Brandis/Beucha

„The Rock“ – mit der Bergkirche auf dem Fels in der Ortsmitte bietet sich der Name für die Beuchaer Motorradfahrgemeinschaft (MFG) geradezu an. Am 10. August feiert sie zusammen mit langjährigen Weggefährten ihr 20-jähriges Bestehen.

Sein Colour musste sich The Rock „erfahren“

Das Colour der Motorradfahrgemeinschaft The Rock Beucha. Quelle: Ines Alekowa

„Aber wir sind trotz des Namens nicht die harten Rocker“, betont Vereinsvorsitzender Mike Hinze. In der Fahrgemeinschaft, deren Mitglieder nicht nur aus Beucha, sondern auch aus Taucha, Altenbach, Bennewitz, Eicha oder Machern kommen, geht es eher familiär zu. „Wir waren eine lose Truppe von fünf, sechs Leuten, die sich immer mal getroffen und Runden gedreht haben. Endstation war meist eine Gaststätte in Kriebstein“, erinnert sich Hinze an die Anfänge.

Als dann die Baracke des Kies- und Natursteinwerkes Leipzig am Autobahnsee in die Verwaltung der Beuchaer Bau- und Wohnungsgesellschaft ( BWG) kam, aber keiner ein Erhohlungsgrundstück mit A-14-Sound mochte, dachte sich Hinze, Techniker bei der BWG: „Das wäre doch ein passender Anlaufpunkt für uns.“

Ein Verein wurde gegründet. Für den Ausbau des Clubhauses an der Naunhofer Straße mussten die Biker zwar die Muskeln spielen lassen, aber sich das Colour, das Logo, das jede MFG auf Maschinen und Lederkombi trägt, zu erfahren, war ungleich aufwändiger. „Es ist zum Beispiel ungeschriebenes Gesetz, dass man sich zuerst bei den eingesessenen Clubs vorstellen muss“, erzählt Hinze. Nach sieben Jahren (!) durften die Beuchaer über ihr Logo mit der Bergkirche endlich den Schriftzug „The Rock“ setzen und so ein zweiteiliges Colour tragen.

Als Zwölfjähriger entdeckt Hinze seine Leidenschaft für Motorrad

"Zunftzeichen": Über dem Tor zum Vereinsgelände hat eine alte Schwalbe ihren Dauerparkplatz. Quelle: Ines Alekowa

Da hatte sich Hinze die eigenen Sporen schon längst verdient. Als er das erste Mal motorisiert auf zwei Rädern unterwegs war, sei er gerade mal zwölf gewesen, verrät der gebürtige Beuchaer. Mit der Schwalbe seines Vaters, Anhänger dran, musste er wöchentlich den Müll wegschaffen. War das erledigt, „testete“ Hinze die Geländegängigkeit des Mopeds in den damals noch zwischen Brandis und Beucha in Höhe des heutigen Netto befindlichen Sandgruben oder machte die Feldwege bis Albrechtshain oder zur Fasanerie unsicher. Seine erste eigene Maschine war eine S51 Enduro – selbst gekauft, vom Jugendweihegeld. Die nächste baute sich der gelernte Motorenschlosser selbst zusammen. Einer MZ folgten Suziki, Honda oder Kawasaki... „Außer einer Harley habe ich eigentlich schon ziemlich alles gefahren, aber noch nie ein neues Motorrad“, sagt Hinze und sieht das entspannt: „Man muss nicht sämtlichen elektronischen Schnickschnack haben.“

Mittlerweile hat er auf eine Reiseenduro mit Platz für Koffer umgesattelt, „mit der man, auch ohne dass einem der Rücken wehtut, ein paar Kilometer fahren kann“, sagt der 51-Jährige. Denn die Interessen der Biker haben sich gewandelt. Ging’s früher zu Motorradtreffen in die Umgebung, liegen die Ziele heute einige hundert Kilometer entfernt. Die Eisenärsche, wie man im Bikerjargon Langstreckenfahrer nennt, haben schon die Asphaltpisten von Korsika, Sizilien, Rumänien und ziemlich oft die der Tschechei unter die Räder genommen – im Übrigen, ohne dass jemand dabei ernsthaft „geerdet“ worden sei. „Das sind dann richtige Urlaubstouren“, sagt Hinze.

Saisonabschlusstour: 2007 führte sie die Biker von The Rock ins Motorradwerk Zschopau. Quelle: privat

Partys am Autobahnsee mit 1000 Gästen sind Geschichte

Das gemeinsame Fahren und Erleben, die Geselligkeit mache einfach mehr Spaß, sagt Hinze, als allein den Dosentreibern, also den Autofahrern, die Flüstertüte, sprich den Auspuff, zu zeigen. Und wann immer es geht, teilen sie den Spaß. An den monatlichen öffentlichen Ausfahrten zu einem Ziel in maximal 100 Kilometer Entfernung kann mitfahren, wer möchte. Insbesondere zur Saisoneröffnung im April und zum Abschluss im Oktober kommen so schon mal 30, 40 Fahrzeuge zusammen.

Viele Jahre haben die Biker zudem bewiesen, dass sie ordentlich feiern können. Aus anfangs 50, 60 Gästen auf dem Vereinsgelände wurden bei der jährlichen Party schnell 800 bis 1000. „Da ging hier zwei Tage lang die Post ab“, schwärmt Hinze noch heute, vor allem, wenn er an die zum Programm gehörenden Ausfahrten mit bis zu 350 Maschinen denkt. Aber irgendwann drohten die Unkosten die Einnahmen zu überholen – 2015 stieg die letzte Party.

Großer Bahnhof: Zur The Rock-Party trafen sich oft hunderte Biker auf dem Vereinsgelände am Autobahnsee. Quelle: privat

The Rock fehlt der Nachwuchs

Auch, weil The Rock(er) nicht jünger werden – der Altersdurchschnitt liegt inzwischen bei 50. Von den einst weit über 20 Vollmitgliedern drehen noch 17 am Hahn. „Es kommen keine jungen Leute hinzu“, benennt Hinze ein Problem, das die MFG mit vielen Vereinen teilt. Die Jungs – Mindestalter zum Fahren der Maschinen ab 500 Kubik ist 21 – interessierten sich schon, aber dann bremsten sie entweder finanzielle oder zeitliche Hindernisse aus. Denn Clubmitglied heiße auch, mal bei Arbeitseinsätzen Gas zu geben oder sich bei Veranstaltungen einzubringen. „Dem Hobby kann man nur nachgehen, wenn man zu Hause ein bisschen Freiraum hat“, weiß Hinze. Oder die Partnerin gleich mit im Sattel sitzt. So wie seine Frau. „Sie hat schnell vom Sozius auf eine eigene Maschine gewechselt“, lacht er.

Und was gibt man den Bikern für die nächsten 20 Jahre mit auf den Weg? „Immer senkrecht bleiben!“, sagt Hinze.

Kontakt: www.the-rock-beucha.de

Von Ines Alekowa