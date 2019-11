Coworking: Thallwitz schafft moderne Arbeitsplätze im alten Pferdestall

Thallwitz

Einem Thema, das im ländlichen Raum noch nicht etabliert ist, widmet sich die Leader-Region Leipziger Muldenland: Coworking, in Metropolen weit verbreitet, fristet jenseits der großen Städte noch ein Schattendasein. Zumindest im Wurzener Land soll das nicht so bleiben.

Coworking – englisch für zusammenarbeiten – bedeutet: einen Tisch mieten, Internet, Drucker, bei Bedarf frischen Kaffee erhalten und neben Fremden sein Tagwerk verrichten. Quasi eine Mischung zwischen Homeoffice und drögem Büroalltag. Die Arbeitsplätze zum Mieten kommen auch in Deutschland immer mehr in Mode. Vor allem, weil viele im Austausch mit Gleichgesinnten, lockerer Atmosphäre und mitunter inspirierender Umgebung einen besonderen Reiz sehen.

Neue Arbeitsweise an besonderen Orten im Landkreis

Gründer und Start-ups, so die Erfahrung, befruchten sich mit ihren Ideen gegenseitig. „Auch wir wollen uns dieser neuen Arbeitsweise öffnen und sehen darin eine besondere Chance für unsere Orte“, erklärt der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge, einer der Initiatoren. So gehe es darum, leerstehende Gebäude nachzunutzen und neue Einwohner anzulocken. Das Projekt wurde vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie der Lokalen Aktionsgruppe Leipziger Muldenland gemeinsam auf die Beine gestellt.

Was in der Großstadt immer besser funktioniert, soll auch in der nördlichsten Landkreis-Kommune etabliert werden. Die Vorteile liegen für Pöge auf der Hand: „Für Projekte können Selbstständige oder auch Mitarbeiter von Firmen nach Thallwitz pendeln. In unserer schönen Umgebung kriegen sie vielleicht eher den Kopf frei, kommen auf andere Gedanken.“ Dafür sollen künftig zwei Objekte herhalten: das Thallwitzer Kornhaus und ein ehemaliger Pferdestall neben dem Herrenhaus Röcknitz. Beide Gebäude stehen seit Jahren leer und sind dem Verfall preisgegeben.

„Wir wollen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, ergänzt Pöge. „Historische Gebäude erhalten und gleichzeitig Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen“, so der parteilose Ortschef. Im ländlichen Raum werden Coworking Spaces – also Räume für gemeinsames Arbeiten – gern durch Übernachtungsmöglichkeiten ergänzt. Eine Mischung, die auch dem Thallwitzer Ortschef vorschwebt. Architekturstudenten der TU Dresden setzten erste Ideen dazu um: In Holzmodellen und im Miniformat sind die künftigen Kreativplätze bereits fertig.

Coworking in Thallwitz:Thomas Pöge und Matthias Wagner (r.) am Modell des Thallwitzer Kornhauses, in dem ebenfalls ein Coworking-Space entstehen könnte. Quelle: Simone Prenzel

Coworking ist keine Wunderwaffe, kann aber Impulse liefern

„ Coworking ist keine Wunderwaffe, kann aber Impulse liefern“, unterstrich Tobias Kremkau bei dem Treffen im Thallwitzer Kulturgut. Der Berliner muss es wissen, gilt er doch als Mitbegründer des ersten Coworking-Spaces der Welt – dem St. Oberholz in Berlin. Ein langer Tisch, Café-Atmosphäre und Internet reichten 2005, um einen Ort zu etablieren, der in der Hauptstadt längst Kultstatus genießt.

„Inzwischen eröffnen wir auch Coworking-Spaces in Brandenburg. Freiberufler lieben es, der Großstadt zu entfliehen und im Grünen an Projekten zu arbeiten.“ Kremkau kann sich gut vorstellen, dass das auch in Thallwitz funktioniert. „Mit der Bahn habe ich von Leipzig nach Wurzen nur 30 Minuten gebraucht. Das ist nach Großstadt-Maßstäben näher als jeder Berliner Vorort.“

Anderenorts ziehen Coworker in verlassene Bankfilialen, Einkaufszentren und sogar Kirchen ein. Thallwitz wäre wohl deutschlandweit der erste Coworking-Platz, in dem der Laptop in einem Pferdestall aufgeklappt wird.

Von Simone Prenzel