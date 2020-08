Taucher bergen Schatz aus Steinbruch bei Brandis

Brandis/Waldsteinberg

Geschäftiges Treiben am Ufer des Westbruchs von Waldsteinberg. Obwohl hier der Badebetrieb nicht gestattet ist, tummeln sich unzählige Menschen in der Sonne. Die Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft hat die Kulisse der steilen Felswände für Dreharbeiten zur ARD-Erfolgsserie in aller Freundschaft ausgewählt. Taucher steigen in das glasklare Wasser, um nach einer geheimnisvollen Schatztruhe zu suchen. Sie werden fündig und bergen den hölzernen Schatz.

Dreharbeiten pausierten in der Corona-Krise

Nach der Pause während der Corona-Pandemie im März und April hat das Team die Dreharbeiten wieder aufgenommen. Ein externer Sicherheitsspezialist hat ein Arbeitsschutz- und Hygienepaket speziell für die Dreharbeiten konzipiert. Darin werden umfangreiche Hygienestandards für alle am Dreh beteiligten Gewerke und deren jeweilige Besonderheiten definiert.

Das wurde auch kürzlich am Westbruch in Waldsteinberg ersichtlich. Gleich für mehrere Folgen wurden in dem ehemaligen Steinbruch Szenen abgedreht. Dabei kamen auch Mitglieder vom Taucherparadies Sachsen zum Einsatz, die hier ihre Basis haben. Der Westbruch und auch der kleinere Ostbruch zählen zu den Drehorten für die Krankenhaus-Serie außerhalb von Leipzig. Wann die Folgen ausgestrahlt werden, stand allerdings noch nicht fest.

Der malerisch gelegene Westbruch war erst jüngst in die Schlagzeilen geraten, weil ein 64-jähriger Mann hier verunglückte. Die Taucher hatten das zum Anlass genommen, nochmals auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die in dem ungesicherten Gewässer lauern.

Von Thomas Kube