Thallwitz kämpft um die Rettung des Schlossparkes Nischwitz

Thallwitz/Nischwitz

Ein Kleinod steht vor großen Problemen – der Schlosspark Nischwitz. Wenn nichts passiert, ist das Naturflächendenkmal ein für alle Mal verloren. Deshalb schlugen der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge und Schlosseigentümerin Jutta Neubronner im Oktober 2019 Alarm. Denn durch die Trockenheit der vergangenen Jahre hatte sich die Schlauchpilzgattung Cryptostroma corticale innerhalb des geschwächten Baumbestandes rapide ausgebreitet. Von der sogenannten Rußrindenkrankheit sind weit über 250 Bäume befallen. Doch jetzt gibt es endlich einen Hoffnungsschimmer für die Rettung der historischen Grünanlage.

Landesamt für Denkmalpflege gibt fachliche Unterstützung

„Nachdem wir den Park aufgrund der Gefahr für Leib und Leben vor über einem Jahr sperren mussten, suchte die Gemeindeverwaltung immer wieder nach Lösungswegen. Bisher aber erfolglos“, berichtet Pöge. Als unüberwindbares Hindernis erwies sich vor allem der finanzielle Aufwand, den weder die Schlossbesitzerin noch die Kommune hätten stemmen können. Allein die Kosten für das Fällen, die Sonderentsorgung der kranken Bäume sowie die Wiederaufforstung schätzt der 51-Jährige derzeit auf 300 000 bis zu gut einer halben Million Euro.

Betreten verboten: Bereits im Oktober 2019 wurde der Schlosspark Nischwitz für Besucher gesperrt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Ein frisch aufgelegtes Bundesprogramm für Klimaschutz mit einer 90-prozentigen Förderung verspricht nunmehr aber jene Perspektive, auf die Thallwitz seit Monaten vergeblich gewartet hatte. Der Haken dabei: Die Antragsfrist läuft zum 15. März aus und benötigt unter anderem eine fundierte Ist-Analyse sowie einen präzisen Maßnahmeplan. Diese fachlichen Vorarbeiten, so Pöge, seien aber in der Kürze der Zeit unmöglich zu bewältigen. Trotzdem kann die Gemeinde nach dem rettenden Strohhalm greifen, und das verdanke sie ausschließlich dem sächsischen Landesamt für Denkmalpflege.

Mahnender Appell stößt nicht auf taube Ohren

„Eine wirklich tolle Überraschung“, lobt der Bürgermeister die unverhoffte Unterstützung aus Dresden. Schließlich stieß der mahnende Appell aus Thallwitz zum Vororttermin im Januar 2020 bei der Behörde nicht auf taube Ohren. Henrike Schwarz, Referentin für Garten- und Parkanlagen, erstellte nämlich danach eine wissenschaftliche Expertise mit historischen Karten und detaillierten Pflanzlisten, die so knapp vor Ultimo zur Grundlage für die Antragsstellung wird und damit die Chance erhöht, an die erhofften Bundesgelder zu kommen. „Wir hätten diese Mammutaufgabe nie und nimmer bis zum Termin am 15. März bewältigen können“, betont Pöge.

Die Rußrindenkrankheit im Schlosspark Nischwitz hat bereits deutliche Zeichen hinterlassen. Vom Pilzbefall auf dem zehn Hektar großen Gelände sind weit über 250 Bäume befallen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Bürgermeister hofft jetzt auf erfolgreiche Antragstellung

Dem Gemeindechef liegen die Ergebnisse der umfangreichen Studie des Landesamtes für Denkmalpflege übrigens schon vor. Darüber hinaus wolle sich die Eigentümerin des Schlosses finanziell am künftigen Projekt beteiligen, wie er weiterhin mitteilt. „Und natürlich werden wir bei diesem Prozess ebenso die Einwohner einbeziehen. Der Heimatverein Nischwitz sitzt ja bereits mit im Boot.“ Ein klares Votum für die aktuelle Initiative zur Rettung des Schlossparkes Nischwitz erfolgte ferner durch den Gemeinderat zur jüngsten Sitzung Ende Februar. „Jetzt heißt es nur noch, Daumen drücken“, wünscht sich Pöge einen erfolgreichen Abschluss, der „ohne das Landesamt für Denkmalpflege niemals zustande gekommen wäre“.

Der zehn Hektar große Schlosspark Nischwitz mit Mausoleum und zwei Teepavillons wurde 1745 bis 1750 vom sächsischen Hofbaumeister Friedrich August Krubsacius (1718 – 1789) nach französischem Vorbild als Rokokogarten angelegt. 1850 erfolgte die Umwandlung in einen englischen Park unter der Regie des Landschaftsarchitekten Gustav Adolf Boehnisch (1802¬ – 1887). Bis 2010 kümmerte sich der Förderverein-Landschaftspflegeverband „mittleres Muldegebiet“ um die Wiederherstellung der Hauptachse sowie der Gartenhäuser und übernahm ab 2017 auf Wunsch von Schlosseigentümerin Neubronner die Kulturpflege.

Von Kai-Uwe Brandt