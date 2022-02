Tautenhainer Tankwart schreibt Kinderbuch zum Ausmalen

Grimma/Tautenhain

Er habe weder etwas mit dem Duschbad noch mit der Hotelkette zu tun, sagt er. Auch der fast namensgleiche Sänger gehe ihn eigentlich nichts an. Cliff Richter spielt auf Cliff Richard an: „Obwohl, als ich unterwegs war, lief im Ostfernsehen eine Reportage über den britischen Popstar. Meine Mutter Ute fand, Mensch, Cliff und Richter, das passt.“

Gesagt, getan. Der Name ist Programm. Denn Cliff Richter ist kreativ – zwar kein Liedermacher, aber immerhin brachte er jetzt sein erstes Kinderbuch heraus. Die Story musste lange, sehr lange reifen. Und solange warten, bis aus dem Schuljungen Cliff der Vater Cliff geworden ist. Nun fiebere er schon dem Moment entgegen, seinem Ben aus dem Büchlein vorzulesen.

Er stolziert wie ein kleiner König: Kater Zadok gab es sogar im wirklichen Leben. Quelle: Thomas Kube

Noch sei der Sohn zu klein. Der wüsste zwar, was ein Traktor ist. Aber eine Katze mit Drehwurm im Schnellwaschgang – die würde das Vorstellungsvermögen eines Zweijährigen wohl übersteigen. Tatsächlich erinnert Kater Zadok in der Trommel der Waschmaschine eher an den sprichwörtlichen Hund, der in der Pfanne verrückt wird.

Überglücklicher Familienvater

Der 40-jährige Tautenhainer ist überglücklich und stolz wie Bolle und Oskar zusammen. Er liebt seine Freundin Lisa, wolle sie auch bald heiraten: „Ich muss mich nur trauen!“ Hinzu komme das neue Heim, das die junge Familie beziehen konnte: „Das Häuschen, fünf Autominuten vor Geithain, ist zufällig frei geworden, eine nette Familie war ausgezogen. Da schlugen wir zu.“

Eigentlich stammt Cliff Richter aus Grimma. Dort ist er geboren und aufgewachsen. In der siebten Klasse sollte er wie alle in seinem Jahrgang eine Erzählung zu Papier bringen. Cliff lieferte prompt, widmete die Kurzgeschichte seinem Kater Zadok, der die Mäuse weniger fing, als vielmehr mit ihnen spielte. Titel: „Zadoks Waschprogramm“.

Kater Zadok schläft in der Trommel der Waschmaschine. Die Bilder im Buch sind zum Ausmalen geeignet. Quelle: Thomas Kube

Ja, Zadok war anders als die anderen. Und neugieriger als jede Nachbarsfrau. Dem Kater sei nicht verborgen geblieben, dass Herrchen oft auch Zadoks Lieblingsdecke in einem rätselhaften Loch, größer als jedes Mäuseloch, versenkte. Als eines Tages der Deckel offen stand und die Decke lockte, sprang der Kater, schwuppdiwupp, in die – Waschmaschine(!).

Idee für ein Buch geboren

„Jeder Schüler sollte seine Geschichte in der Klasse vortragen“, erinnert sich Richter: „Doch weil die Zeit nicht reichte, kam ich nicht mehr dran.“ Die Geschichte geriet in Vergessenheit. Bis zum Umzug nach Tautenhain. Beim Packen wurde sie zufällig (wieder-)entdeckt. „Und, was soll ich sagen, Lisa war begeistert. Sie meinte, wir müssten ein Buch daraus machen.“

Jetzt, wo er das Büchlein in den Händen hält, könne er nicht zufriedener sein. Das war er nicht immer. Zweimal ging er in jungen Jahren in die Lehre. Sanitär und Tischler – eigentlich sei alles okay gewesen. „Aber es war nicht meins.“ Zwar machte er die Abschlüsse, fing dann aber gar nicht erst in den Berufen an. Irgendwie verspürte er eine Angst. Vor der eigenen Courage?

Dietmar Dietel, der Seniorchef der Grimmaer Tankstelle DT-Dietel Tank, übergab vor einiger Zeit die Geschäfte an seinen Sohn Stefan. Quelle: Thomas Kube

Ganz zufällig hörte er von einer Tankstelle, die Personal suchte. Er lernte Dietmar Dietel, den einstigen Chef kennen. Und siehe da: Dietel erkannte das Talent, das in dem jungen Bewerber schlummerte. „Du kannst so viel mehr“, sagte er ihm auf den Kopf zu. Cliff Richter kam, sah und – ist heute Stationsleiter sowie rechte Hand von Junior-Chef Stefan Dietel.

Vorliebe für Web und App

Zuvor arbeitete er in der Tanke als Kassierer und Verkäufer, kümmerte sich aber bald auch um App und Web. Sein Chef ließ ihn machen: „Alles gut, ich sage dir schon, wenn was falsch ist.“ Es war nie was falsch. Und so ist der Allrounder inzwischen nicht nur für Werbung und Image zuständig, sondern auch für Warenpflege und Kundenbindung.

Stationsleiter Cliff Richter mit seinen Mitarbeiterinnen Petra Krügel (li.) und Petra Athenstedt. Quelle: Thomas Kube

„Wir sind in Grimma eher Außenseiter, aber umso bekannter für unsere Freundlichkeit, die belegten Brötchen und den Kaffee“, schwärmt Cliff Richter nicht zuletzt von Petra & Petra. So heißen seine beiden Mitarbeiterinnen an der Theke: „Die wissen ganz genau, welcher Stammkunde Tomate Mozzarella wünscht und wer Ei-Baguettes.“

Ab und zu springe er noch selbst als Tankwart ein. „Ich freue mich, wenn sich die Kunden freuen, mich zu sehen. Dann habe ich manches richtig gemacht, oder?“ Wie zufrieden die Kundschaft mit DT für Dietel-Tank sei, könne gegoogelt werden. „Na, ja, was die aktuell hohen Preise angeht, sind uns natürlich die Hände gebunden. Das liegt nicht in unserer Kraft.“

Ideale Beraterin für Buchprojekt

Cliff und Lisa hätten in Grimma nicht sofort einen Kitaplatz bekommen. „Wir standen mit Ben nur auf der Warteliste.“ Auch das sei ein Argument für den Umzug nach Tautenhain gewesen, sagt der junge Papa: „Schließlich wollte Lisa irgendwann wieder arbeiten.“ Die Physiotherapeutin betreut im Auftrag der Lebenshilfe schwierige Kinder.

„Das macht sie sehr, sehr gern. Sie lebt förmlich auf, wenn sie die Jungen und Mädchen in deren Schulalltag begleitet“, sagt der Partner. Weil Lisa ein Händchen für Kinder und noch dazu eine flotte Feder hat, sei sie für ihn die ideale Beraterin beim Buchprojekt gewesen, sagt Cliff Richter. „Sie hat den Text entschlackt und manche Wortwiederholung rausgefischt.“

Die Oberschule Grimma am Wallgraben: Hier war Cliff Richter Schüler. Hier konnte er seine Geschichte damals noch nicht verlesen. Quelle: Andreas Döring

Lisa sorgte für Synonyme, betont der Autor. Er legt großen Wert darauf zu betonen, dass er nur Tankwart und kein Schriftsteller sei. Ohne Lisas Zutun und die Hilfe im Internet wäre nichts aus dem Buch geworden. Im Netz könne man es für 5,34 Euro erwerben. „Es wird überhaupt erst gedruckt, wenn es einer anfordert.“

Lesebuch und Malheft zugleich

Wer weiß, vielleicht gibt es das Büchlein auch bald an der Tankstelle. Der Preis jedenfalls erinnert mehr an die Zapfsäule als an den Buchmarkt? „Das stimmt, wir dachten erst an 4,99 Euro. Aber da kam ja noch die Mehrwertsteuer drauf.“ Impressum, Vorwort und Titelbild seien für ihn böhmische Dörfer gewesen. „Zum Glück gibt es die Programme im Internet.“

Im Computer stieß Cliff Richter auch auf einen Zeichner, der die Ideen und Vorgaben des Autors entsprechend realisierte. So dient das Heft nicht nur als Lesebuch: „Die Kinder können alle Bilder ausmalen. Das ist uns ganz wichtig.“ In einer Viertelstunde ist alles vorgelesen. Eine Gute-Nacht-Geschichte, die sich gewaschen hat.

Zur Erinnerung: Kater Zadok, eigemummelt in die weiche Lieblingsdecke, legt in der Trommel ein Nickerchen ein. Das Herrchen, das alles, nur eben keinen Kater in der Maschine vermutet, startet den Waschgang. Aber wie geht die Geschichte denn nun aus? Cliff Richter will nicht alles verraten. Nur so viel: „Die Katze ist hinterher immer noch orangefarben.“

Von Haig Latchinian