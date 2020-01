Thallwitz bang um Wiedereröffnung von Reußischem Hof

Thallwitz

Wie geht es weiter mit dem Wiederaufbau des Reußischen Hofes? Antwort darauf gab Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) bei seinem Rück- und Ausblick zum Neujahrsempfang, der diesmal im Kulturgut Thallwitz stattfand. „Wir warten stündlich auf die Baugenehmigung, die uns der Leiter des Bauordnungsamtes schon mehrfach versprochen hat.“ Sollte das Papier in den nächsten Tagen nicht vorliegen, betonte der Gemeindechef, sei die Neueröffnung bis Weihnachten 2020 keinesfalls zu schaffen.

Rückschlag aufgrund von Mängeln an der Dachkonstruktion

Die Brandnacht vom 23. April, in der der Pächter ums Leben kam und der Gasthof nahezu zerstört wurde, zählte Pöge in seiner Ansprache zu den Tiefschlägen des Vorjahres. Damals vernichtete das Feuer nicht nur die Gaststube und den Wohnraum der kommunalen Immobilie. Rauch und Löschwasser zogen außerdem den Saal in Mitleidenschaft. Um die Schäden schnell zu beseitigen, arbeiteten anfangs bis zu acht Planungsbüros zeitgleich. Bereits am 25. Juli konnte der erste Bauantrag eingereicht werden, so Pöge.

Jedoch zeigten sich wenig später Mängel an der Dachkonstruktion, die insbesondere dem Alter des Objektes geschuldet sind. Also musste der Antrag gestoppt werden. „Die Mehrkosten gehen zu Lasten der Gemeinde.“ Den zweiten Versuch per Formular unternahm Thallwitz schließlich am 21. November und harrt seither vergeblich auf das Startsignal aus dem Landratsamt.

Großbrand in Thallwitz: Im April 2019 zerstörte ein Feuer den Gasthof. Quelle: Thomas Kube

Trotz der mahnenden Worte verkündete Bürgermeister Pöge seinen zahlreichen Gästen, darunter Landrat Henry Graichen ( CDU), Landtagsabgeordneter Kay Ritter ( CDU) sowie den Amtskollegen Bernd Laqua ( Bennewitz), Uwe Weigelt (Lossatal) und Stefan Müller (Trebsen), aber vor allem erfreuliche Nachrichten. Zum Beispiel den leichten Einwohnerzuwachs auf aktuell 3567 Personen. Oder der Vorjahresinvestition in Höhe von knapp über einer Million Euro.

Thallwitz ist 2020 Ausrichter des Wurzener Landfestes

Das Geld floss unter anderem in die Sanierung des Rastplatzes „Am Kriegerdenkmal“ in Böhlitz, in die Umnutzung der ehemaligen Mittelschule Röcknitz, in den Kauf von Grundstücken für einen neuen Kindergarten sowie in die Instandhaltung der Gemeindestraßen. Zudem erinnerte der 50-Jährige an das Modellprojekt mit dem Museum der bildenden Künste Leipzig. An der Waldbühne lockte im September für 14 Tage ein Container zum Schauen, Diskutieren und Gestalten. In der Folge gründete sich vor Ort die Kunstgruppe K 9 und lud bereits am 13. Oktober zur Ausstellungspremiere in die Thallwitzer Kirche ein.

Auftritt des Gemischten Chores Thallwitz unter Leitung von Reinhard Grützner. Der Klangkörper wurde 2003 gegründet und gab schon am 14. Juni 2003 eine Kostprobe seines Könnens. Quelle: Thomas Kube

Bevor Pöge den Vertretern der Vereine und ansässigen Unternehmen, seinen Ratsmitgliedern und den Verwaltungsmitarbeitern alles Gute für 2020 wünschte, ließ er die kommenden Vorhaben dank eines „stabilen Haushaltes und stabiler Gewerbesteuereinnahmen“ kurz Revue passieren. Demnach wird Thallwitz der Gastgeber des diesjährigen Wurzener Landfestes. Der konkrete Termin steht noch nicht fest. Angedacht seien darüber hinaus der weitere Breitbandausbau, die Planung bis hin zur Ausschreibung des Kita-Neubaus in Thallwitz oder die Errichtung eines Rastplatzes in Wasewitz. Fördergelder akquirieren will die Kommune, um damit das Freibad Böhlitz instand zu setzen sowie Bushaltestellen in Nischwitz, Thallwitz und Röcknitz zu errichten.

Für den kulturellen Rahmen der Abendveranstaltung im Kulturgut sorgten übrigens die Röcknitzer Blasmusikanten, der Gemischte Chor Thallwitz unter Leitung von Reinhard Grützner sowie die bulgarische Sopranistin Temi Raphaelova.

Von Kai-Uwe Brandt