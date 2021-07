Tipps und Termine fürs Leipziger Land: Das ist in den Sommerferien los

Landkreis Leipzig

Lange Zeit war wegen der Pandemie nix mit Klettern möglich. Deshalb Tipp 1: Auf in den Kletterpark! Dabei gibt es in der Region verschiedene Angebote. Möglich ist dies zum Beispiel im Kletterwald Leipzig direkt am Albrechtshainer See in Brandis oder im Kletterpark am Markkleeberger See. Auf dem Rochlitzer Berg können Sportler ihre Kräfte auf einem ehemaligen Vulkan messen: Im Seidelbruch darf das Vulkangestein mit seinen anspruchsvollen Rissen auf rund 75 Routen erklettert werden. Sie seien mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen für Familien und ehrgeizige Kletterer gleichermaßen geeignet.

Wer abseits vom bekannten Leipziger Zoo Kontakt zu Tieren sucht, wird auch in der Region fündig. Deshalb Tipp 2: Auf in Tierpark! In Geithain freuen sich 50 Tiere in 20 Arten auf Besuch: zum Beispiel Lamas, Ponys, Esel, Schweine, Ziegen, Vögel, Meerschweinchen oder Kaninchen. Wer mag, kann als Junior-Tierpfleger mithelfen, wurde mitgeteilt. Geöffnet ist der Geithainer Tierpark täglich 8 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Märchen in der Burg Gnandstein entdecken

Der Naturpark „Köbe“ in Penig ist der wohl kleinste Zoo Sachsens. In dem zwölf Hektar großen bewaldeten Gelände warten unter anderem ein Abenteuerspielplatz und eine Barfußtreppe auf Ferienkinder und ihre Familien. Außerdem gibt es einen Teich mit verschiedenen Wasservögeln und Gehege mit heimischen Tieren wie Esel, Damwild, Schafe, Ziegen und Fasane. Der Naturpark ist täglich von Sonnenaufgang- bis Sonnenuntergang geöffnet.

Wie unsere Vorfahren lebten: Davon erzählen noch heute Burgen und Schlösser. Quelle: Jens Paul Taubert

Für welches Märchen steht ein angebissener Apfel oder ein goldener Schuh? Im Museum der Burg Gnandstein sind Symbole und Figuren aus bekannten Märchen versteckt. Diese gilt es zu finden sowie das dazu passende Märchen zu erraten. Wem das gelingt, der kann an einer Verlosung teilnehmen und einen kleinen märchenhaften Preis gewinnen. Die Teilnahme ist im regulären Museumseintritt enthalten. Deshalb Tipp 3: Auf in die Burg!

Burg Gnandstein, Burgstraße 3, Frohburg; Öffnungszeiten: Mi bis Fr 10 bis 17 Uhr, am Wochenende 10 bis 18 Uhr (Achtung: Schließtage am 31. Juli, 1., 4., 6.-8. August); Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder (6 bis 16 Jahre) ein Euro.

10 000 Kilometer Faden im Schloss Rochsburg

Die Schlösser der weiteren Region haben ebenfalls Ferienangebote. Von Rittern und der Kleidung von früher weiß zum Beispiel Schloss Rochsburg zu erzählen. 10 000 Kilometer Faden, drei Kilometer Stoff , 500 Meter Spitze und 800 Knöpfe wurden verarbeitet, um Besuchern zu zeigen, wie sich Adel, Bürgertum, Handwerker und Bauern früher kleideten.

Auf dem Rundgang werden Kinder von Fledermaus Eduard begleitet. Er erzählt über Audio-Guides spannende Geschichten über die Möbel, die Kleidung und das Leben in längst vergangenen Zeiten. Riesengroße Puzzles sorgen beim Museumsbesuch für eine knifflige Spielpause. Deshalb Tipp 4: Auf ins Schloss!

Schloss Rochsburg, Schlossstraße 1, OT Rochsburg, Lunzenau; Öffnungszeiten: Di bis So 10 bis 17 Uhr; Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Im Tierpark dürfen Junior-Tierpfleger mithelfen. Quelle: Jens Paul Taubert

Ökologischer Fußabdruck und gesund kochen

Vom 2. bis 6. August, jeweils 9 bis 15 Uhr, werden im Kultur- und Bürgerzentrum D5 am Domplatz 5 in Wurzen die Ferien for Future stattfinden. Unter dem Motto „Nicht einsam, sondern gemeinsam“ wird es ein vielfältiges Programm geben. Deshalb Tipp 5: Auf zum Klimaschutz!

Es geht um den ökologischen Fußabdruck. Was sagt er aus? Was wäre gut für die Erde und können wir ihn reduzieren? Gesunde Ernährung spielt eine Rolle und wird auch praktisch ausprobiert. Außerdem werden per Siebdruck T-Shirts oder Hosen verschönert sowie Taschen, Bücher oder Schmuck gebastelt – aus Dingen, die übrig sind.

Veranstalter ist das Netzwerk für Demokratische Kultur. Mitmachen können maximal 15 Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren. Kosten: 3 Euro pro Tag inklusive Mittagessen. Alle Interessierten können sich unter team@ndk-wurzen.de oder 03425-852710 anmelden.

Termine für die ersten drei Ferienwochen Bad Lausick AWO-Kinder- und Jugendhaus Tel. 034345 20697, Turnerstr. 1a: Mo.-Fr. 10-16 Uhr geöffnet. 1.-3. Ferienwoche: angeboten wird ein Flohmarkt, den die Heranwachsenden selbst bestücken können, gemeinsames Mittagessen kochen, und nachmittags Test verschiedener Spiele. Auf dem Außengelände gibt es zudem verschiedene Sport- und Spielmöglichkeiten. Ehemalige Rollschuhbahn „Rolle” Glastener Str. 17: 2. Ferienwoche: Fr. 19 Uhr Wiesenkonzert mit Rahmenprogramm, Graffiti Wall und Infostand von Chronik LE . 3. Ferienwoche: Do. 19 Uhr Freiluftkino Borna Freizeitzentrum Tel. 03433 208519, Schulstr. 19: Für Veranstaltungen, die mit * gekennzeichnet sind, ist eine Anmeldung erforderlich. 1. Ferienwoche: Mo. 10-19 Uhr geöffnet; Di. 15 Uhr Medien in Dialog – „WaLL-E”; Mi. *Ausflug ins Freibad; Do. 15 Uhr Kreativwerkstatt: Schmuck aus Fimo kreieren; Fr. 15 Uhr Violas Nähstübchen; Fr. 19 Uhr Sommerkino 2. Ferienwoche: Mo., Di. 10-19 Uhr geöffnet; Mi. *Ausflug in den Wildpark Leipzig; Do. 15 Uhr Kreativwerkstatt: Shirts bemalen; Fr. 15 Uhr Just-Dance-Turnier, anschließend bis 22 Uhr Sommerdisco 3. Ferienwoche: Mo. 10-19 Uhr, Mi. 14-19 Uhr geöffnet; Mo. Ausstellung East ist East des Kulturbahnhofs Markkleeberg, es wird zum Anschauen und Mitmachen eingeladen; Di. *Paddeln mit dem SV Blau-Gelb Borna; Mi. *Ausflug ins Freibad; Do. 15 Uhr Violas Nähstübchen; Do. 19 Uhr Sommerkino Kinder- und Jugendhaus Gnandorf Tel. 03433 910018, Raupenhainer Str. 12: Angebote mit * haben eine begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich 1. Ferienwoche: Mo. 14-18 Uhr, Do. 14-19 Uhr Offener Treff; Di., Mi. 14-18 Uhr *Graffiti- und Malworkshop; Do. 15 Uhr Mitmachküche mit frischen Gartenzutaten; Fr. 14 Uhr *Stadtrundgang mit Eis essen 2. Ferienwoche: Mo. 14-18 Uhr, Mi.-Fr. 14-19 Uhr Offener Treff; Di. 15 Uhr *Picknick an der Wyhraaue; Mi. 14 Uhr Kreatives: Acrylgießen auf Leinwand 3. Ferienwoche: Mo. 14-18 Uhr, Mi.-Fr. 14-19 Uhr Offener Treff; Di. 9 Uhr *Kanukurs auf dem Witznitzer Stausee; Do. 15 Uhr *Workshop mit dem Nabu zum Insektensommer; Fr. 15 Uhr Gemeinsames Kochen Mitmach-Laden Tel. 03433 2246664, Mühlgasse 3a: Jeden Di. 16-18 Uhr freie Fahrradselbsthilfewerkstatt 2. Ferienwoche: Mi. 15 Uhr Gestaltung des Bücherkühlschrankes und von Holzplatten mit Graffiti-Spraydosen; So. 13 Uhr Gemeinsamer Fahrradausflug (Anmeldung nötig) 3. Ferienwoche: Mi. 15 Uhr Gestaltung des Bücherkühlschrankes und von Holzplatten mit Graffiti-Spraydosen Museum der Stadt Borna An der Mauer 2-4: Für die Angebote ist eine vorherige Anmeldung erforderlich unter Tel. 03433 27860 oder E-Mail an museum@borna.de 1. Ferienwoche: Mo.-Fr. 10, 13 Uhr Lichtspiele, Sommerferienprogramm zur Sonderausstellung „Kino in Borna“ – nach einer Spurensuche zu der vielseitigen Lichtspielgeschichte der Stadt Borna, werden Filme einmal genauer angeschaut. Dabei entstehen eigene Kunstwerke, in denen man spielerisch das Licht wirken lassen wird; Hortgruppen können auch andere Zeiten vereinbaren; Unkostenbeitrag Nabu-Zukunftsgarten Gnandorf An der Aue 35: Für die Veranstaltungen sind Anmeldungen unter info@NABU-Zukunftsgarten.de oder Tel. 0176 12333144 erforderlich. Die Angebote finden nur im Freien statt und fallen bei schlechtem Wetter aus. 1. Ferienwoche: Di. 10-12 Uhr Schmetterlingsbeobachtung und -dokumentation; Do. 15-17 Uhr Mitmachküche, gemeinsam wird etwas Leckeres aus dem Garten gekocht (am Kinder- und Jugendhaus Gnandorf), Di. 10-18 Uhr, Do. 10-15 Uhr Experimentieren, spielen, basteln, entdecken und beobachten der Natur im und um den Nabu-Zukunftsgarten 2. Ferienwoche: Di. 15-18 Uhr Spaziergang in die Wyhraaue mit Picknick; Di. 10-15 Uhr, Do. 10-18 Uhr Experimentieren, spielen, basteln, entdecken und beobachten der Natur im und um den Nabu-Zukunftsgarten 3. Ferienwoche: Di. 15.30-17.30 Uhr Garten-Café mit Spiel und Spaß für Groß und Klein; Do. 15-17 Uhr Insektensommer – Wir sind den Insekten auf der Spur; Di. 10-15.30 Uhr, Do. 10-18 Uhr Experimentieren, spielen, basteln, entdecken und beobachten der Natur im und um den Nabu-Zukunftsgarten Stadtkulturhaus Tel. 03433 209760, Sachsenallee 47: 1. Ferienwoche: Do. 10 Uhr Der starke Wanja, Theaterstück für Kinder von 4-10 Jahren, Kartenvorbestellungen im Stadtkulturhaus 2. Ferienwoche: Do. 10 Uhr Ferienkino: Mia und der weiße Löwe, FSK 6 3. Ferienwoche: Do. 10 Uhr Ferienkino: Drachen zähmen leicht gemacht, FSK 6 Böhlen Jugendtreff Platz des Friedens 10: 1. Ferienwoche: Di. 15-18 Uhr Vorbereitung des Strukturwandel-Workshops; Mi. 15-18 Uhr Action & Sport, u.a. mit Tischtennis, Slackline und Wikinger-Schach; Do. 16-20 Uhr Strukturwandel-Workshop mit Grillabend (Anmeldung bis 28. Juli per Mail an Maria.Diessner@kjr-ll.de oder Tel. 0174 3157748 erforderlich) 2. Ferienwoche: Mo., Di. 15-18 Uhr Voll kreativ: Wir bauen eine Bar aus Holz; Mi. 15-18 Uhr Action & Sport, u.a. mit Tischtennis, Slackline und Wikinger-Schach Colditz Bürgercenter Colditz Tel. 034381 53247, Wettiner Ring 17: Für alle Angebote ist vorherige Anmeldung erforderlich. 1. Ferienwoche: Mo. 9-14 Uhr Gemeinsames Frühstück, Nintendo-Switch- und Wii-Turnier; Di. 9-14 Uhr Gemeinsames Frühstück, anschl. Künstleratelier: Vom Linolschnitt bis zum Druck (Klamotten, Taschen oder Beutel zum Bedrucken mitbringen); Mi. 9.30-16 Uhr Baden im Waldbad; Do. 18 Uhr Kinoabend (Lieblingsfilm mitbringen); Fr. 9-14 Uhr Gemeinsames Frühstück, anschl. Brettspieltag, jeder kann sein Lieblingsspiel mitbringen 2. Ferienwoche: Mo. 8.45-13 Uhr Erlebnisgärtnerei, aktiver und kreativer Tag in der Gärtnerei Tanndorf; Di. 9-14 Uhr Gemeinsames Frühstück, anschl. Künstleratelier: Vom Linolschnitt bis zum Druck (Klamotten, Taschen oder Beutel zum Bedrucken mitbringen); Mi. 9.30-16 Uhr Baden im Waldbad; Do. 18 Uhr Kinoabend (Lieblingsfilm mitbringen; Fr. 9-13 Uhr Gemeinsames Frühstück, anschl. Künstleratelier: Handwerkskunst mit dem Colditzer Strickclub - auch für Jungs 3. Ferienwoche: Mo. 9-15 Uhr Gemeinsames Frühstück, anschl. Fahrt zur Alten Rollschuhbahn nach Bad Lausick (Dirtbikestrecke u.v.m.); Di. 9-14 Uhr Gemeinsames Frühstück, dann Künstleratelier: Vom Linolschnitt bis zum Druck (Klamotten, Taschen oder Beutel zum Bedrucken mitbringen); Mi. 9.30-16 Uhr Baden im Waldbad; Do. 18 Uhr Kinoabend (Lieblingsfilm mitbringen); Fr. 10-14 Uhr Kochen vom Mittagessen am offenen Lagerfeuer Kinder- und Jugendgarten Lastauer Str. 2: 2. Ferienwoche: Sa. Wiesenkonzert mit Television Age (Leipzig), DJ Rene Lehmann und Rain 70 mit Diskussionsrunde Deutzen Kulturpark Arno-Bahndorf-Str. 12: Vom 25. bis 31. Juli Sommerferienabenteuercamp für Kinder und Jugendliche von 8 bis 15 Jahren. Geplant sind u.a. Kanutour und Flossbau auf der Adria und dem Haselbacher See, Geocaching-Schatzsuche mit GPS-Geräten, Übernachtung im selbstgebautem Biwak, Baden, Stockbrot am Lagerfeuer u.v.m.; Anmeldung unter https://www.citycamp.de/abenteuercamp/feriencamps. Veranstalter ist der CITY KIDS e.V. aus Leipzig. Frohburg Schloss Frohburg Tel. 034348 51563, Florian-Geyer-Str. 1: Bis 5. September zu den Öffnungszeiten Di.-Fr. 8.30-12, 13-16 Uhr, Sa. 14-17, So. 11-17 Uhr Spannende Erlebnisse mit Schlossgeist Frohbi. In einer Schulstunde gibt es Einblicke in das Schulwesen um 1900 und bei einem Märchenquiz kann man das Schloss von Keller bis Dachboden kennenlernen Geithain Heimatmuseum Chemnitzer Str. 20-22: Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Tel. 034341 44403 (auch AB) oder per E-Mail an heimatmuseum.geithain@googlemail.com erforderlich. 1./2. Ferienwoche: Do. 14.30 Uhr Führung durch die Unterirdischen Gänge, Treffpunkt: Zugang zum ehemaligen Pfarrhaus 3. Ferienwoche: Do. 14.30 Uhr Vom Feuer zum Knüppelkuchen, wie wurde das Feuer erfunden und warum knistert das so? Es wird versucht, ein Feuer mit dem Feuereisen aus der Steinzeit zu entzünden. Gnandstein Burg Gnandstein Burgstr. 3: Bis 5. September zu den Öffnungszeiten Märchensuchspiel durch die Burg (geschlossen am 31.7., 1., 4. und 6.-8. August) Für die unten stehenden Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Tel. 034344 61309, erforderlich. 1./3. Ferienwoche: Do. 11, 13, 15 Uhr Gnandsteiner Burgdetektive 2. Ferienwoche: Do. 11, 13, 15 Uhr Vom Keller bis zum Pferdestall – auf den Spuren der Fledermaus Grimma Historisches Rathaus Markt 27: 1. Ferienwoche: Di. 10 Uhr Sommer-Ferien-Schreibwerkstatt für Kinder von 7 bis 13 Jahren mit der Schriftstellerin Constanze John zum Thema „Bilder einer Ausstellung. Oder: Helden gesucht!“; Teilnahme kostenfrei, begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich unter Tel. 0151 40402141 oder per E-Mail an Constanze.John@web.de Jugendhaus „Come in” Tel. 03437 912995, Nicolaiplatz 9: Für die Workshops ist eine vorherige Anmeldung erforderlich unter Tel. 0176 57743093 oder per E-Mail an stefan.kosiek@diakonie-leipziger-land.de 1. Ferienwoche: Mo.-Do. 14-18 Uhr Speckstein-Workshop, unter fachkundiger Anleitung können Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren den Werkstoff entdecken und eigene Ideen gestalten Museum Göschenhaus Tel. 03437 911118, Schillerstr. 25: Alle Angebote sind für Vorschul- und Schulkinder geeignet, vorherige Anmeldung erforderlich. 1. Ferienwoche: Mi. 9.30-11 Uhr Papier schöpfen mit „Peter’s Bastelfix“ 2. Ferienwoche: Mi. 9.30-10.30 Uhr Gerhardo Meyerelli der Große, gereimtes Puppenspiel mit Zaubershow des Thüringer Figurentheaters 3. Ferienwoche: Mi. 9.30-10.30 Uhr Wer findet die Schatztruhe? Eine spannende Suche durch das Göschenhaus und den Göschengarten auf den Spuren Göschens und Seumes Großbothen Wilhelm-Ostwald-Park Grimmaer Str. 25: 2./3. Ferienwoche: Di. 10-13 Uhr Spannende Reise in die Welt der Naturwissenschaft, geeignet für Kinder von 8-11 Jahren; mitzubringen ist ein tagesaktueller Negativtest; Anmeldung erforderlich unter Tel. 034384 7349152 oder museum@wilhelm-ostwald-park.de Höfgen Museum Wassermühle Dorfstr. 8: Für die Angebote ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 03437 707572 oder per E-Mail an antje.msr@gmx.de 2. Ferienwoche: Do. 10-11.30 Uhr Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, Zeitreise in die Geschichte der Wassermühle 3. Ferienwoche: Do. 10-12 Uhr Farben sind das Lächeln der Natur, Werkstatt Pflanzenfarben Kitzscher Kinder- und Jugendtreff Tel. 03433 744969, Vereinshaus, Trageser Str. 40c: Für alle Angebote gilt eine begrenzte Teilnehmerzahl, eine vorherige Anmeldung bis drei Tage zuvor ist erforderlich. 1. Ferienwoche: Mo. 10.30-13 Uhr Frühstück im Treff; Di. 14.30-19.30 Uhr Playstation 4 - Fifa-21-Turnier; Do. 10.30-13 Uhr Gemeinsam Mittag kochen und essen 2. Ferienwoche: Mo. 10-13.30 Uhr KiJu meets Hort; Di. 15-17 Uhr Sommergames; Do. 10.30-13 Uhr Gemeinsam Mittag kochen und essen; Fr. 15-17 Uhr Schlüsselbundanhänger herstellen 3. Ferienwoche: Di., Mi., Fr. 14-20 Uhr, Do. 10-16 Uhr geöffnet; Di. 15-18.30 Uhr Kubb-Turnier; Do. 10.30-13 Uhr Gemeinsam Mittag kochen und essen; Fr. 15-17 Uhr Glibbi-Schleim selbst gemacht Lunzenau Schloss Rochsburg Schloßstr. 1: Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 037383 803810 oder per E-Mail an n.wehr@kultur-mittelsachsen.de Bis 5. September zu den Öffnungszeiten Di.-So. 10-17 Uhr Die Bienensage von Rochsburg, eine Schatzsuche via Geocache Wherigo; Von Rittern und der Kleidung von früher. Auf dem Rundgang werden Besucher von Fledermaus Eduard begleitet, die über Audio-Guides spannende Geschichten über die Möbel, die Kleidung und das Leben in längst vergangenen Zeiten erzählt. Riesengroße Puzzles sorgen für eine kniffige Spielpause 2. Ferienwoche: Do. 11, 14 Uhr Schatzkammer der Natur, Wildkräuterführung und Mitmachstation für Kinder; Sa., So. 11, 13 Uhr Spaziergang durch die Schatzkammer der Natur, Wildkräuterführung für die ganze Familie 3. Ferienwoche: Do. 11, 14 Uhr Schatzkammer der Natur, Wildkräuterführung und Mitmachstation für Kinder Naunhof Moritzsee Brandiser Weg: 3. Ferienwoche: Fr. Wiesenkonzert Nerchau Kinder-und Jugendhaus „East End” Tel. 034382 42598, Jahnstr. 12a: Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich: Di.-Do. 14-16 Uhr persönlich oder per E-Mail an kjh-eastend@awo-familienzentrum.org 1. Ferienwoche: Mo.-Fr. 10-16 Uhr Projekt mit dem Deutschen Roten Team 2. Ferienwoche: Mo. 9-17 Uhr Tagesausflug Di. 9-17 Uhr Ausflug in den Kletterpark am Markkleeberger See; Mi. 9-17 Uhr Kinobesuch; Do. 9-17 Uhr Fahrt zum Adventure-Golf; Fr. 9-17 Uhr Sommerolympiade, es wird nass (Wechselkleidung mitbringen) 3. Ferienwoche: Mo.-Fr. 13-17 Uhr Offener Treff mit Kreativangeboten, Tischtennis, Billard, Fuß- & Volleyball, Tag der Sinne u.v.m. Pegau/Groitzsch Jugendbüro Pegau/Groitzsch Breitstr. 23: Alle Angebote gelten für Groitzscher und Pegauer Kinder und Jugendliche. Für die Veranstaltungen gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl, einige Termine sind schon ausgebucht, bitte ab 26. Juli unter Tel. 0176 87912232 nachfragen, für welche Aktionen noch Anmeldungen möglich sind. 1. Ferienwoche Mo. 10-15 Uhr Kreatives Basteln, Di. 10-15 Uhr Wander- und Badetag inkl. Verpflegung; Mi. 10-16 Uhr Besuch im Zoo Leipzig; Do. 10-15 Uhr Gemeinsames Frühstück und Spieletag 2. Ferienwoche: Mo. 10-15 Uhr Kreatives Nähen; Mi. 10-15 Uhr Spielfilmtag im Kino oder Bibliothek, es werdem Wunschfilme angesehen; Do. 9.30-15 Uhr Besuch auf dem Bauernhof mit gemeinsamem Kochen 3. Ferienwoche: Mo. 11-16 Uhr Baden im Freibad Pegau; Di. 10-14 Uhr Pizzatag im Naturschutzzentrum; Mi. 12-17 Uhr Besuch im Jump House Leipzig; Do. 10-15 Uhr Besuch der Alten Rollschuhbahn, erlebnisreicher Tag mit verschiedenen Sport- und Spielaktivitäten Rochlitz Schloss Rochlitz Sörnziger Weg 1: Bis 5. September: Di.-Fr. 10-17 Uhr, Sa., So. 10-18 Uhr Auf Erkundungstour durch das Schloss, Schlossquiz (auch auf dem Handy) und Schnitzeljagd durch das Schloss via Actionbound-App. Für alle unten genannten Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Tel. 03737 492310 erforderlich. 1. Ferienwoche: Mi. 10-16 Uhr Summ, summ, summ – Bienen sind nicht dumm! (verschiedene Durchgänge); Do. 14 Uhr Wie die Orgelpfeifen – Orgel-Mitmach-Nachmittag 2. Ferienwoche: Mi. 10-17 Uhr Küchengeheimniss (verschiedene Durchgänge) 3. Ferienwoche: Mi. 10-17 Uhr Porphyr - Mitmach-Werkstatt für Ferienkinder (verschiedene Durchgänge) Wurzen DER LADEN Wenceslaigasse 22: 1. Ferienwoche: Mo.-Do. 15 Uhr Kleine Wulahup, Kleine Wurzener Landakademie für Handwerk und Upcycling – bauen, werkeln, malen mit natürlichen Materialien und den Händen; offenes Angebot Kultur- und Bürgerzentrum D5 Domplatz 5: Die Angebote gelten für Kinder & Jugendliche von 9-18 Jahren (begrenzte Teilnehmerzahl); Anmeldung erforderlich per E-Mail an team@ndk-wurzen.de oder Tel. 03425 852710. 2. Ferienwoche: Mo. 9-15 Uhr Klimaschutz, Gerechtigkeit und Kinderrechte; Di. 9-15 Uhr Ökologischen Fußabdruck; Mi. 9-15 Uhr Gesunde Ernährung, Was hat diese mit dem Klimawandel zu tun? Gemeinsames Kochen eines Nachhaltigkeitsmenü; Do. 9-15 Uhr Basteln von Taschen, Bücher oder Schmuck; Fr. 9-15 Uhr Kleidung – T-Shirts oder Hosen (mitbringen) mit Siebdruck neu stylen Kulturhaus Schweizergarten Tel. 0173 9958809, Schweizergartenstr. 2, ehemaliger Jugendklub Seepferdchen: 2. Ferienwoche: So. 15 Uhr Ritter Rost, vergnügliche Veranstaltung für Kinder von 4-8 Jahren mit Kinderbuchautor Jörg Hilbert Ausflugsziele Albrechtshain Kletterwald Tel. 034293 44200, Am Albrechtshainer See 1: Mo.-So. geöffnet, vorherige Online-Buchung unbedingt erforderlich unter www.kletterwald-leipzig.de Benndorf Maisterlabyrinth Tel. 0163 4084478, An der Gärtnerei 2: Mo.-Do., So. 10-20 Uhr, Fr., Sa. 10-24 Uhr geöffnet, mit Wissensquiz zum Thema Zwischenfrüchte Burgstädt Barfuß-Anlage Wettinhain: Fühl-Bar-Fuß-Erlebnis mit unterschiedlichen Materialien Geithain Tierpark Laachgasse 8-9: Täglich 8-16 uhr geöffnet Gnandstein Miniaturen- und Märchengarten Tel. 034344 61576, Gnandsteiner Hauptstr. 10: Jeweils Sa., So. 10.30-17 Uhr geöffnet Groitzsch Abenteuer-Golfpark Tel. 034296 9198474, Friedrich-Ebert-Str. 30: Täglich ab 10 Uhr geöffnet bis Sonnenuntergang, Terminreservierung unter www.abenteuergolf-groitzsch.de Kohren-Sahlis Sommerrodelbahn Tel. 0179 4673230, Am Bahndamm: Täglich 10-17 Uhr geöffnet Linda Irrgarten der Sinne Tel. 034344 66966, Linda 33: Täglich 10-18 Uhr geöffnet, ein spannendes Sommerferienrätsel ist zu lösen; Minigolfanlage am Lindenvorwerk Tel. 034344 61285, Linda Nr. 33: Täglich 11-18 Uhr geöffnet, bei Regen geschlossen Markkleeberg Kletterpark am Markkleeberger See Tel. 0151 15223586, Paddelsteg 2: Mo.-Fr. 11-19 Uhr, Sa., So. 10-19 Uhr geöffnet Starkenberg Elefantenreservat und Erlebnispark Tel. 0175 3333020, Kostitzer Str. 1: Mi.-So. 11-17 Uhr geöffnet, tägliche Highlights bei jeder Witterung: 11.30 Uhr Elefantenfütterung, 12 Uhr Tierbeschäftigung, 12.30 Uhr Ponyreiten, 13 Uhr Känguru- oder Ziegenpräsentation, 14 Uhr Circus Show mit neuen Programm, 15.15 Uhr „Elefantös” Streichel, Fütter und Fotografie dich mit unseren Dickhäutern, 15.45 Kaspers neue Abenteuer

