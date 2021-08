Tautenhain wieder einmal Mekka der Kaninchenzucht

Frohburg/Tautenhain

In ihren weißen Kitteln sehen die Preisrichter Joachim Gerhardt und Friedhelm Hübner wie Mediziner aus. Verarztet wird in den Hallen der ehemaligen Kartoffelsortieranlage aber niemand. Oder doch?! Michael Dathe (64) eilt mit dem Pflaster herbei: Ein Kaninchen habe sich erschrocken und dem Zuträger in die Hand gezwickt. Zuträger? „So nennen wir die Helfer, die die Tiere aus den Käfigen holen und den Gutachtern bringen.“

Größte Veranstaltung dieser Art

Was für die Leipziger die Frühjahrs- und Herbstmesse war, ist für die Tautenhainer Kaninchenfreunde die Landes-Jungtierschau. Wie seit über 20 Jahren (fast) immer am ersten August-Wochenende strömen auch diesmal Aussteller aus Sachsen und weit darüber hinaus herbei. 467 Züchter zeigen 2633 Langohren. „Es ist die größte Veranstaltung dieser Art in der Bundesrepublik“, sagt Michael Dathe, Vorsitzender des Ortsvereins.

Ausstellungsleiter Michael Dathe (64) ist Vorsitzender des örtlichen Rassekaninchenzuchtvereins. Quelle: Haig Latchinian

Dathe ging erst dieser Tage in Ruhestand. „Bis dahin war ich einer der letzten aktiven LPG-Vorsitzenden“, lacht der in Borna geborene und in Niedergräfenhain aufgewachsene Kaninchen-Liebhaber. Die Mümmelmänner wurden ihm fast in die Wiege gelegt: „Unsere Haushaltshilfe hatte mich als Kleinkind ausgefahren. Am liebsten stellte sie das Wägelchen vor ihren elterlichen Kaninchenstall. Das muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben ...“

Zuchtfreund von Kindesbeinen an

Mit neun erkämpfte er sich seine ersten Kaninchen, mit 13 trat er dem Verein bei. Noch heute schwärmt er von Ofensetzermeister Wilhelm Helmer, der auch Steffen Dietze, Erhard Tarras, Frank Vogt und all die anderen in die Geheimnisse des Züchtens einweihte. Nicht wenige seiner Freunde von einst unterstützen an diesem Wochenende die Ausstellung, verrät Dathe. Der ausrichtende Verein S785 hat 32 Mitstreiter, darunter zwei Schweizer und zehn Tschechen.

Stilechte Plakate weisen den Weg zum Tautenhainer Veranstaltungsgelände. Quelle: Haig Latchinian

Edgar Richter, Sven Krüger, die Ehepaare Fritzsche und Kinne – als heimische Züchter ahnen sie, dass die Veranstaltung eine Art Wirtschaftsfaktor im Kohrener Land ist: „Die Aussteller sind von Mittwoch bis Sonntag in der Region. Hier wird gegessen, getrunken, geschlafen. Viele haben ihre angestammte Pension, nicht wenige quartieren sich auch in Leipziger Hotels ein. Seitdem wir in acht Kilometern die Autobahnauffahrt Geithain haben, ist das perfekt.“

Medaillen und Pokale winken

Politiker wissen das zu schätzen: Und so geben sich einige von ihnen immer wieder die Ehre – ob Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch oder Staatssekretär für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Gerd Lippold. Sie werden anwesend sein, wenn am Sonnabend, 10 Uhr, Medaillen und Pokale für die höchstprämierten Sammlungen vergeben werden. Zuvor wurden die Farbenzwerge, Deutschen Riesen und Co. auf Herz und Nieren untersucht.

Als einer von 44 Preisrichtern hat man alle Hände voll zu tun. Quelle: Haig Latchinian

Eben von den Herren in den weißen Kitteln. Bereits am Mittwoch hatte man die possierlichen Tierchen „eingeliefert“. Nach der Identifikation ging’s zum Gesundheitscheck. Am nächsten Tag gab’s den Auftritt der Preisrichter. Begutachtet werden die Kaninchen unter anderem nach Körperform, Typ und Fell. Dabei herrscht absolutes Redeverbot, auch die Kommunikation zum Zuträger ist verboten. Nur so ist strikte Neutralität garantiert.

Ergebnisse bleiben vorerst geheim

Bis zu sieben Minuten benötigt der Preisrichter pro Tier. Sein Prädikat, das von befriedigend (b) Note 0 bis sehr gut (sg) Note 7 reicht, notiert er auf der Bewertungskarte. Gold, Silber und Bronze vergeben letztlich vier Obmänner, die noch über den Preisrichtern stehen. Ihr Urteil bleibt bis zuletzt streng geheim. Kein Wunder, dass zur Eröffnung am Samstag, 8 Uhr, der Andrang riesig ist. Jeder Aussteller will einen Blick in den Katalog erhaschen. Dort sind die Ergebnisse aufgelistet.

Fachsimpelei: Frank Böhme aus Groitzsch, Joachim Gerhardt aus Thüringen und Friedhelm Hübner aus dem Erzgebirge im angeregten Gespräch. Quelle: Haig Latchinian

Druckfrisch gibt es alle nötigen Informationen für Kaufwillige. Allein der Züchter entscheidet, ob einer seiner Lieblinge veräußert wird oder nicht. Lange Schlangen mit Interessenten aus allen Bundesländern, aber auch aus Litauen, Tschechien oder Ungarn, sind in Tautenhain keine Seltenheit. Fachhändler bieten dazu das passende Zubehör: Futtertröge, Raufen, Ställe. Gastronomie und Tombola vervollständigen das bunte Treiben.

Aus Partnern werden Freunde

Bleibt die Frage, weshalb ein Verein in der sächsischen Provinz zu einem Drittel ausländische Mitglieder vorweisen kann. Antwort: Michael Dathe hat sich in einem Dorf bei Altenburg seinen Lebenstraum erfüllt und besonders artgerechte Kaninchenställe gebaut. Europaweit suchen sie ihresgleichen. Seitdem bekommt er regelmäßig Besuch aus dem In- und Ausland. Und so entstand manche Freundschaft, etwa zu Josef Zuska aus Prag, seinem Vereinskameraden.

Öffnungszeiten im Ausstellungszentrum in der ehemaligen Kartoffelsortieranlage in Tautenhain: Samstag von 8 bis 17 Uhr und Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Erwachsene zahlen pro Tag drei Euro Eintritt, Jugendliche zwei Euro, Kinder frei.

Von Haig Latchinian