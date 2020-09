Telekom treibt Mobilfunkausbau in Machern voran

Machern

Die Mobilfunk-Versorgung in Machern ist jetzt noch besser. „Die Telekom hat dafür in den vergangenen neun Monaten einen Standort mit 5G erweitert“, teilt Georg von Wagner, Sprecher der Deutschen Telekom AG in Berlin, mit.

Durch den Ausbau verbessere sich die Mobilfunk-Abdeckung in der Gemeinde. „Insgesamt steht damit mehr Bandbreite zur Verfügung. Außerdem wird auch der Empfang in Gebäuden besser.“ Der Standort diene zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke. Mit der Erweiterung um 5G erhalte Machern einen digitalen Standortvorteil.

Anzeige

Das Telekommunikationsunternehmen betreibt nach Angaben seines Sprechers im Landkreis Leipzig derzeit 101 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 98 Prozent. „Bis 2022 sollen weitere 42 Standorte hinzukommen“, kündigt von Wagner an. Wo sich die neuen Standorte befinden, wollte die Telekom mit Blick auf die Wettbewerbssituation auf Nachfrage nicht mitteilten. Zusätzlich, ergänzte der Sprecher, seien im selben Zeitraum an zehn Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.

Von sp