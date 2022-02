Brandis

Einen besseren Einstand an der Spitze einer Ortsfeuerwehr, als er Thomas Eckert in diesem Jahr zuteil wird, kann man sich eigentlich nicht wünschen. Anfang März nämlich wird der 41-Jährige, der Ende Januar zum zweiten Mal zum Brandiser Ortswehrleiter gewählt worden war und damit Thomas Angeli abgelöst hat, im Kreis seiner Kameraden und im Beisein von Bürgermeister Arno Jesse und Landrat Henry Graichen ein neues Rüstfahrzeug in Empfang nehmen.

„Es wird das vierte seiner Art für unsere Ortswehr sein, und es wird die derzeit modernste Technik an Bord haben“, beschreibt Eckert das neue Fahrzeug. Dieses werde unter anderem Ausrüstung enthalten, die es seinen Kameraden künftig ermögliche, im Fall der Fälle per Draisine auf Schienen zum Einsatzort zu gelangen.

Thomas Eckert, Ortswehrleiter Brandis Quelle: Picasa

Schnellstmögliche Ausbildung

Eingesetzt werden soll das neue Einsatzfahrzeug zum einen zur sogenannten „täglichen Gefahrenabwehr“ und zum anderen, wie bereits die drei vorherigen, innerhalb des „Löschzuges Retten Nord“, zu dem neben der Nachbarwehr aus Polenz auch die Colditzer Ortswehr gehört. „Jetzt müssen wir schnellstmöglich in einem ersten Schritt die Hälfte unserer Kameraden ausbildungsmäßig für den Umgang mit dem neuen Fahrzeug ertüchtigen“, erläutert Thomas Eckert, der die Leitung der Brandiser Ortswehr bereits zwischen 2008 und 2018 innehatte.

„Dass ich so schnell wieder auf diesen Posten zurückkehren würde, habe ich zwar nicht unbedingt erwartet. Aber zum einen ermöglicht es mir meine derzeitige familiäre und berufliche Situation, mich in dieser Form ehrenamtlich zu engagieren. Zum anderen weiß ich eine gut funktionierende Mannschaft an meiner Seite.“

André Koch, Stadtwehrleiter Brandis Quelle: Picasa

Gute Nachwuchsarbeit

Darüber hinaus sei er zuversichtlich, dass sich mit dem neuen Leiter der Stadtwehr, André Koch, und dessen Stellvertreter Andreas Lienert die Kommunikation innerhalb der die Brandiser Stadtwehr bildenden drei Ortswehren Brandis, Beucha und Polenz positiv entwickeln werde.

Apropos positive Entwicklung: Davon kann Thomas Eckert auch mit Blick auf das ihm zur Verfügung stehende Personal sprechen. „Wir haben im vergangenen Jahr neun neue Kameraden in der aktiven Wehr begrüßen können. Vier davon stammen aus der eigenen Jugendwehr, was wiederum das Ergebnis einer guten Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren ist“, berichtet der neue alte Brandiser Ortswehrleiter.

Tageseinsatzbereitschaft ausbaufähig

Mit den Neuzugängen verfüge seine Wehr aktuell über rund 50 Einsatzkräfte. „Damit sind wir prinzipiell gut aufgestellt, wenngleich eine Feuerwehr nie genug Leute haben kann.“ Hinzu komme, dass es um die Tageseinsatzbereitschaft nicht zum allerbesten stehe.

„Von den 120 Einsätzen des vergangenen Jahres lagen viele in der kritischen Zeit zwischen dem Vor- und Nachmittag. Deshalb müssen wir künftig auch gemeinsam mit der Stadt daran arbeiten, dass wieder mehr städtische Angestellte der Ortswehr angehören, als dies im Moment der Fall ist, und dabei in der Lage sind, Spezialtechnik zu bedienen“, so Eckert.

Zweiter Alarmierungsweg

Das Thema Technik steht auch nach der erwarteten Ankunft des neuen Rüstfahrzeuges auf dem Wunschzettel des neuen und alten Brandiser Ortswehrleiters ganz oben. „Wir verfügen über lediglich ein wasserführendes Fahrzeug mit einer Kapazität von 2000 Litern. Für eine Feuerwehr unserer Größe ist dies zu wenig“, gibt Eckert zu bedenken.

Ihr täglicher Newsletter aus Wurzen Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Haken setzen konnte die Brandiser Ortswehr demgegenüber bereits hinter das Thema Zusatz-Alarmierung. Ende vergangenen Jahres ging der Alarmmanager „Divera“ bei den Brandiser Kameraden in den Probe- und zu Jahresbeginn in den regulären Betrieb.

Kurze Kommunikationswege

„Mittels Divera werden die Kameraden parallel zu ihren Pagern per Handy alarmiert und können ihre Einsatzbereitschaft umgehend bestätigen respektive absagen“, beschreibt Eckert die Hauptfunktion des neuen Kommunikations-Services.

„Darüber hinaus können mit seiner Hilfe für den Fall, dass am Einsatzort Personalbedarf festgestellt wird, auf schnellstem Weg zusätzliche Kameraden kontaktiert werden“, so Thomas Eckert, dem die nächsten fünf Jahre an der Spitze der Brandiser Ortswehr Fabian Mehnert als Stellvertreter zur Seite stehen wird.

Von Roger Dietze