Telekom plant Glasfaser für Gerichshainer Gewerbegebiet

Machern/Gerichshain

Die Telekom will das Gewerbegebiet Gerichshain mit Glasfaser-Anschlüssen ausbauen. Das Areal in der Gemeinde Machern gehört zu 80 Gewerbegebieten bundesweit, in denen das Telekommunikationsunternehmen die Vorvermarktung startet. Interessierte Unternehmen sollen bis zu 1 GBit/s schnelle Anschlüsse erhalten können.

Die Firmen, teilt die Telekom weiter mit, würden ohne zusätzliche Kosten angeschlossen. Voraussetzung ist, dass sie sich früh für einen Anschluss an das Glasfaser-Netz entscheiden. „Wenn sich bis zum 30. November 2020 mindestens 30 Prozent der dort ansässigen Firmen für einen Glasfaseranschluss der Telekom entscheiden, wird das Gewerbegebiet ausgebaut“, heißt es seitens des Anbieters.

Anzeige

Trenching-Verfahren kommt zum Einsatz

Das Angebot auf Glasfaser reicht vom asymmetrischen 100 MBit/s- bis zum symmetrischen 1 GBit/s-Anschluss. Auch direkte Übertragungswege mit bis zu 100 GBit/s bietet die Telekom an. Beim Ausbau soll das Trenching-Verfahren zum Einsatz kommen. Das sei zeitsparender, nachhaltiger und kosteneffizienter, so die Telekom weiter.

Weitere LVZ+ Artikel

Offerte für Machern und Markkleeberg

Außer für Machern wird diese Offerte im Landkreis Leipzig derzeit nur für ein weiteres Gewerbegebiet in Markkleeberg unterbreitet. Sollte es zum Ausbau in diesen beiden Gebieten kommen, wird die Telekom fast zwölf Kilometer Glasfaser verlegen und rund 170 Unternehmen ans Hochgeschwindigkeitsnetz anschließen.

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel