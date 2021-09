Strukturwandel: Viel Kohle für das alte Beuchaer Kulturhaus

Brandis/Beucha

In Beucha dürfte Ende vergangener Woche so mancher Sektkorken geknallt haben. Zumindest bei jenen, die eng mit dem alten Kulturhaus verbunden sind. Dessen Entwicklung zu einem Gründerzentrum nämlich gehört zu den ersten vom Begleitausschuss für das Mitteldeutsche Revier empfohlenen Strukturwandel-Projekten, für die der Bund grünes Licht gibt.

In das altehrwürdige Gebäude am Beuchaer Bahnhof werden demnach in den nächsten Jahren reichlich sechs Millionen Euro fließen. Diese kommen der grundhaften Sanierung des Bestandsgebäudes sowie einem Ergänzungsbau zugute.

Umfangreiches Prozedere

Bis sich die Finanzspritze allerdings in einer Bautätigkeit niederschlagen wird, werden laut dem Brandiser Bürgermeister Arno Jesse (SPD) noch einige Jahre vergehen. „Das Gute aber ist, dass uns die Gelder sicher sind“, so der Rathauschef.

Diesem zufolge schließt sich nun ein in Anbetracht der finanziellen Größenordnung umfangreicheres Prozedere zu. Selbiges beinhalte eine Bewertung seitens der Sächsischen Aufbaubank ebenso wie ein „komplexes Tiefenprüfungsverfahren“, für das das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) verantwortlich zeichne.

„Schwarze Null“ ist wirtschaftliches Ziel

Im Ergebnis rechnet das Brandiser Stadtoberhaupt mit dem Eingang eines formellen Fördermittelbescheides nicht vor Ende nächsten Jahres. „Uns gibt dies immerhin den zeitlichen Vorlauf, uns Gedanken über das künftige über kulturelle Veranstaltungen hinausgehende Betreiberkonzept zu machen“, so Jesse, der als über allem stehendes Ziel unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die „schwarze Null“ ausgibt.

Seehofer biss an

Auch für den vor sechs Jahren aus der Taufe gehobenen Beuchaer Kulturhaus-Verein ist mit der vom Begleitausschuss verkündeten frohen Botschaft ein zentrales Teilziel erreicht. Und Wolfgang Fichte, bei dem die Fäden im Verein im Bereich Kultur zusammenlaufen, kann sich auch noch sehr gut an den entscheidenden Moment erinnern, an dem die Weichen für das Beuchaer Kulturhaus neu gestellt wurden.

„Als Horst Seehofer vor drei Jahren auf Stippvisite in Brandis weilte, hat ihm unser Bürgermeister sehr clever die Idee eines Gründerzentrums offeriert. Und der Bundesinnenminister hat seinerzeit angebissen“, erzählt Fichte.

Umfangreiche Förderung

Unterstützt werde der Verein aber auch von vielen Akteuren auf der Landes- und Kreisebene. „Allein für unser am 27. September geplantes nächstes Wandelkonzert haben wir mehrere Tausend Euro Förderung zum einen von der Kulturstiftung des Freistaates und zum anderen von der des Kreises erhalten“, berichtet Fichte, dessen Verein am Ende dieses Jahres insgesamt weitere zehn Kulturveranstaltungen durchgeführt haben wird.

„Sehr gute Resonanz haben in der Regel unsere Kinoabende, wohingegen die Nachfrage nach den Buchlesungen noch ausbaubar ist“, so Wolfgang Fichte, der eines von derzeit knapp 40 Vereinsmitgliedern ist. „Neue aktive Mitglieder wie auch Fördermitglieder sind jederzeit willkommen. Zur Wahrheit gehört aber ebenso, dass wir bei der praktischen Umsetzung unserer Veranstaltungen auch tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung erhalten.“

Von Roger Dietze