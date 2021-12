Thallwitz zahlt Lolli-Tests für Kita-Kinder aus eigener Tasche

Thallwitz

Ein Schreiben an die Eltern der drei kommunalen Kindereinrichtungen sorgte zur Dezember-Sitzung des Gemeinderates Thallwitz im Kulturgut für weitaus mehr Publikum als sonst. Im Brief kündigte die Verwaltung nämlich an, auf Freiwilligenbasis und ausschließlich mit Zustimmung der Eltern die Mädchen und Jungen einmal pro Woche auf Corona testen lassen zu wollen. „Wir möchten damit verhindern, dass Einrichtungen aufgrund von positiven Fällen komplett geschlossen werden“, begründete Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) den Schritt.

Jedoch blieb der Vorstoß nicht ohne Kritik und jede Menge Fragen, die Nico Kindel (AfD) im Namen der Eltern vortrug. Der Gemeindechef und Jenny Wötzel, Leiterin der Thallwitzer Kita „Kinderhaus Fledermaus“, antworteten darauf. Pöge zufolge habe es in den vergangenen vier bis fünf Wochen mehrere akute Coronafälle gegeben, insbesondere bei den „Felixmusikanten“ in Röcknitz. Zweimal, so der 52-Jährige, stand die Kita schon kurz vor der Schließung. Allein 13 der 16 Erzieherinnen, die allesamt geimpft sind, seien während dieser Zeit von Corona betroffen gewesen. „Da wir täglich unsere Angestellten testen und die Ergebnisse dokumentieren, müssen wir feststellen, dass verstärkt Kinder die Überträger des Virus’ sind.“

Kita-Leiterin Jenny Wötzel klärt über den Test auf

Daher suchte Pöge eine Lösung, beantragte sogenannte Lolli-Tests beim Gesundheitsamt und holte sich Erfahrungswerte in der Gemeinde Doberschütz (Landkreis Nordsachsen) ein. „Leider konnte uns das Gesundheitsamt nicht helfen. Also haben wir jetzt in die eigene Tasche gegriffen und geben knapp 2000 Euro für den Kinder-Schnelltest aus.“ Jenes Angebot unterbreitete die Kommune schließlich den Eltern.

Wie Pöge bemühte sich auch Wötzel, den anwesenden Eltern die Sorge zu nehmen, dass irgendetwas Unrechtes geschieht. Der Test, betonte die Kita-Leiterin, sei kindgerecht. Zudem vermeiden es die Erzieherinnen, die Kleinen zu verängstigen. „Positive Kinder werden natürlich von uns begleitet.“ Darüber hinaus stünden drei geschulte Tester zur Verfügung, die nur dann zum Einsatz kommen, wenn eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt.

Pöge: Keinem ist geholfen, wenn die Kita schließen muss

Auch Pöge verwies mehrfach darauf, dass es keinen Zwang gebe. „Alles geschieht freiwillig, und so steht es auch auf dem Zettel.“ Letztlich dienen die Tests ebenso dem Schutz der Mitarbeiterinnen. Im Gegensatz zum medizinischen Personal hätten die Frauen keinerlei Möglichkeiten, eine Ansteckung zu vermeiden, da sie stets im engen Kontakt mit den Kindern stehen. Zudem, erwähnte der Bürgermeister noch, würde die Initiative der Kommune in Röcknitz bereits gut angenommen. Wichtig für ihn sei, dass es eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme gebe. „Wenn nur zwanzig Prozent mitmachen, bringt das nichts.“

Zum Schluss appellierte Pöge an die Vernunft. „Keinem ist geholfen, wenn wir unsere Kitas schließen. Vor allem nicht den Eltern, die ihre Kinder dann zu Hause betreuen müssen.“

Von Kai-Uwe Brandt