Tag des Geotops: Erdgeschichtliche Zeitreise in die Zeit der Vulkane

Thallwitz

„Entdecken, Staunen und Verstehen – Supervulkanismus und Steinreichtum“: Unter diesem Motto steht am 20. September der Tag des Geotops für neugierige Kinder und Erwachsene. Eigens für den Höhepunkt hat der Geopark Porphyrland erstmals in diesem Jahr ein neues Konzept entwickelt und die Veranstaltungen an einem Hauptort konzentriert.

Interaktive Erkundungen im Geo-Erlebnisgarten

Die Wahl fiel auf das Herrenhaus Röcknitz in der Gemeinde Thallwitz – einem von fünf Besucherzentren des Geoparkes. Über das, was hier am 20. September zu erleben ist, informiert die Geopark-Managerin Rebecca Heinze. „Rund um die ständige Ausstellung ,Zeit-Wandel-Stein’ und die Videoanimation der vulkanischen Ereignisse vor 290 Millionen Jahren im Geoportal werden sich Exkursionen zu Alt-Steinbrüchen, interaktive Erkundungen im Geo-Erlebnisgarten und Mini-Vorträge des Geologen Frank Junge ranken.“

Anzeige

Der Spielplatz „Fred Porphyrstein“ in Röcknitz wurde im April 2017 eröffnet. Quelle: Archiv

Weitere LVZ+ Artikel

Darüber hinaus bringt die Geo-Erlebnis-Werkstatt aus dem Rittergut Trebsen allerlei Steine zum Anfassen, Untersuchen und Spielen mit. „An den Werkbänken von Jens Oehme kann der Rochlitzer Porphyrtuff, das bekannteste Gestein aus dem Geopark, sogar mit Meißel und Knüpfel zu kleinen Kunstwerken bearbeitet werden.“ Ferner, so Heinze, finden auch im benachbarten Geoportal – dem Museum Steinarbeiterhaus Hohburg, auf dem Rochlitzer Berg sowie in der Erlebniswelt Kaolin in Mügeln – verschiedene Aktionen statt.

Führungen durch die Ausstellung „Zeit-Wandel-Stein“

Bereits ab 10 Uhr kommen zunächst alle kleinen Natur-, Kultur- und Technikfans auf ihre Kosten, wenn für die Familienwanderung ins Dinotal der Startschuss ertönt. Auf der zwei Kilometer langen Strecke zum Steinberg in Röcknitz mit Geo-Rangerin Grit Lettner warten dann auch auf die Teilnehmer verschiedene Geschicklichkeitsproben und Aufgaben.

Zum „Geopark Porphyrland. Steinreich in Sachsen" gehört auch der Steinbruch Lüptitz bei Wurzen. Quelle: Archiv

Ein weiterer Höhepunkt dürften die Entdeckertouren im Geo-Erlebnisgarten am Herrenhaus sein. Besucher können an sieben Stationen die 290 Millionen Jahre alte Erdgeschichte erkunden, als sich Mitteleuropa noch auf dem Urkontinent Pangäa am Äquator befand und starker Vulkanismus herrschte. Der Geopark Porphyrland liegt in einem solchen Eruptionszentrum, dem heutigen nordwestsächsischen Vulkanitkomplex. Mit einer Fläche von circa 2000 Quadratkilometern ist es das größte aufgeschlossene Vulkangebiet Europas des Erdaltertums.

Diese längst vergangene Welt von Vulkanausbrüchen, Meeresüberflutungen und Eiszeiten vermitteln zum Tag des Geotops ab 11 bis 17 Uhr außerdem Führungen durch die aktuelle Ausstellung „Zeit-Wandel-Stein“.

Zuletzt verweist Geopark-Managerin Heinze noch auf die geführte Exkursion über den Stein-, Holz- sowie Spielberg (acht Kilometer) ab 13.30 Uhr, Start und Ziel ist das Herrenhaus, sowie das Familienkonzert „Urtöne“ mit den Musikern der Saxonia Opera ab 15 Uhr.

Veranstalter hofft auf viele interessierte Besucher

Der Tag des Geotops geht übrigens zurück auf eine Initiative der Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien Hannover und soll geologische Sachverhalte und die Bedeutung der Geotope, also der Naturobjekte von besonderem geologischen Interesse, näherbringen. In dieser Größe und Fülle, so Lutz Simmler, Geschäftsführer des Geoparks Porphyrland, sei der Veranstaltungsreigen am 20. September eine Premiere. Schon deshalb hofft er auf viele interessierte Gäste des seit 2014 zertifizierten Nationalen Geoparks.

Lesen Sie dazu:

Von Kai-Uwe Brandt