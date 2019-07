Die Straße vom Abzweig der K 8366 bis Waldpolenz soll erneuert werden. Die Auftragsvergabe steht bei der Sitzung des Vergabeausschusses am Donnerstag in Borna auf der Agenda. Entschieden wird ebenfalls über Planungen zu Erweiterung der Robinienhofschule in der Kreisstadt.