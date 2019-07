Kommentar von Ines Alekowa

In der Zusammenarbeit von CVJM und der Stadt Brandis knirscht es hörbar. Der scheidende Stadtrat hat es noch einmal deutlich gemacht: Man will nicht länger Zahlmeister für die Kinderstube sein, ohne dass Rechte und Pflichten beider Seiten in einem Rahmenvertrag verbindlich fixiert sind. Der bestand schon einmal, 2015 aber kündigte der Kita-Träger CVJM den Vertrag ohne Begründung. Eine Retourkutsche darauf, dass sich die Kommune für die offene Kinder- und Jugendarbeit im CVJM-Haus gegenüber der Kinderstube mit der Arbeiterwohlfahrt einen neuen Partner gesucht hatte?

Seitdem gibt es immer mal wieder Streit ums Geld. 2015 ging es um Vorauszahlungen pro Jahr in Höhe von 35000 Euro, ohne dass der CVJM erklärte, was damit abgegolten werden soll. Der Stadtrat lehnte ab. Aktuell sind geforderte Nachzahlungen der Zankapfel. Der Ärger darüber im Stadtrat ist verständlich, schließlich greift die Stadt dafür nicht einfach mal in die Portokasse, irgendwo wird, um die Finanzierungslücke beim CVJM zu füllen, der Rotstift angesetzt werden müssen. Das ist anderen (Vereinen) gegenüber ungerecht – ein Verhalten, das gerade eines christlichen Vereines unwürdig ist.

Wenn man sich anschaut, dass die Unstimmigkeiten nun schon seit Jahren bestehen, wird es höchste Zeit, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Vorschläge liegen genug auf dem Tisch, von einem neuen Vertrag bis hin zur Übernahme des Gebäudes durch die Stadt.