Thallwitz: Das Gasthaus zum Reußischen Hof erstrahlt in neuem Glanz

Es ist vollbracht: Mit der symbolischen Schlüsselübergabe an den künftigen Betreiber und dem Dankeschön an alle Beteiligten feierte die Gemeinde Thallwitz am Montagabend den Abschluss der Arbeiten zum Wiederaufbau des Reußischen Hofes. Dabei erinnerte Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) in seiner Rede zunächst an die verheerende Brandkatastrophe in der Nacht vom 22. auf den 23. April 2019, bei der der Wirt ums Leben kam. Damals zerstörte das Feuer nicht nur die Gaststube und den Wohnraum der kommunalen Immobilie. Durch Rauch und Löschwasser wurde ebenso der Saal in Mitleidenschaft gezogen.

Die Flammen haben schnell den gesamten Dachstuhl des Gasthauses erfasst: Was das Feuer nicht zerstörte, wurde durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Quelle: Frank Schmidt

„Auch wenn die Bauphase länger als ursprünglich angenommen dauerte, so können wir nun mit Dankbarkeit und Stolz das Gasthaus zum Reußischen Hof mit seinem historischen Saal wieder in Betrieb nehmen. Ihnen allen gilt unser Dank und unsere Anerkennung für die geleistete Arbeit“, begann Pöge sein kurzes Resümee der vergangenen zwei Jahre. Hierbei lobt er vor allem die unkomplizierte Hilfe der Allianz-Versicherung und das schnelle Handeln der Fachplaner. Zum sichtbaren Erfolg nach knapp zwei Jahren trugen außerdem der Denkmalschutz, die Genehmigungsbehörden sowie die Baufirmen bei. Nicht zuletzt verwies der 51-Jährige auf die große Spendenbereitschaft. Bis dato kamen 25 291,26 Euro zusammen. Insgesamt flossen zweieinhalb Millionen Euro in die Renaissance des Reußischen Hofes.

Ein Blumenstrauß für die „gute Seele des Baus“

„Die Gemeinde Thallwitz als Eigentümer war stets bestrebt, das denkmalgeschützte Gebäude aufzubauen und in seinem alten Glanz erstrahlen zu lassen.“ Entscheidenden Anteil daran habe laut Bürgermeister Pöge der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung. Eine Mitarbeiterin ehrte er allerdings ganz besonders und überreichte ihr einen bunten Blumenstrauß – Sophia Bräutigam. Denn sie hielt in all den Monaten die Fäden der Organisation fest in den Händen und sei daher „die gute Seele des Baus“ gewesen.

Landrat Henry Graichen, Betreiber Thomas Genedl und Bürgermeister Pöge (v.l.) versenken eine Zeitkapsel vorm gläsernen Eingang des Reußischen Hofes. Quelle: Thomas Kube

Ganz ohne Folgen blieb letztlich ein Geständnis Pöges, obwohl Landrat Henry Graichen (CDU) unter den Gästen weilte. Zum Thallwitzer Neujahrsempfang im Januar 2020 bat der Bürgermeister nämlich den seinerzeit anwesenden Chef der Kreisbehörde um etwas Nachdruck bei der Baugenehmigung, damit die Terminkette gehalten werden kann. Den Wunsch erfüllte Graichen natürlich prompt. „Eine Decke haben wird aber schwarz eingezogen“, verriet Pöge mit einem kessen Lächeln, das Graichen übrigens nachsichtig erwiderte.

Eröffnung der Gastronomie in drei bis vier Wochen

Die symbolische Schlüsselübergabe an den künftigen Betreiber des Hauses, Thomas Genedl, sowie das Versenken einer Zeitkapsel vor dem gläsernen Eingang des Reußischen Hofes krönten schließlich die Festveranstaltung. Wie Pöge holte auch der Inhaber der Firma Genedl Catering zuvor jene auf die Bühne, die ihm während der intensiven Vorbereitungsphase eng zur Seite standen, darunter seine Frau Denise sowie Tochter Elli.

Gasthof Reußischer Hof Thallwitz um 1900 Quelle: Repro: Frank Schmidt

Mit dem heißen Start für die Gastronomie rechnet der 56-Jährige in drei bis vier Wochen. „Bis dahin gibt es noch viel zu tun.“ Unter anderem sucht Genedl derzeit Bewerber für die Stelle eines Kochs beziehungsweise einer Köchin sowie einer Servicefachkraft. Für Ende August seien jedoch schon zwei Hochzeiten gebucht. „Ebenfalls im August wollen wir mit unseren drei Freisitzen, dem Benediktiner sowie dem Köstritzer Biergarten inklusive eines kleinen Spielplatzes sowie der überdachten Remise einladen“, so Genedl. Für größere Veranstaltungen oder Tagungen stehe der historische, denkmalgeschützte Saal (maximal 169 Plätze) zu Verfügung, dessen Zierde ein elf Meter langer Köstritzer Thekentresen ist. Darüber hinaus verfügt der Reußische Hof über fünf Gästezimmer, die die Namen der Thallwitzer Ortsteile (Lossa, Canitz, Kollau, Wasewitz, Zwochau) tragen sowie eine Wohnung mit der Bezeichnung Röcknitz.

„Der Reußische Hof soll wieder eine feste Adresse im Gemeindeleben werden und es bereichern. So war uns von Anfang an klar, dass dieses Ziel nur mit einem starken und zuverlässigen Partner möglich ist“, betonte Bürgermeister Pöge zum Schluss.

