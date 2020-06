Thallwitzer Sägemühle soll bis zum nächsten Mühlentag weiter restauriert werden

Thallwitz

Es klappert die Mühle am rauschen Bach – die Hauptzeile aus dem bekannten Kinderlied der Romantik passt auf die historische Thallwitzer Sägemühle nur noch bedingt. Denn die Lossa führt analog zu vielen anderen Fließgewässern in der Region immer spärlicher Wasser. Umso ärgerlicher ist es für den Heimatverein Thallwitz um seinen Vorsitzenden Dieter Moßig, dass zum diesjährigen Mühlentag, der traditionell an Pfingsten veranstaltet wird, nicht nur genügend Wasser zur Verfügung gestanden hätte, um das rund dreieinhalb Tonnen schwere Mühlenrad in Bewegung zu setzen, sondern dass es nach Lage der Dinge sogar ausreichend für eine Säge-Vorführung gewesen wäre. „Nachdem sich das Rad 2018 gerade so in Bewegung setzen ließ und im vergangenen Jahr diesbezüglich gar keine Chance bestand, hätten wir in diesem unserem traditionell vielzähligen Pfingstpublikum sehr gern eine Schauvorführung geboten, was Corona jedoch leider verhindert hat“, so Moßig. Dem Verein sich auch Einnahmen aus dem Verkauf von Gegrilltem und Getränken verloren gegangen.

Geld, das für die Instandhaltung des technischen Denkmals dringend benötigt wird. „Es gibt an der Anlage immer etwas zu tun“, berichtet der Vereinsvorsitzende. So stehe unter anderem noch die Erneuerung etwa der Hälfte der Wasserrinne samt der Schieber auf dem Programm, und auch der Außenbereich sei in die Jahre gekommen und soll bis zum nächstjährigen Mühlenfest aufgehübscht werden.

Hoffnung für das Kürbisfest am Schösserhaus

Immerhin hoffen Dieter Moßig und seine Mitstreiter, dass wenigstens das diesjährige traditionell vom Verein ausgerichtete Kürbisfest am Schösserhaus im Oktober stattfinden kann. Die Hoffnung hat der Thallwitzer Heimatvereins-Vorsitzende auch bezüglich des zukünftigen Wasseraufkommens in der Lossa noch nicht aufgegeben. „Ich bin optimistisch, dass wir auch wieder feuchtere Jahre erleben werden. Und ich wünsche mir eine solche Entwicklung zum einen, weil die Natur des Wassers bedarf, und weil zum andere das Drehen unseres Mühlenrades der Höhepunkt eines jeden Mühlenfestes ist“, so Moßig.

Lossawehr nach Bruch für Monate außer Betrieb

Gemeinsam mit seinen Vereins-Mitstreitern hat der Vereinsvorsitzende schon einige Kämpfe für die im Jahr 1790 erstmals in Dokumenten erwähnte technische Schauanlage geführt. Seit die Mühle am 24. September 1999 feierlich ein zweites Mal eingeweiht werden konnte, nachdem die Mühlenbaufirma Gottfried Schumann aus dem mittelsächsischen Mulda das Mühlenrad komplett erneuert hatte. So vor allem im Sommer 2015 nach dem Bruch des betagten in der Ortsmitte liegenden Lossawehres, der die technische Schauanlage für zehn Monate zum Stillstand zwang. Dass sich das Mühlenrad auch nach dieser Havarie wieder in Bewegung setzte, hat weit über das Muldental hinausreichende Bedeutung, ist doch die Thallwitzer Sägemühle die einzig noch erhaltene ihrer Art im gesamten Freistaat Sachsen.

Von Roger Dietze