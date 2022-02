Thallwitz sucht weiter Pächter für Reußischen Hof

Thallwitz

Eigentlich sollte Ende Januar ein neuer Pächter für den Reußischen Hof in der Tür stehen. Doch da sich der Start des Verfahrens verzögerte und erst 14 Tage später begann, können sich Bewerber für eine Pacht der kommunalen Immobilie noch bis zum 15. Februar um 14 Uhr bei der Gemeinde melden. Dazu müssen sie einen geschlossenen Umschlag mit verschiedenen Unterlagen einreichen. Welche das sind, listet die Verwaltung auf ihrer Internetseite unter www.gemeinde-thallwitz.de auf.

„Leider verzögerten sich die Vorbereitungen für die Suche eines neuen Pächters etwas“, teile Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) auf Nachfrage mit. Zudem wäre der Termin 1. Januar 2022 auf Anraten des Rechtsbeistandes zu verfrüht gewesen. „Insofern entschieden wir uns für den Auftakt zum 15. Januar“, so der 51-Jährige. Den ersten Kontakt mit einem möglichen Anwärter hätte es Pöge zufolge bereits gegeben und ebenfalls eine Objektbesichtigung. Jedoch ging während der vergangenen anderthalb Wochen noch kein Briefkuvert ein.

Thallwitz hofft auf neuen Pächter bis zum April

Voraussetzungen, um überhaupt am Interessenbekundungsverfahren mitzumachen, so der Thallwitzer Bürgermeister, seien mehrere Kriterien. Unter anderem wünscht die Verwaltung eine Vorstellung zur Höhe des Pachtzins’, ein Finanzierungs- sowie ein Personalkonzept, Angaben zur Bewirtschaftung sowie zu geplanten Investitionen und der Nachweis über die Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister. Jene Eckpunkte legte der Gemeinderat zu seiner Dezembersitzung fest und darüber hinaus auch, wie es nach dem 15. Februar weitergeht.

Ideal für größere Veranstaltungen: Der Saal des Reußischen Hofes mit 235 Quadratmetern und einer Bühne bietet Platz für 169 Gäste. Quelle: Gemeindeverwaltung Thallwitz

Demnach erfolgt nach Fristablauf eine Sondierung der Unterlagen. Aus dem Pool der Bewerber werden fünf Kandidaten ausgewählt, die sich den Fragen der Bewertungskommission stellen. Das Gremium setzt sich aus Mitarbeitern der Verwaltung und Gemeinderäten zusammen. Spätestens im April, hofft Pöge, soll das Prozedere seinen Abschluss finden. Schließlich wolle Thallwitz so schnell es geht den Reußischen Hof öffnen.

Gasthaus soll mit Herzblut betrieben werden

„Das Gasthaus ist ein Mittelpunkt unserer Gemeinde und der Region. Mit viel Liebe und Herzblut wurde dieses Objekt nach dem Brandunglück am 23. April 2019 wieder aufgebaut und soll auch mit Herzblut für und mit der Region betrieben werden“, betonte Pöge. Das historische Ensemble des Reußischen Hofes beinhaltet einen Saal mit 235 Quadratmetern sowie einer 41 Quadratmeter großen Bühne und bietet 169 Personen Platz für kulturelle Veranstaltungen. Ferner steht dem künftigen Betreiber ein Gastronomiebereich von knapp 50 Quadratmetern für maximal 32 Besucher zur Verfügung.

Der Reußische Hof verfügt auch über Gästezimmer und Ferienwohnungen mit insgesamt 12 Betten. Die Unterkünfte wurden im Zuge des Wiederaufbaus komplett modernisiert. Quelle: Gemeindeverwaltung Thallwitz

Das erste Obergeschoss integriert einen zusätzlichen Tagungs- und Vereinsraum mit einer Größe von 35 Quadratmetern für maximal 25 Leute zur verschiedensten Nutzung. Nicht zuletzt verweist Pöge auf die Ferienwohnungen sowie Gästezimmer zwischen 20 und 60 Quadratmeter mit insgesamt 12 Betten im Ober- und Dachgeschoss.

Nähere Informationen hält übrigens Sophia Bräutigam vom Hauptamt bereit – Telefon 03425/9 99 91 11 oder E-Mail: sophia.braeutigam@gemeinde-thallwitz.de. „Natürlich kann sich auch jeder selbst vor Ort und nach vorheriger Terminabsprache von der Einzigartigkeit und der Besonderheit dieses Objektes überzeugen“, so Bürgermeister Pöge.

