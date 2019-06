Borsdorf

Ein Einbruch auf einem ehemaligen Fabrikgelände an der Leipziger Straße in Borsdorf beschäftigt die Polizei. Auf dem Gelände stehen große, alte Lagerhallen, die teilweise untervermietet sind. Außerdem finden Abrissarbeiten auf dem Gelände statt. Die Zufahrt zum weitläufigen Gelände ist durch ein Rolltor gesichert.

Wie am Dienstag bekannt wurde, waren in der Zeit vom Sonnabend, 18 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, unbekannte Täter in eine Halle eingestiegen und hatten Geräte gestohlen. Zwei Firmen sind von dem Einbruch betroffen. Die Diebe entwendeten ein Faserlasergerät in einem sechsstelligen Wert.

Außerdem wurden noch zwei Garagen gewaltsam geöffnet. Hier hatte eine Firma diverse Werkzeuge, Maschinen und Gerätschaften untergestellt. Es wurden daraus drei Rasenmäher, Arbeitsmaschinen, Motoren und Werkzeuge entwendet. Die Höhe des Stehl- und Sachschadens steht hier noch aus.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Einbruch und die unbekannten Täter beobachtet haben. Polizeirevier Leipzig-Südost, Telefon 0341/3030100.

Von Birgit Schöppenthau