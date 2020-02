Sturmtief Sabine fegt über den Landkreis Leipzig und richtet Schäden an

Landkreis

Zwischen 2 und 4 Uhr erreichte das Orkantief „Sabine“ in der Nacht zum Montag seine Spitze im Grimmaer Raum. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, stellte am Morgen Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) fest. Die Feuerwehrleute im Gemeindegebiet mussten seinen Worten zufolge vier Einsätze fahren, in drei Fällen hatte der Sturm Bäume geknickt – auf dem Golzerner Berg, bei Bahren und Mutzschen –, einmal war eine technische Hilfeleistung vonnöten.

Grimma war gut vorbereitet

Bereits am Freitag hatte man in Grimma aufgrund der Wetterlage die Situation besprochen. So hatte sich der städtische Bauhof auch darauf vorbereitet, die Straßen der Waldgebiete zu sperren, musste laut Berger aber nicht tätig werden. Die Stadt Grimma ist dazu übergegangen, den Thümmlitzwald und die B 107 zwischen Nimbschen und Schaddeler Höhe mit massiven Pollern zu sperren, wenn es sich abzeichnet, dass Waldbäume auf die Fahrbahn fallen können. So will man laut Berger verhindern, das Kraftfahrer in die Wälder fahren und dann vor umgestürzten Bäumen fest sitzen. Die Feuerwehr rücke während eines Sturmes nicht mehr in den Wald aus, um die Straßen frei zu schneiden, so Berger. Auch wegen der Sicherheit der Kameraden.

„Unsere Kameraden der Feuerwehren waren wieder zuverlässig im Einsatz und sicherten einen Bereitschaftsdienst ab“, lobte der Grimmaer Oberbürgermeister. Die Ortsfeste Landfunkstelle, eine Art kleine Leitstelle, musste wegen „Sabine“ nicht besetzt werden.

Berger ärgert sich allerdings über die Unvernunft einiger Leute, die trotz der Sturmwarnung die gelben Säcke zum Abholen vor die Tür legten. Mit ihnen hatte der heftige Wind leichtes Spiel. Er selbst habe noch am Vortag einige Leute angesprochen, so Berger, die Säcke wieder herein zu nehmen.

Ortsfeuerwehren im Muldental mehrmals im Einsatz

Die Trebsener Feuerwehr musste zweimal ausrücken. Am Morgen räumte sie einen kleinen Baum weg, der im Wald zwischen Autobahnabfahrt Klinga und der Stadt auf die Bundesstraße 107 gefallen war. „Gegen 9 Uhr waren wir nochmal gefordert. In der Altenhainer Straße hing ein Baum im Strommast und drohte auf die Fahrbahn zu fallen. Wir haben ihn gefällt“, sagte Ortswehrleiter Daniel Rudolph.

In Seelingstädt hatte Sturm Sabine am Sonntagabend außerdem ein Trampolin durch die Luft geschleudert. Auf der Trebsener Straße kollidierte es mit einem fahrenden Ford Mondeo. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Naunhofer Feuerwehr hatte gemeinsam mit dem Bauhof vorsorglich Absperrmaterial an die Zugänge zum Forst gebracht. „Glücklicherweise haben wir es nicht gebraucht. Es gab keine Einsätze“, bilanzierte Stadtwehrleiter Thomas Conrath.

Schäden wurden auch in Otterwisch nicht registriert. Der Belgershainer Bürgermeister Thomas Hagenow, den die Angst umtrieb, der Baukran auf dem Gelände der neuen Turnhalle könnte Probleme bereiten, sagte: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Außer ein paar Ästchen, die auf den Straßen lagen, ist nichts passiert.“ Im Parthensteiner Ortsteil Klinga war eine Pappel an der Zufahrt zum Sportlerheim umgekippt. Die Feuerwehr zersägte sie, damit die Pendler auf ihren Parkplatz gelangen konnten.

In Machern fegte der Sturm am Montagmittag zwischen Lübschütz und Püchau einen Baum auf die Straße. „Zwölf Kameraden rückten aus, um das Hindernis in der Dögnitzer Straße zu beseitigen“, berichtete Gemeindewehrleiter David Kolodziej.

In Wurzen bleibt die Lage ruhig

Im Stadtgebiet Wurzen blieb es in der Nacht ruhig. „Zum Glück hatten wir keinen einzigen Einsatz“, sagte Wehrleiter Tim Rasser. Erst am Morgen um 9.27 Uhr mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ausrücken, um im Ortsteil Dehnitz am Weg zur Fähre einen umgestürzten Baum zu entfernen. „Aufgrund der Orkanwarnung waren wir natürlich vorbereitet“, so Rasser.

Ebenfalls in Bereitschaft befand sich die Leitungsebene der Gemeindewehr Lossatal, teilte Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) mit. An Schäden hinterließen die Sturmböen kaum etwas. Lediglich am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr fiel ein Baum am Kaolinsee auf die Straße. „Da der Boden trocken ist, gibt er den Bäumen genügend Halt.“

Bornaer rücken wegen umgeknickten Strommastes aus

Die Feuerwehr Borna hatte in der Sturmnacht keine Einsätze, bis auf einen abgeknickten Strommast am Montagmorgen. Ortswehrleiter Toni Winkler bestätigt: „Es war sehr, sehr ruhig.“

In der Elsterregion hatten sich die Feuerwehren auf Turbulenzen eingestellt. „Wir hatten für unseren Raum die Landfunkstelle in Groitzsch und eine mobile Führungsstelle in Pegau vorbereitet“, sagte Pegaus Stadtwehrleiter Marco Becher. Die Ortswehren waren informiert, ihre Führungskräfte in Bereitschaft. Doch bis auf einige wenige Einsätze wegen abgeknickter Äste mussten seine Akteure nicht eingreifen. In Groitzsch war erst am Montag gegen Mittag ein umgestürzter Baum an der Wiprechtsburg zu beseitigen, ergänzte der dortige Stadtwehrleiter Mike Köhler.

Bahnunterführung in Regis überschwemmt

Die Kameraden von Regis-Breitingen hatten die ortsfeste Befehlsstelle im Gerätehaus besetzt, um mögliche Einsätze für die Stadt und die Nachbargemeinde Neukieritzsch zu koordinieren. Schwere Vorkommnisse blieben aber aus. Am Montagmorgen gegen 6 Uhr mussten Baumteile von der Goethestraße in Regis geräumt werden. Kurz darauf beseitigten die Brandschützer die Verstopfung der Abflüsse unter der Bahnbrücke in der Forststraße von Breitingen, sodass das bereits circa 30 Zentimeter hoch stehende Wasser wieder abfließen konnte. Weitere Baumteile waren von der Blumrodaer und der Dammstraße zu räumen. Schließlich wurde gegen 8.20 Uhr in der Straße Am Bergmannsring ein abgebrochener Ast kurz vorm unkontrollierten Sturz vom Baum mit einem Einreißhaken heruntergeholt.

