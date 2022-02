Streit um Baumfällung in Wurzen geht in die nächste Runde

Wurzen

Mit Unverständnis hat Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) auf die Kritik der beiden Stadträte der unabhängigen Wählervereinigung „Bürger für Wurzen“ (BfW), Thomas Schumann und Andreas Fricke, zur aktuellen Baumfällung am Wasserturm reagiert. „Ich kann nicht verstehen, wieso sie jetzt auf einmal ein Problem damit haben“, sagte der 52-Jährige nach ihrem jüngsten Protest. Natürlich sei der Eingriff ins Stadtgrün ein hochsensibles Thema. Doch gerade was das städtische Vorhaben am Clara-Zetkin-Platz angehe, waren die beiden Volksvertreter stets eingeweiht.

„Wir reden nun schon seit Jahren über das Projekt und zwar mehr als ausführlich“, betonte der Stadthauschef. Die Pläne dazu wurden seitens der Verwaltung vorgelegt, durch das Stadtratsgremium diskutiert und abgewogen. Selbst an Bürgerinformationen mangelte es zu keinem Zeitpunkt, fügte er an. So wurde zum Beispiel der Bebauungsplan im Stadtjournal, dem Wurzener Amtsblatt, für jeden einsehbar veröffentlicht. „Doch leider werden die Leute immer dann wach, wenn es quasi zu spät ist.“

BfW kritisiert die Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen

Bei aller verständlichen Kritik zwinge Stadtentwicklung natürlich zu Kompromissen, die keineswegs allen gefalle, sagte er weiter. Eine Idee von der BfW-Fraktion, wie die Umgestaltung der Wasserturm-Brache auch ohne Baumfällung hätte vonstatten gehen können, gab es nie. „Und ich bin der Letzte, der sich einem solchen Vorschlag verwehrt.“

Anfang voriger Woche hatten sich Schumann und Fricke mit mehreren Bürgern auf dem Wasserturm-Gelände getroffen, um das Roden von Bäumen und Büschen durch den städtischen Bauhof zu verhindern. „Dass mit der Errichtung eines Aldi-Marktes an der Ostseite des Areals und der Sanierung des Wasserturms an der Westseite zum Teil auch der Altbestand an Stadtgrün der Kettensäge zum Opfer fällt, war und ist uns sehr wohl bekannt“, sagte Schumann. Jedoch beschloss der Stadtrat zu seiner Sondersitzung am 24. November auf Hinweis von Fricke, erst nach dem Abriss der nicht mehr benötigten Gebäude damit zu beginnen.

Baumfällung am Ringelnatzhaus sorgt für Unmut

„Darüber hinaus gab es damals die Aussage von Oberbürgermeister Röglin, dass die Arbeiten nur dann starten, falls alle Genehmigungen vorliegen. Die Baugenehmigung für den Wasserturm erfolgt laut Landratsamt aber Mitte März“, argumentierte Fricke weiter. Eben diesen Tatsachen galt der Protest, fügte Schumann an. „Wir müssen doch solche Dinge als Parlament nicht beschließen, wenn die Stadtverwaltung letztlich macht, was sie will.“ Zugleich beklagten die beiden Volksvertreter den Mangel an öffentlicher Kommunikation.

Schumann zufolge reiche es keineswegs aus, Bebauungspläne im Amtsblatt abzudrucken und davon auszugehen, seiner Informationspflicht Genüge getan zu haben. So sorgte zum Beispiel nur einen Tag nach ihrem Auftreten am Wasserturm das Fällen von Bäumen hinterm Ringelnatzhaus für Unmut bei Anwohnern. Obwohl es am Geburtshaus des Dichters Joachim Ringelnatz selbst immer noch nicht weitergeht, da hier die Stadt einen Anbau ohne denkmalschutzrechtliche Genehmigung hochziehen ließ, wird derzeit das Areal bis zur Postgasse umgestaltet.

Vom Crostigall bis zur Postgasse entsteht ein Ringelnatzpark

Auf dem circa 5000 Quadratmeter großen Freigelände soll ein Ringelnatzpark entstehen. Jene Details des Vorhabens stellte Konstanze Neudert vom Fachbereich Baumanagement bereits am 10. Juni 2020 dem Ausschuss für Technik und Stadtentwicklung vor. Demnach werde es auf dem Terrain eine zentrale Sichtachse zwischen dem Ringelnatzhaus und dem Dom St. Marien geben. Den Plänen nach befindet sich am Endpunkt des Gartens in Höhe der Postgasse eine Pergola, die Besuchern Schatten spenden soll. Zur Ausstattung gehörten weiterhin Sitzbänke beziehungsweise Holzliegen und eine Spielkombination. Die Kleinkunstbühne gleich zu Beginn der Anlage biete nicht zuletzt Platz für Freiluft-Veranstaltungen.

Während es am Geburtshaus von Joachim Ringelnatz immer noch nicht mit den Sanierungsarbeiten weitergeht, wird das hintere Gelände bereits für den künftigen Ringelnatzpark vorbereitet. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Dass aber jetzt die drei Altbäume an der künftigen Terrasse entfernt wurden, weil sie laut eines Gutachtens angeblich krank waren, davon wusste niemand etwas“, kritisierte Schumann. Die unangekündigte Aktion zeigte Wirkung. „Ich finde das eine Riesensauerei“, empörte sich eine Nachbarin noch am gleichen Abend angesichts des jüngsten städtischen Kahlschlages.

