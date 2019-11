Borsdorfer wollen Tempo 30 vor Schule durchsetzen

Borsdorf

Der von den Gemeinderäten Birgit Kilian ( SPD) und Florian Krahmer ( Die Linke) gestellte Antrag auf eine Tempo-30-Zone vor dem Borsdorfer Gymnasium und der Kita in der Heinrich-Heine-Straße ist ohne Entscheidung vom Landkreis zurückgekommen. Darüber informierte Bürgermeister Martin Ludwig ( CDU) auf der Ratssitzung am Donnerstag in Borsdorf. Die als Fraktion Bürgerforum agierenden Stadträte hatten vor den Grundstücksnummern 33 und 40 die Drosselung verlangt. Ein Vorstoß, den auch die CDU-Fraktion unterstützen würde, ließ stellvertretend Gemeinderätin Katharina Wagner ( CDU) schon wissen.

Klärung fällt in Gemeindekompetenz

Da es sich um eine kommunale Straße handele, fallen Verkehrsregeln auch in die Kompetenz der Gemeinde, argumentierte Martin. Außerdem sei dieser Antrag nicht das erste Mal gestellt worden. Bereits von der Schulstraße bis zum Viadukt habe dieses Tempolimit schon einmal bestanden. Doch es sei im Zuge einer Überprüfung wieder aufgehoben worden. Stattdessen aber gilt seither das Verkehrsschild 136-10, Vorsicht Kinder. Das ist nicht nur als Verkehrsschild aufgestellt, sondern sei zusätzlich als Fahrbahnmarkierung unübersehbar, erklärte Martin. Überdies sorge am Gymnasium ein Fußgängerschutzweg für Temporeduzierung, da der Autofahrer hier stets bremsbereit sein müsse. Ob ein zusätzliches Tempolimit, und damit eine gewisse Doppelbeschilderung zulässig ist, müsse geklärt werden.

Im Januar soll Entscheidung getroffen werden

„Aber welche Beschilderung bietet die höhere Sicherheit?“, stellte der Gemeindechef die Frage in den Raum. „Die höhere Sicherheit“, so fügte er als Antwort hinzu, „und das habe ich immer wieder gebetsmühlenartig dargestellt, ist mit dem Verkehrszeichen 136-10 gewährleistet, weil dann immer so gefahren werden muss, dass man jederzeit anhalten kann.“

Dennoch soll der Antrag unter Einbeziehung von Fachleuten und Experten für Verkehrsfragen geprüft werden. Wohl wissend, dass nach Ansicht von Martin das Tempo 30 am Zebrastreifen gar nichts bringen würde, weil man dort sowieso stets bremsbereit sein müsse. Aber: „Wir sollten spätestens im Januar zu einer Entscheidung kommen“, hatte Martin auf Drängen einiger Parlamentarier vorgegeben.

Von Frank Schmidt