Thallwitz steigt mit Millionen in Abwasserzweckverband ein

Wurzen/Thallwitz

Als die wirtschaftliche und personelle Not am größten war, suchte Bennewitz einen starken Partner und fand ihn in Wurzen. Beide Kommunen gründeten deshalb am 1. Januar 2014 den Abwasserzweckverband (AZV) Muldenaue. Jetzt erhält die kommunale Gemeinschaft aus dem selben Anlass Zuwachs – Thallwitz sucht den Anschluss. Und das schon seit längerem, wie AZV-Betriebsleiter René Rätze kürzlich im Wurzener Stadtrat erläuterte.

Denn bevor ab 2021 aus dem Duo ein Trio werden kann, müssen die Volksvertreter von Bennewitz und Wurzen ihren Bürgermeistern zunächst das Okay für die Vertragsunterschrift geben. In Wurzen erfolgte das parlamentarische Votum bereits – ohne Gegenstimme und Enthaltung.

Erste Kontaktaufnahme von Thallwitz erfolgte 2016

Zuvor erläuterte Rätze den Abgeordneten allerdings erst einmal die Hintergründe sowie die Effekte der künftigen Allianz. Bis dato, so der 57-Jährige, sei die Abwasserentsorgung in Thallwitz mit den neun Ortsteilen zweigeteilt. Böhlitz, Röcknitz und Zwochau gehören dem AZV Heidelbach mit Sitz in Mockrehna ( Landkreis Nordsachsen) an. Für die Beseitigung des Schmutz- und Regenwassers im restlichen Gemeindegebiet sorgt die Kommune selbst. Und eben jener Bereich soll nunmehr dem AZV Muldental angegliedert werden.

„Die erste Kontaktaufnahme dazu gab es schon 2016, und am 19. Januar 2017 stellten wir uns im Gemeinderat vor“, berichtete Rätze. Seither habe sich viel getan – trotz der langen Zeit. Immerhin sei die Fusion ein kompliziertes Thema und benötige unter anderem die Beteiligung der Rechtsaufsicht bis hin zum sächsischen Staatsministerium. Mittlerweile liegt das 28-seitige Vertragswerk zur „Übertragung der Aufgabe zur öffentlichen Abwasserbeseitigung, der Anlagen und des Vermögens“ von Thallwitz vor.

AZV übernimmt 17,4 Millionen Euro an Anlagevermögen

Laut Rätze würde der AZV Muldenaue mit dem Zusammenschluss im neuen Jahr nicht nur in der Fläche von 116 Quadratkilometer auf 147 Quadratkilometer wachsen, sondern ebenfalls bei der Einwohnerzahl von 21 247 auf 23 307. Darüber hinaus erweitert sich der Kundenstamm von 4500 auf 5350. Thallwitz steuert ferner ein 40 Kilometer langes Kanalnetz, 20 Grundstücke sowie 16 Abwasseranlagen bei. Das Anlagevermögen bezifferte Rätze mit rund 17,4 Millionen Euro. Des Weiteren überträgt der Nachbar 1,49 Millionen Euro an Krediten sowie Beiträge in Höhe von 1,16 Millionen Euro.

Alles in allem, betonte der AZV-Betriebsleiter zum Schluss, wirke sich das avisierte Bündnis gleich in mehrfacher Hinsicht positiv aus. So zum Beispiel bei der Nutzung des Anlagebetriebes, durch Personaleinsparung sowie der Gebührenentwicklung.

Dem notariell beglaubigten Beitrittsakt im Dezember steht Rätze zufolge folglich nichts mehr im Wege, da die Verbandsversammlung am 24. November klar dem Vertragsentwurf zustimmte und eine neue Verbandssatzung verabschiedet hat.

Zur Historie des jungen Zweckverbandes

Zur Historie des AZV Muldenaue: Am 1. Januar 1995 übertrug der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen sämtliche abwassertechnischen Anlagen der Stadt Wurzen. Diese gründete zwei Monate später am 1. März 1995 mit der damals noch selbstständigen Gemeinde Kühren-Burkartshain den AZV Wurzen-Mühlbachtal. Der Zweckverband wurde schließlich am 1. Oktober 2006 in den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wurzen umgewandelt und mündete am 1. Januar 2014 in den heutigen AZV Muldenaue. Dieser beschäftigt aktuell 16 Mitarbeiter sowie eine Beamtin, darunter acht Klärwärter inklusive Meister und neun Personen in der Verwaltung.

Von Kai-Uwe Brandt