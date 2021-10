Stromausfall nach Herbststurm: Landkreis Leipzig besonders schwer betroffen

Grimma

Der Landkreis Leipzig zählte zu den am stärksten vom Herbststurm betroffenen Gebiete des Versorgungsgebietes von Mitnetz-Strom. „Nach Stromausfällen mussten unsere dortigen Kunden auch mit am längsten warten, bis sie wieder versorgt waren“, sagte Unternehmenssprecher Stefan Buscher auf LVZ-Nachfrage. Wie berichtet, stürzten wegen der starken Böen am Donnerstag zahlreiche Bäume in Freileitungen. Grimma galt als Brennpunkt.

Laut Buscher seien noch letzte Probleme in Grechwitz und Grethen zu lösen. „Ansonsten sind wieder alle am Netz.“ Das Versorgungsgebiet umfasst Teile von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen.

Von HL