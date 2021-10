Sturm wütet im Muldental: Stromversorgung in Grimma unterbrochen

Muldental

Glück im Unglück für Mandy Diener: Die Zustellerin der LVZ-Post ist am Morgen in der Höfgener Turmstraße unterwegs, als hinter ihrem Auto ein Birnbaum krachend auf die Straße stürzt. Geistesgegenwärtig alarmiert sie die Feuerwehr, die auch wenige Minuten später zur Stelle ist. Einsatzleiter Daniel Klemm und die acht Kameraden machen kurzen Prozess, zersägen den Stamm in kleine Stücke und befördern sie an den Straßenrand: „Wir informieren das Bauamt, das kümmert sich um alles weitere.“

Glück im Unglück: Mandy Diener von der LVZ-Post fährt auf der Straße, als plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn stürzt. Quelle: Haig Latchinian

Anwohnerin Ursula Jost in der Turmstraße dirigiert per Telefon ihre Tochter um, die aus Leipzig anfahren wollte: „Die kommt ja jetzt hier nicht mehr durch.“ Wenig später kriegt sie von der Mutter doch noch grünes Licht: „Du kannst, der Baum ist beräumt“, gibt sie durch. Der Birnbaum am Straßenrand sei bestimmt schon zwei, drei Jahre tot und trage weder Blätter noch Früchte, sagt die Frau. Zum Glück sei niemandem etwas passiert.

Tiefe Sorgenfalten in Dehnitz

Unterdessen hält der Sturm auch die Colditzer Feuerwehren auf Trab. Stadtwehrleiter Steffen Schmidt meldet einen Einsatz aus Leisenau. Dort ist eine Tanne umgestürzt und blockiert die Straße: „Die Ortsfeuerwehr um Simon Wismach hat ganze Arbeit geleistet“, so Schmidt. Bei Lastau liegen etliche größere Äste auf der Fahrbahn. Am Colditzer Sportplatz stürzt eine Baumkrone auf die Straße, kann aber bereits von Passanten aus der Gefahrenzone gezerrt werden.

Christine Ändrä in Dehnitz bei Wurzen zeigt auf die beschädigten Dachziegel. Quelle: Haig Latchinian

Gefühlter Weltuntergang auf dem Grundstück von Christine Andrä in Dehnitz bei Wurzen. Am Mühlbach entschärft es beim Nachbarn eine große Kiefer. Die Kameraden der Wurzener Feuerwehr sind nur Minuten später am Tatort, lassen die Kettensäge kreischen und befördern die Holzstämme von der Straße. Rentnerin Andrä schlägt die Hände überm Kopf zusammen: „Gestern hatte ich noch gekehrt. Und jetzt das.“ In ihrem Garten regnet es Äste. Die Terrasse bekommt einen Treffer ab.

Baum stürzt in Hochspannungsleitung

In Commichau kippt ein alter Obstbaum auf die Straße. Die Feuerwehr beräumt genauso prompt wie am Colditzer Topfmarkt. In Schönbach stürzt ein Baum in die Hochspannungsleitung. Dabei gerät die Wiese in Brand. Stadtwehrleiter Steffen Schmidt, trotz aller Turbulenzen die Ruhe in Person: „Die Schönbacher bekommen das in den Griff und verständigen zudem den Energieversorger.“ Derweil schwitzen die Colditzer Feuerwehrleute in der Lastauer Aue. Dort hat der Sturm gleich mehrere Bäume umkippen lassen.

Am Hohnstädter Berg wird der Verkehr umgeleitet. Quelle: Haig Latchinian

Weil in Lastau immer wieder Äste nach unten stürzen, muss die Feuerwehr den Einsatz abbrechen: „Viel zu gefährlich für unsere Leute.“ Die Straßenmeisterei sperrt die Straße. In Hohnstädt leitet eine wild gestikulierende Polizistin den Verkehr um. Am Berg geht Richtung Grimma nichts mehr. Ein Baum hat dort wohl die Freileitung gekappt. Maria Stein ist in großer Sorge. Äste landen auf ihrem Grundstück: „Ich habe keinen Strom, das Telefon ist tot, ich kann meinen Sohn nicht erreichen.“ Ein Passant sackt sie kurzentschlossen ein und bringt sie zu ihm.

Energieversorger sucht fieberhaft nach Fehler

Stefan Buscher von Mitnetz Strom hebt die Hände: „Wir können die Ursache der Störung derzeit noch nicht genau lokalisieren. Unsere Kollegen sind auf der Suche. Sobald wir fündig werden, können wir den Schaden schnell beheben.“ Er bestätigt, dass am Nachmittag östliche Teile von Grimma ohne Strom sind. Am Nachmittag erreicht den Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger die nächste Hiobsbotschaft: Am Brückenberg in Kössern stürzt ein Strommast um.

Auf das Grundstück von Maria Stein in Hohnstädt fielen massive Äste und beunruhigten die Bewohnerin sehr. Quelle: Haig Latchinian

„Wir haben großflächig zahlreiche kleinere Schäden. Das Ausmaß ist aber nicht mit den großen Stürmen der letzten Jahre zu vergleichen“, so der Grimmaer Stadtchef. Gegen Mittag meldet er 20 Feuerwehreinsätze: „Die Hälfte unserer Wehren ist draußen.“ Schwerpunkte seien die Kindergärten in Grimma-West sowie in Großbothen. Netzausfälle habe es in Großbardau und Roda gegeben. In Neichen rückt die Feuerwehr aus. Wehrleiter Christian Pfaff: „Am Mutzschener Wasser sind etliche Äste auf die Straße gefallen. Zu viert haben wir alles notdürftig beräumt.“

Telefon steht in Trebsen nicht still

In Altenhain kippen gleich mehrere Bäume um. Ortswehrleiter Sven Sedlaczek und seine Leute haben alle Hände voll zu tun. Romy Sperling nimmt im Rathaus die Anrufe betroffener Bürger entgegen: „Die Schäden im Schlosspark sind immens.“ Auf der Straße zwischen Trebsen und Grimma steigt ein beherzter Fahrer trotz fließenden Verkehrs aus und beseitigt eine Birke, die unmittelbar nach einer Kurve zu Boden ging und eine Fahrspur blockiert. Er zerrt das Gehölz in den Straßengraben: „Wenn alle nur drum herum fahren, rauscht irgendwann mal einer dagegen“, so sein Kommentar.

Kreuzgefährlich. Auf der Bundestraße zwischen Trebsen und Grimma lag dieser junge Baum. Ein Autofahrer zerrte ihn wenig später beherzt von der Fahrbahn. Quelle: Haig Latchinian

Christine Andrä in ihrem Dehnitzer Garten drückt beide Daumen: „Hoffentlich kippt die über 30 Meter hohe Pappel nicht. Die ist 93 Jahre alt.“ Auch um die Birken ist sie besorgt: „Anton Blum hatte sie 1928 gepflanzt. Von den ehemals neun stehen nur noch zwei. Und die Zeder, die hatte ich mir 1986 von meiner ersten Westreise mitgebracht.“ LVZ-Post-Zustellerin Mandy Diener in Höfgen düst weiter Richtung Grechwitz. Zeit zum Nachdenken hat sie nicht. Bloß gut. Um ein Haar hätte sie der Baum erwischt.

Von Haig Latchinian