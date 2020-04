Thallwitz setzt Richtkranz am Reußischen Hof

Thallwitz

Zwei gute Nachrichten vom Gemeindechef: „Es gibt auch Positives in der Corona-Krise zu berichten“, lässt Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) angesichts des Baufortschrittes am Reußischen Hof wissen. So feierten zumindest die Handwerker vorigen Freitag mit wenigen Gästen und in überschaubarer Runde das Richtfest.

Innensanierung kann demnächst beginnen

„Wir liegen damit wieder im Zeitplan und hoffen auf die Neueröffnung zu Weihnachten“, betont der 50-Jährige. Denn vor einigen Monaten geriet das Vorhaben, den am 23. April 2019 durch einen Brand nahezu vernichteten Gasthof aufzubauen, ins Stocken. Pöge wartete damals zum Jahreswechsel sehnsüchtig auf die seit längerem beantragte Baugenehmigung aus der Kreisbehörde und bat daher Ende Januar zum Neujahrsempfang im Kulturgut seinen Gast, Landrat Henry Graichen ( CDU), um Hilfe. Die erfolgte prompt, so dass es danach Schlag auf Schlag ging. Seit Februar wirbeln nunmehr die Bauleute mit „Herzblut, weil sie alle irgendwie mit diesem Gebäude verbunden sind“, betont Pöge.

Momentan wird das Dach von der Thallwitzer Firma Hoffmann GmbH gedeckt. Danach soll dann die Innensanierung beginnen.. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die Mühen zahlen sich aus: Mittlerweile ziert der Richtkranz den neuen Dachstuhl, den die Thallwitzer Firma Hoffmann GmbH gerade eindeckt. „Parallel dazu wird der vom Löschwasser durchnässte Estrich herausgestemmt. Außerdem erhielt der Gasthof neue Ziegeldecken im Erd- und ersten Obergeschoss.“ Voraussichtlich in zwei Wochen startet dann Pöge zufolge die Innensanierung.

Bis zur ersten Veranstaltung ist der Weg allerdings noch weit. „Heizung und Sanitär, Lüftung, Putzarbeiten sowie Trockenbau stehen aus“, listet Pöge auf und zeigt sich zugleich optimistisch, den Endtermin zu halten.

Bürgermeister zieht Arbeiten in der Kita Wichtelmühle vor

Die zweite erfreuliche Nachricht betrifft die Kindertagesstätte „Zur Wichtelmühle“ in Nischwitz. „Ich habe mit einer Eilentscheidung die für August geplanten Bauarbeiten in der Einrichtung vorgezogen.“ Damit, so der Bürgermeister, seien jene Eltern entlastet, die aufgrund der aktuellen Situation für die Betreuung ihrer Kinder Urlaub nehmen müssen. „Denn an und für sich sollte die Erneuerung des Flurs während der beiden letzten Sommerferienwochen vom 17. bis 28. August stattfinden. Insofern brauchen Eltern in dieser Zeit nun keine freien Tage mehr opfern.“

Mit der Wiedereröffnung des Reußischen Hofes rechnen Bürgermeister Thomas Pöge und Pächter Thomas Genedl zu Weihnachten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Vorgesehene Kita-Schließung im Sommer entfällt

Vor allem dankt Pöge dem Wurzener Büro Hagen Weidemüller sowie den beteiligten Firmen für ihre rasche Zusage, das Kita-Projekt umzusetzen. Sie hätten dadurch die schon angekündigte Schließung vermieden.

Thallwitz investierte übrigens 30 000 Euro aus dem Gemeindeetat in den neuen Durchgang. Die Summe war eigentlich als Eigenkapital für insgesamt 140 000 Euro aus dem Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ angedacht und sollten unter anderem in die Außenanlage der Kita fließen. Doch die Beantragung scheiterte, weshalb mit dem Geld der Kommune nunmehr die dringendsten Arbeiten erledigt würden, teilt Pöge mit.

Ohne Probleme verlief während der Bauphase die Notbetreuung. Alle 15 Kinder der „ Wichtelmühle“ kamen vorübergehend in der Röcknitzer Kita „Zu den Felixmusikanten“ unter. Die Verhältnisse vor Ort ließen eine räumliche Trennung zu, so Pöge zum Schluss.

