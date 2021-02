Leipzig

Die Türen des Haupteingangs der Riff Therme in Bad Lausick sind verschlossen. Kein Mitarbeiter sitzt an der Kasse. Besucher sind weder in Umkleidekabinen noch in den Schwimmbecken zu sehen. Das liegt nicht an den Öffnungszeiten - Schuld ist das Coronavirus. Geschäftsführerin Annett Koza muss die Badeanstalt nun schon seit November für das Publikum geschlossen halten.

Kein Kinderlachen, keine Jubelrufe, wenn Jugendliche vom Drei-Meter-Brett springen. Nicht mal die typische Wellness-Musik ist aus den Lautsprechern zu hören. Gänzlich leise ist es trotzdem nicht. Die Lüftung rauscht stetig, die Überlaufrinnen der Schwimmbecken gurgeln. Es ist nicht komplett Ruhe eingekehrt. Die Azubis sind einige der wenigen vor Ort.

Nach Schulpraktikum begeistert

Maria Hellmich ist Auszubildende im ersten Lehrjahr zur Fachangestellten für Bäderbetriebe. Die 16-Jährige kommt aus Bad Lausick. Nach einem Schulpraktikum im Riff war sie begeistert und bewarb sich für die Lehre. Damals war noch nichts von Corona zu ahnen.

Stille im Schwimm- und Strömungsbecken. Quelle: Jens Paul Taubert

Bereits im dritten Lehrjahr ist Anton Ziegler. Dem 22-Jährigen fehlt nur noch eine Nachprüfung, dann wird er übernommen. Er hatte den Vertrag schon quasi in der Tasche, doch dann kam Corona. Und mit dem Virus die Absage der Prüfung. Seit Monaten wartet er nun auf den neuen Termin. „Ich freue mich, wenn ich ihm nach der erfolgreichen Prüfung den Arbeitsvertrag überreichen kann“, sagt Chefin Koza.

Studenten der Tourismuswirtschaft stark betroffen

Sarah Pietermann hat im Oktober ein Duales Studium Tourismuswirtschaft an der Berufsakademie Breitenbrunn im Erzgebirge begonnen und als Praxispartner die Therme in Bad Lausick gefunden. „Ich bin erleichtert, dass ich mein Studium fortführen kann und sogar vor Ort mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen“, meint sie.

Auch wenn jetzt weniger zu tun sei als normalerweise. Zudem könne sie den Kollegen aus der Buchhaltung nicht mal eben über die Schulter schauen, wenn diese im Homeoffice arbeiten. Doch an ihrem Projektbericht für ihr Studium kann sie weiter arbeiten.

Auszubildender Anton Ziegler (22) hat auch trotz des Lockdowns zu tun. Die Wasserbecken in der Riff Therme Bad Lausick müssen regelmäßig gereinigt werden. Quelle: Jens Paul Taubert

„Die Situation ist für alle nicht einfach. Ich glaube, wir müssen das Beste daraus machen“, so die Studentin. Kommilitonen aus ihrem Studiengang ist es schlechter ergangen. „Einigen von ihnen wurde wegen der Corona-Pandemie und der Lage in der Tourismusbranche gekündigt. Die finden jetzt auch kaum eine andere Möglichkeit der Ausbildung in dieser Situation“, sagt die 21-Jährige.

Der Kontakt mit den Gästen fehlt

Chefin Annett Koza versucht die Ausbildung zu sichern, so gut es eben geht. Wegen der Corona-Maßnahmen ist das in vielen Bereichen schwierig. Die Auszubildende Maria Hellmich vermisst zur Zeit vor allem eines: „Ich mag an diesem Beruf, dass ich so viel mit Menschen zusammenarbeite, ob mit Kollegen oder mit den Gästen.“ Der Kontakt fehlt nun natürlich. „Wir lernen normalerweise, wie wir mit den Gästen richtig umgehen“. Zum Beispiel wenn Jugendliche manchmal übermütig sind, müsse man angemessen reagieren.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wann wird eine Situation kritisch? Wie lange beobachten und wann eingreifen? Insbesondere wenn kleinere Kinder scheinbar alleine im Wasser sind. „Da können wir viel in der Praxis lernen, auch von den Kollegen“, so Anton Ziegler. In der Regel passiere zum Glück nicht viel. Mal rutscht jemand auf den Fliesen aus, ein Pflaster wird geklebt, der Stich einer Biene oder Wespe versorgt.

Profi-Triathleten bereiten sich auf Wettkampf vor

Doch es gibt nicht nur negative Seiten an der Corona-Situation. Seit der Schließung gibt es mehr Zeit für die Ausbildung. Im normalen Alltag im Freizeitbad habe man nicht immer die Ruhe dafür. „Nun können wir uns mehr als genug Zeit nehmen, um zum Beispiel in der Erste Hilfe Verbände zu üben oder Aquafitnesskurse auszuarbeiten“, erzählt Hellmich.

Außerdem müssen sie nicht nur selbst gut schwimmen können, sondern auch die Rettungstechniken erlernen. Für das Training haben sie jetzt viel mehr Zeit und Platz. Ohne Pandemie trainieren sie sonst während der Öffnungszeiten – meist morgens wenn weniger los ist.

Profi-Triathlet Alexander Schilling darf im Riff weiter trainieren. Quelle: Jens Paul Taubert

Alexander Schilling ist mit einem Trainingspartner an diesem Morgen der einzige Gast. Die Therme hat seit Jahresanfang eine Betriebsgenehmigung, um Profisportlern das Training zu ermöglichen. Mehrmals die Woche schwimmen die Triathleten im Sportbecken. Das ist für Schilling besonders wichtig und er ist dankbar für diese Option. Denn: Mitte März findet ein Halbdistanz-Triathlon in den USA in Miami statt, an dem nur lizensierte Profis teilnehmen dürfen. Dafür wollen er und sein Vereinskollege Marcus Herbst von den Triathlonfüchsen Osterburg fit sein. Unter anderem stehen sie mit dem mehrmaligen Weltmeister Jan Frodeno an der Startlinie.

Winterferien sonst Saisonhöhepunkt

Die beiden Sportler haben eine Odyssee hinter sich. Im Laufe der vergangenen Monate mussten sie immer wieder den Ort für das Schwimmtraining wechseln. Zunächst konnten sie in Dresden trainieren, dann in Magdeburg. Doch beide Schwimmbäder mussten letztendlich schließen. Dann kam die Zusage aus Bad Lausick.

Nicht nur die Gäste, auch die Mitarbeitenden hoffen, dass es bald wieder los geht. Normalerweise wäre jetzt der Höhepunkt des Jahres. „Die Winterferien sind oft die anstrengendste Zeit“, sagt Anton Ziegler. Auch wenn Hitze und Lautstärke manchmal belastend sein können, mache es ihm viel Spaß, im gut gefüllten Riff zu arbeiten.

Riff-Chefin Annett Koza im leeren Whirlpool. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Technik können die Angestellten trotz fehlender Gäste nicht überall komplett herunterfahren. Die Blockhaussauna im Außenbereich müssen sie heizen, da sich das Holz verziehen und brechen kann. Die Wassertemperatur in den Becken können sie leicht heruntersetzen, zu kalt dürfe das Wasser aber nicht sein. Auch die Pumpen- und Filteranlagen und die Strömungsanlage müssen regelmäßig in Betrieb genommen und gewartet werden. Ein Reinigungsroboter kommt einmal pro Woche in jedem Becken zum Einsatz.

Azubis unterstützen sich gegenseitig

In der Ausbildung läuft auch die Theorie weiter. Präsenzunterricht ist – bis auf die Abschlussklassen – immer noch nicht möglich in den Berufsschulen. Anfangs habe Maria Hellmich nur die Aufgaben zugeschickt bekommen. „Das war gerade in den technischen Fächern und in Chemie schwierig. Ob wir die Aufgaben richtig gelöst hatten, war auch nicht immer klar“, bemängelt die 16-Jährige. Untereinander tauschen sich die Berufsschüler aber aus, auch mit den anderen Azubis im Riff. Mittlerweile gibt es immer mal Videokonferenzen.

Sonst ist in den Winterferien in der Riff-Pyramide viel los – in Corona-Zeiten aber herrscht Leere und Stille. Quelle: Jens Paul Taubert

Nicht nur die Auszubildenden dürfen auf Arbeit kommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Technik, Gärtnerei oder Buchhaltung werden ebenso immer wieder gebraucht. Die Angestellten aus dem Service und aus der Gastronomie befinden sich in Kurzarbeit. Zu Weihnachten und zum Valentinstag wurde Essen zum Abholen angeboten. Das sei auch Ostern wieder geplant.

Vor Ostern werden das Freizeitbad wohl noch nicht wieder für Gäste öffnen können, vermutet das Team. Im letzten Sommer konnte zumindest mit Hygienekonzept und begrenzter Besucherzahl gestartet werden. „Das wird hoffentlich auch bald wieder möglich sein“, meint Annett Koza. Der Blick ist nach vorn gerichtet. Auch für den nächsten Ausbildungsjahrgang können sich Interessierte bereits wieder bewerben.

Lesen Sie dazu auch:

Von Kathleen Retzar