Swimmingpools stehen im Corona-Sommer im Kreis Leipzig hoch im Kurs

Sommerzeit ist Urlaubszeit: Die Koffer werden gepackt und der nächste Flieger befördert die sonnenhungrigen Urlauber ans Meer und zu den kühlen Hotelpools – eigentlich. Corona und seine Folgen verunsichert viele Deutsche. Wegen Einschränkungen in den Urlaubsländern, die Erinnerung an komplizierte Rückholaktionen und teils geltenden Reisewarnungen entscheiden sich viele für den Urlaub zuhause. Dafür schaffen sich in diesem Sommer mehr Menschen einen Pool an – die Nachfrage ist größer als der Bestand.

Corona hat eines gezeigt: Waren, die normalerweise leicht erhältlich sind, sind plötzlich gefragt wie nie zuvor, werden knapp und erleben eine Renaissance zum Luxusgut. So war es im März mit dem Toilettenpapier. Verhält es sich nun ähnlich mit Swimmingpools? Die LVZ hat Poolbauer und Baumärkte der Region gefragt.

Besonders hohe Nachfrage in diesem Jahr

„Man merkt schon eine steigende Tendenz, wir sind für nächstes Jahr schon ausgebucht“, erzählt Michael Grube, Inhaber des „Poolcenters Naunhof “. Schon durch den heißen Sommer im vergangenen Jahr sei die Nachfrage nach Pools gestiegen, berichtet der Unternehmer, aber eine Nachfrage wie in diesem Jahr habe er noch nie erlebt. Schwimmbecken kosten „zwischen 1000 und 50 000 Euro und mehr“, so Grube. Das hänge davon ab, ob der Kunde den Pool selber aufbaut und welche Ausstattung gewünscht ist.

Relaxen am Hotelpool ist dieses Jahr für viele Urlauber nicht möglich. Sie müssen sich mit einem Pool im eigenen Garten begnügen. Quelle: dpa

Michael Kupsch ist der Chef von „ Kupsch Schwimmbadtechnik“ aus Machern und vertreibt Wasser- und Wellnessanlagen. Der Poolbauer kann seinem Kollegen aus Naunhof nur teilweise zustimmen. Die hohe Nachfrage nach Pools, so glaubt er, „betrifft nur die preiswerte Schiene“, also aufblasbare Planschbecken und ähnliches. Denn die Auftragslage bei Kupsch ist ähnlich gut wie im Vorjahr.

Große Pools wurden schon im Mai gekauft

„Die Pools sind gut weg gegangen, ein paar sind aber noch da“, sagt Tobias Kanis, Marktassistent im „Hagebaumarkt Bennewitz“. Er habe zwar keine Zahlen vorliegen, aber „gefühlt“ seien letztes Jahr mehr Becken verkauft worden. „Letztes Jahr war es viel wärmer“, erklärt er. Jedoch seien besonders die großen Pools in dieser Saison schon viel früher, ab Mai, gefragt gewesen. Ein Phänomen der Coronazeit, so Kanis. Einfache Pools aus dem Baumarkt kosten zwischen 34 Euro (zum Aufpusten) und 2500 Euro – Stahlwand- oder Massivholz-Pools.

Im „Obi-Baumarkt Wurzen“ habe sich die Lage dagegen bereits zugespitzt, erklärt ein Sprecher der Marktleitung. „In ganz Deutschland ist nichts mehr bestellbar für diese Saison“, bedauert er. Im Markt seien große Pools schon ausverkauft ebenso wie Sandfilteranlagen. Die starke Nachfrage sei aber vergleichbar mit dem Vorjahr.

„Die kleine Fachbranche ist hoffnungslos ausgelastet“

Im Grimmaer Gartencenter Röhl & Sohn werden sowohl Wasseranlagen gebaut als auch Aufstellpools verkauft. Geschäftsführer Jens Röhl hat also einen guten Einblick ins Poolgeschäft. Schon die letzten Jahren sei das Interesse an Pools immer größer geworden. „Die kleine Fachbranche ist hoffnungslos ausgelastet“, so seine Einschätzung. Aber in diesem Jahr sei es schon vor der Saison schwer gewesen, beim Lieferanten an die Aufstellpools heran zu kommen. „Dieses Jahr ist es komplizierter“, so Röhl. Was den Poolbau betrifft, so sagt er, müsse alles gut geplant sein. Wer heute ein Schwimmbecken in Auftrag gibt, müsste drei Monate warten, bis dieses geplant und fertig gebaut sei.

Fazit: Einige Kunden haben Pools „gehamstert“

Swimmingpools – das neue Toilettenpapier? Soweit ist es wohl noch nicht. Alles in Allem steigt die Nachfrage nach Pools seit Jahren an. Coronabedingt hätten jedoch einige Kunden schon Anfang Mai begonnen Aufstellpools „zu hamstern“.

Von Pauline Szyltowski