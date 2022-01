Die Gemeinde Thallwitz stellte am Donnerstag in Röcknitz ihr Projekt „Saulis“ vor. In einem ehemaligen Rennpferdestall entstehen mit 4,1 Millionen Euro Strukturwandel-Geldern 20 Coworking-Plätze. Erste 3D-Grafiken vermitteln einen Eindruck davon, auf welche Arbeitsbedingungen sich Kreative oder Start-ups in historischer Umgebung freuen können.