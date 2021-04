Streit um laute Musik eskalierte: Zeugen äußern sich zum Tod eines 17-Jährigen in Wurzen

Leipzig/Wurzen

Ihn erreichte am Montagnachmittag ein Telefonat aus Wurzen, verkündete Richter Hans Weiß gleich zu Beginn von Verhandlungstag zwei: Die Anruferin habe ihm mitgeteilt, dass sich der Angeklagte S. von seinen Großeltern zu Hause absetzen ließ. Und das, obwohl man sich vor Gericht doch verständigt hatte, dass er Abstand zu seiner Mutter halten solle, solange deren Corona-Testergebnis noch nicht vorliegt.

„Ich hatte mir nur meine Sachen geholt und bin dann zu meinen Großeltern“, versicherte der Angeklagte. Es war seine einzige Wortmeldung am Dienstag. Wie berichtet, wird ihm vorgeworfen, in der Nacht nach dem Männertag den 17-jährigen C. in Wurzen erstochen zu haben. Richter Weiß machte ihm den Ernst seiner Lage klar: „Wenn Sie sich zur Sache nicht einlassen, erleichtert das ihre Position nicht.“

Notwehr oder nicht?

Der Haftbefehl sei Ende Oktober nur deshalb aufgehoben worden, „weil Notwehr nicht hinreichend sicher auszuschließen war“ und daher kein dringender Tatverdacht vorliege. Das könne, müsse aber nicht so bleiben. Nach Aktenlage rede man von einem Überfall auf die Gartenparty. Es sei die Pflicht des Gerichtes, dies aufzuklären. „Notwehr oder nicht? Wir sind auf Ihre Mitarbeit angewiesen“, sagte Weiß an die Adresse des Angeklagten.

Das Medieninteresse an der Aufklärung des Wurzener Tötungsdelikts ist groß. Quelle: Haig Latchinian

In den Zeugenstand wurde anschließend der 18-jährige K. gerufen. Nach eigener Aussage war er der beste Freund des Erstochenen. Beide hatten zusammen geboxt. K. berichtete darüber, dass er sich mit ihm an besagtem Abend auf ein Bier traf. Später habe ihm C. geschrieben, dass die „Assis schon wieder laut machen“. Gemeint sei der Kreis um den Angeklagten S. gewesen, der nachts gleich um die Ecke feierte und deren Musikbox spielte.

„Zwei bullige Typen“

C. wollte für Ruhe sorgen und sei bei Annäherung an das Grundstück von „zwei bulligen Typen“ angegriffen, getreten und am Knie verletzt worden. Zudem hätten die Männer, einer von ihnen sei der Angeklagte S. gewesen, Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert. C. sei sehr aufgebracht gewesen, als er sich per Handy bei seinem Freund meldete. Beide beschlossen, die Sache zu klären. Im Netz seien weitere Kumpels verständigt worden.

Er und C. seien von hinten in den Garten, so K. Er räumte ein, dem Angeklagten einen Schlag ins Gesicht versetzt zu haben. Im weiteren Verlauf sei er mit dessen Mutter in Streit geraten. In der Zwischenzeit habe C. den Angeklagten S. per „klassischem Hüftwurf“ zu Fall gebracht, wenig später aber wieder von ihm abgelassen. Es sei ausschließlich um die Waffe gegangen, versicherte K.

Großes Durcheinander im Garten

Unmittelbar nach seinen mutmaßlichen Messerstichen hatte der Angeklagte damals zu Protokoll gegeben, dass er im Garten von mehreren Personen geschlagen wurde. Nein, das stimme nicht, widersprach K. „S. selbst kam uns entgegen gerannt.“ Als C. mit S. fertig war, habe S. weiter machen wollen. Es sei ein großes Durcheinander in dem schmalen Vorgarten des Hauses an der Dresdener Straße gewesen. „Und es war sehr dunkel“, so K.

Richter Weiß sprach der anwesenden Mutter von C. sein Beileid aus: „Es war ihr einziger Sohn. Was es bedeutet, ihn zu verlieren, kann man sich nicht vorstellen.“ Die 44-Jährige wurde als Zeugin gehört: Auch sie sprach von lauter Musik, die zu nachtschlafender Zeit bis zu ihrem Haus vordrang. „C. wusste, dass seine Mutti am nächsten Morgen auf Arbeit musste. Er hatte einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit,“ so die Mutter.

„Die Stimme meines Kindes“

In jener Nacht habe sie einen ohrenbetäubenden Schrei gehört, sagte die Mutter: „Die Stimme meines Kindes.“ Wie sie mit der Situation heute umgehe und ob sie dem mutmaßlichen Täter noch begegne, wollte das Gericht wissen: „Ja, aber mein Mann und ich versuchen ihm aus dem Weg zu gehen. Alles andere wäre nicht zu ertragen.“ Am 3. Mai wird das Verfahren fortgesetzt. Bis 28. Juni sind weitere sechs Verhandlungstage angesetzt.

Von Haig Latchinian