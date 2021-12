Thallwitz sucht jetzt einen neuen Pächter für den Reußischen Hof

Thallwitz

Um einen neuen Pächter für den Reußischen Hof zu finden, will die Kommune jetzt ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren einleiten. Darauf einigten sich die Verwaltung und der Gemeinderat. Knapp vier Wochen zuvor hatte sich Thallwitz nach gerade einmal drei Monaten vom Betreiber der Einrichtung getrennt, die nach dem Brandunglück Ende April 2019 für knapp drei Millionen Euro wieder aufgebaut wurde. Zum Bruch der Partnerschaft mit Thomas Genedl führten vor allem vertragliche Differenzen. Zum Beispiel sollte er den Gastbetrieb an sechs Tagen die Woche offen halten, was allerdings nicht passierte.

Also zog der Gemeinderat zu seiner Sondersitzung am 21. Oktober die Reißleine und kündigte das Mietverhältnis zum 31. Dezember wegen „schwerwiegender Vertragsverletzungen“ – und zwar einvernehmlich, wie beide Parteien offiziell verkündeten. Zugleich ließ Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) wissen, dass die Verwaltung nunmehr schnellstens nach einer Lösung suchen werde. Diese offerierte der 52-Jährige in Form einer öffentlichen Ausschreibung.

Bewerber müssen Nutzungskonzept vorlegen

„Der zu Grunde liegende Ausschreibungstext wird derzeit erarbeitet und den Gemeinderäten noch im Dezember inhaltlich vorgestellt“, teilte Pöge auf Nachfrage mit. Darin sei dann auch klar fixiert, „dass die künftige Betreibung des Gasthauses an Wochen- und Wochenendtagen in einem bestimmten zeitlichen Umfang zu führen ist und neben einer möglichst europäisch ausgerichteten Küche auch regionale Spezialitäten anzubieten sind.“

Rechtliche Unterstützung für das avisierte Verfahren holte sich die Gemeinde übrigens mit der Markkleeberger Rechtsanwältin Anne-Katrin Seyfarth. „Bis 15. Januar läuft sozusagen Phase eins, also die Veröffentlichung der Ausschreibung in geeigneten überregionalen Medien, darunter beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga“, betonte Pöge.

Danach erfolge Phase zwei, die Prüfung der eingegangenen Bewerbungen über einen Teilnahmewettbewerb. Die Interessenten müssen beispielsweise ein entsprechendes Nutzungskonzept vorlegen, welches letztlich von einer eigens gebildeten Bewertungskommission begutachtet wird. Das ganze Prozedere soll Pöge zufolge am 1. April nächsten Jahres abgeschlossen sein. „Letztlich wollen wir mit dieser Herangehensweise den Markt abklopfen.“

Was passiert aber, falls sich niemand auf die Thallwitzer Offerte hin meldet oder die Kommission sämtliche Anwärter als nicht geeignet ansieht? Laut des aktuellen Beschlusses, der einhellig und ohne Diskussion von den Gemeinderäten verabschiedet wurde, sei die Gemeinde keineswegs verpflichtet, das Verfahren fortzusetzen, sagte Pöge. Jedoch gebe es einen Plan B.

„Die Gemeinde Thallwitz beabsichtigt dann das Gasthaus zum Reußischen Hof als Eigenbetrieb zu führen. Wir haben vorsichtshalber schon einmal eine Kalkulation erarbeitet und uns diesbezüglich umgehört. Wenn es nicht anders geht, scheuen wir uns nicht vor dieser neuen Aufgabe.“ Laut Pöge beinhalte jene Variante unter anderem die Nutzung der modernen Küche, um neben dem Gastbetrieb ebenfalls eine Mittagsversorgung für die Grundschule sowie die Kindertagesstätten abzusichern. „Das Personal läuft natürlich komplett über den Eigenbetrieb.“

Trotz der Notfall-Option hofft Bürgermeister Pöge, dass es gar nicht erst soweit kommt. „Mein Wunsch ist und bleibt, bis zum 1. April 2022 einen neuen Betreiber zu finden.“

