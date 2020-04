Spaziergänger findet in Grimma eine große Menge toter Schafe und Lämmer

Grimma

Ein ausgesprochen unappetitlicher Fund ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr dem Polizeirevier in Grimma angezeigt worden. Eine Spaziergängerin hatte im Wald nahe der B107 zwischen Grimma und Trebsen eine größere Menge Tierkadaver entdeckt und Anzeige erstattet. Nach Aussagen der Frau, die regelmäßig dort vorbeikommen würde, könnten die Kadaver nur in der Nacht zum Donnerstag illegal entsorgt worden sein, da am Vortag davon noch nichts zu sehen war.

Zeugenaufruf der Polizei

Die vor Ort eingetroffene Polizei konnte bei genauerem Hinsehen feststellen, dass es sich um eine noch unbekannte Anzahl verendeter Schafe und um erst ein oder zwei Tage alte Lämmer handelte. Nicht ausgeschlossen war zudem, dass neben augenscheinlich ganzen Tierkörpern auch Schlachtabfälle dabei gewesen sein könnten. Fakt aber war, dass man die leblosen Tierkörper in 28 blauen Abfallsäcken verstaut hatte, die wie zum Hohn das Logo des Umweltzeichens Blauer Engel trugen. Die Polizei bittet um mögliche Hinweise ans Revier Grimma in der Köhlerstraße. Tel.: 03437 70890

Die Polizei hat den unappetitlichen Fund aktenkundig gemacht. Quelle: Frank Schmidt

Nachdem die Beamten den Fund aktenkundig machten, versuchten sie zwecks Beräumung über die Rettungsleitstelle die Zuständigkeiten zu klären. In dessen Folge wurde die Grimmaer Feuerwehr auf den Plan gerufen, die mit gut einem Dutzend Frauen und Männer anrückten. Doch die wurde nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung zurückgepfiffen, da sich die Kommune in dieser Angelegenheit nicht für zuständig hielt. Folglich zogen die Floriansjünger unverrichteter Dinge wieder ab. Was zur Folge hatte, dass die Kadaver eine zweite Nacht im Wald verblieben und mutmaßlich anderes Wild anlockte.

Ungewöhnlich große Menge

Nach Rücksprache mit einem Veterinär sei die Menge äußerst ungewöhnlich. Möglicherwiese habe es in dem noch unbekannten Tierbestand eine größere Menge an Verlusten gegeben, was auf einen Tierseuche schließen lasse und vertuscht werden sollte. Eher unwahrscheinlich erscheine es dagegen, dass es sich um Tiere aus der Region handeln könnte. Doch das ließe sich nur schwierig feststellen, da die Kadaver nicht mehr über die vorgeschriebenen Ohrmarken verfügten. Was mit dem Fund passieren wird, müsse am Freitag in Absprache mit dem Veterinäramt geklärt werden. Rechtlich steht der Waldbesitzer in der Pflicht, für eine sachgerechte Entsorgung zu sorgen.

Von Frank Schmidt