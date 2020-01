Wurzen

Unbekannte haben einen Geldautomat in einem Supermarkt von Wurzen geknackt und ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Einbruch oder zu den Tätern geben können.

Einbrecher kamen übers Dach

Den Angaben zufolge sind die Einbrecher in der Zeit zwischen dem 11. Januar nach 22 Uhr und dem 13. Januar vor 6 Uhr übers Dach in das Gebäude in der Collmer Straße eingestiegen. Über ein Dachfenster und die abgehangene Deckenkonstruktion seien sie nach unten geklettert und hätten sich zielgerichtet in die Nähe des Haupteinganges begeben, wo ein Geldautomat stand. Diesen hebelten sie auf und entwendeten daraus einen sehr hohen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Telefon 03437/708925-100 zu melden.

Von LVZ