Therapeuten wollen unter den Rettungsschirm

Bad Lausick/Wurzen

Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen droht der Ruin: Das befürchtet der Spitzenverband der Heilmittelverbände. Wegen der Corona-Krise sagten Patienten zuhauf die Behandlungen ab. Dabei seien die Praxen geöffnet – und sie müssten es, denn sie seien als systemrelevant eingestuft. Der Verband fordert Soforthilfen von der Gesetzlichen Krankenversicherung in Form von Ausgleichszahlungen. Der Bundestag werde voraussichtlich das erste Gesetz mit einem Rettungsschirm verabschieden. Der Verband befürchtet, dass die Heilmittelerbringer dort nicht berücksichtigt werden.

Natalie Gall : Ich habe einen Versorgungsauftrag

„Therapien, die ausfallen, bekommen wir nicht bezahlt“, sagt Natalie Gall. Seit anderthalb Jahrzehnten betreibt sie in Bad Lausick ihre Ergotherapie, beschäftigt vier Mitarbeiter. So ruhig wie jetzt sei es nie gewesen, beängstigend still: „Um, wie gefordert, soziale Kontakte einzuschränken, sagen 80 bis 90 Prozent unserer Patienten die Termine ab.“ Andererseits dürfe sie nicht einfach schließen, „denn ich habe einen Versorgungsauftrag der Krankenkassen, und ich wäre in der Lage, die Leistungen wie gefordert zu erbringen“. Eine Entschädigung bekomme sie nur, wenn trotz aller Vorkehrungen in der Praxis eine Infektion auftrete: „Muss wirklich eine Infektion geschehen, um Entschädigungsleistungen zu bekommen?“

Die Vertragsbeziehung sei einseitig und ungerecht, wenn die Kassen das Geld für die ausgefallenen Therapien sparten, die Therapeuten aber sich selbst überließen. Ganz zu schweigen davon, dass die übliche Neuaufnahme von fünf bis zehn Patienten pro Woche entfalle und damit die Einnahmen für die nächste Zeit nicht gesichert würden, so Gall: „Ich muss jetzt von den Reserven leben, aber das geht vielleicht zwei, drei Monate. Dann ist Schluss.“

Claudia Grüneberg : Es muss einen Ausgleich geben

„Für das, was ausfällt, gibt es keinen Ausgleich“, bestätigt die Wurzener Ergotherapeutin Claudia Grüneberg. Das stelle sie wie andere Therapeuten auch absehbar vor Existenz-Probleme. Unter erhöhten Hygiene-Standards arbeite sie eingeschränkt weiter. Sie verzichte aber auf Hausbesuche und auf den Kontakt zu Risiko-Patienten. Ausgesetzt hat Grüneberg das Schulbegleiter-Projekt ihrer Praxis, da zurzeit ja der Schulbetrieb ruhe. Ein Mitarbeiter startete im März, zwei sollten im April beginnen – und Schülern, die einer besonderer Aufmerksamkeit und Förderung bedürfen, im Unterricht zur Seite zu sitzen. „Die Drei stelle ich gern wieder ein, wenn es weiter geht.“

Spitzenverband: Versorgungssicherheit gerät in Gefahr

Wenn. Erhielten die Therapeuten dieser vier Berufsgruppen nicht umgehend Unterstützung, „nimmt die Politik wissentlich die Insolvenz von vielen tausend Heilmittel-Erbringern in Kauf und gefährdet Hunderttausende von Arbeitsplätzen und die Gesundheit der Bevölkerung“, formuliert es Ute Repschläger, Vorsitzende des Spitzenverbands der Heilmittelverbände, in einer Erklärung. Der Rettungsschirm für diese Berufsgruppen müsse her, und zwar auf der Bundestagssitzung am 27. März. Die Entscheidung um Wochen zu verschieben, sei „nicht zu ertragen“.

Von Ekkehard Schulreich