Terror-Experten ermitteln nach Anschlägen in Wurzen

Wurzen

Nach zwei Anschlägen auf das Wurzener Büro des CDU-Kreisverbandes im Leipziger Land sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen Mittwoch, 17., und Donnerstag, 18. Dezember Nazisymbole und eine Morddrohung auf die Fensterscheiben gesprüht. In der Nacht zum Samstag, 19. Dezember, wurden mit Pyrotechnik Glasscheiben zerstört.

Christdemokraten der Stadt Wurzen hatten die Täter in der linken Szene verankert. Die Vermutung wurde durch politische Auseinandersetzungen im Stadtrat von Wurzen genährt.

Zusammenhang beider Straftaten noch unklar

„Eine politische Motivation kann aufgrund der im ersten Fall verwendeten Zeichen und des Inhalts des aufgebrachten Textes sowie aufgrund des in beiden Fällen angegriffenen gleichen Objekts nicht ausgeschlossen werden“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamtes ermittelt in alle Richtungen. Unter anderem werde geprüft, ob beide Straftaten im Zusammenhang stehen.

Polizei sucht Hinweise von Zeugen

Wie es weiter heißt, sind die Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung der Straftaten auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Es werden Zeugen gesucht, die während der Tatzeiten verdächtige Personen und Fahrzeuge am und rund um das Büro in der Wurzener Schuhgasse gesehen haben. Auch Wahrnehmungen im Internet oder in den sozialen Medien würden die Ermittlungen unterstützen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in Leipzig, Telefon 0341/9664 6666 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Birgit Schöppenthau