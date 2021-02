Thallwitz macht mobil gegen Ausbau des Leipziger Flughafens

Thallwitz

Die Zeit wird knapp: Nur noch bis Sonntagabend haben Einwohner der Gemeinde Thallwitz die Möglichkeit, sich zum Ausbauvorhaben des Flughafens Leipzig/Halle zu äußern. Ein klares Bekenntnis gegen die Erweiterung des dortigen DHL-Standortes gab bereits der Gemeinderat zu seiner Sondersitzung am Donnerstag im Kulturgut ab – einstimmig.

Wie berichtet, ist Thallwitz die einzige Gemeinde im Landkreis Leipzig, die sich am laufenden Planfeststellungsverfahren beteiligen darf. Insofern erhielt das Gemeindeamt Mitte November neun Ordner mit den Projektunterlagen sowie zahlreichen Gutachten, um eine entsprechende Stellungnahme abzugeben und Bürger zu beteiligen. Doch der Lockdown seit dem 14. Dezember schränkte den Besucherverkehr stark ein. Zudem, so Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos), erfordere ein qualifiziertes Urteil viel Zeit und Kraft für eine kleine Kommune.

Gemeinde stellt Musterformular für Einwände online

Hilfe bei der Ausarbeitung der Stellungnahme erhielt Thallwitz von der renommierten Rechtsanwaltskanzlei Klaus Füßer aus Leipzig und durch enge Kooperation mit der Stadt Eilenburg. „Jetzt kommt es aber darauf an, dass wir unsere Einwohner mitnehmen.“ Dazu wurde ein entsprechendes Schreiben erstellt, welches sich gleich auf der Internet-Startseite www.gemeinde-thallwitz.de unter „Mustereinwendung zum Download“ befindet und als PDF-Datei heruntergeladen werden kann. „Hierin sind alle unsere Bedenken klar formuliert und ebenfalls die nötigen Hintergrundinformationen zugänglich“, so der 51-Jährige.

Immerhin drängt die Zeit, da die vom Gemeinderat verabschiedete Stellungnahme inklusive der Bürgerschreiben bis zum 15. Februar in der Landesdirektion Leipzig vorliegen muss. Bürgermeister Pöge rät deshalb, das Formular auszudrucken, mit Datum und Unterschrift zu versehen und bis Sonntagabend in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung einzuwerfen. Montagmittag will er dann mit sämtlichen Unterlagen persönlich nach Leipzig aufbrechen. „Gerade jetzt ist es wichtig, wenn sich so viele wie möglich an dem Verfahren beteiligen, denn unsere Forderungen sind keineswegs aussichtslos und können vielleicht doch etwas ändern“, betonte unter anderem Gemeinderat Gerhard Wilhelm.

Thallwitz sieht sich in der Entwicklung gehemmt

Die Thallwitzer Vorbehalte und Hinweise gegenüber dem Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle betreffen übrigens nicht nur den Klimaschutz und die Sorge bezüglich einer höheren Lärmbelästigung. Insbesondere befürchtet die Gemeinde auch in der Entwicklung gehemmt zu werden. Und zwar um den Preis, die wachsenden „Bedürfnisse der im Ballungsraum Leipzig lebenden Endverbraucher zu befriedigen“ – auf Kosten der Umwelt und zulasten der von Fluglärm betroffenen Menschen.

Laut Antrag der Flughafen Leipzig/Halle GmbH umfasst das aktuelle Vorhaben die Erweiterung des Vorfeldes 4 in östlicher Richtung um circa 39 Hektar (derzeit 58 Hektar), den Bau zusätzlicher Rollwege sowie Flächen für die Flugzeugenteisung und einer Schneedeponie für das DHL-Drehkreuz. Damit einhergehen würde eine Steigerung der Frachtflugbewegungen von 44 949 (2018) auf zunächst 55 260 im Jahr 2032 und dann weiter auf 63 367. Allein diese Tatsache führt im Thallwitzer Ortsteil Kollau zur Erhöhung des nächtlichen Dauerschallpegels von momentan 44 auf 45,1 Dezibel.

