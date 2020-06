Studie zur Panitzscher Parkbühne: Borsdorf plant Sanierung

Borsdorf/Panitzsch

Die Corona-Pandemie hab beim Verein „Panitzsch(er)leben - gestern-heute-morgen“ den Kulturkalender gehörig durcheinander gewirbelt. Gänzlich untätig waren der Vereinsvorsitzende Matthias Schwarzmüller und seine Mitstreiter in den vergangenen Wochen jedoch nicht. Erst dieser Tage nahmen sie an einem Treffen teil, das die weiteren Entwicklung der Panitzscher Parkbühne im Fokus hat. Die Veranstaltungsstätte hat der Verein, der 2018 im Nachgang des Borsdorfer Gemeinde-Jubiläums aus der Taufe gehobene wurde, in den vergangenen zweieinhalb Jahren bereits mehrfach genutzt. So etwa zwei Mal für seine Veranstaltungsreihe „Sommernacht“ sowie ein weiteres Mal für das Weihnachtsliedersingen.

Zeitschiene für Studie reicht bis ins Jahr 2021

Bei Arbeitseinsätzen hat der Verein damit begonnen, die Örtlichkeit aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. In naher Zukunft nun soll das Areal grundhaft saniert werden, wofür die Gemeinde Borsdorf eine Ausschreibung auf den Weg gebracht hatte, die der in Großkorbetha ansässige Architekt Werner Ehrich für sich entscheiden konnte. Im Vorfeld der Vermessung des Parkbühnen-Areals haben die Kommune Daten wie etwa Flurpläne und der Verein detaillierte Informationen hinsichtlich der geplanten Nutzung sowie historische Fotos zur Verfügung gestellt. „Für die Revitalisierung der Parkbühne muss in einem ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, was bis März realisiert werden soll“, gibt Schwarzmüller Auskunft über die weitere Zeitschiene.

Panitzscher Verein beteiligt Bewohner an der Gestaltung

Bis dahin beabsichtige der Verein, die Bürger hinsichtlich der künftigen Gestaltung mit ins Boot zu holen. „Noch vor den Ferien werden wir die Grundschule und de Hort einbinden und im September dann zu einem Bürgerforum einladen, auf dem wir über den Stand der Studie informieren und in einen Ideenaustausch zur Gestaltung und Nutzung des Areals eintreten möchten“, so der Vereinsvorsitzende. Darüber hinaus seien bereits im Vorfeld Vorschläge, Wünsche sowie historische Dokumente wie Fotografien ausdrücklich erwünscht. Gern gesehen werde auch jede Form finanzieller Unterstützung, da die erwarteten Leader-Fördergelder nur einen kleinen Teil der avisierten Summe von 20 000 bis 25 000 Euro abdecken würden.

Mehrere Veranstaltungen auf Panitzscher Bühne bis Ende des Jahres

„Wir sind hinsichtlich der Umsetzung dieses Projektes in jedem Fall wild entschlossen und sehen uns durch das positive Echo aus der Bevölkerung bestätigt“, so Schwarzmüller, dessen Verein für die zweite Jahreshälfte noch einige Veranstaltungen in petto hat. So sollen der ursprünglich im Mai geplante Dorfspaziergang im Oktober nachgeholt werden und zuvor im September das zweite Weinfest über die Bühne gehen. Ferner stünden im Herbst eine Veranstaltung zur Dorfgeschichte auf der Basis digitalisierter Super A-Filme sowie das Weihnachtsliedersingen am vierten Advent auf dem Programm.

Von Roger Dietze