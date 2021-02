Tödlicher Unfall: IC erfasst Frau in der Nähe von Wurzen

Wurzen/Kühren

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Sonntagnachmittag am Haltepunkt Kühren. Wie Yvonne Manger von der Bundespolizeiinspektion Leipzig bestätigte, hatten zwei Personen die Gleise an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle überquert. Der Fahrer eines herannahenden IC aus Richtung Wurzen habe die Personen zwar gesehen, leitete auch unmittelbar eine Schnellbremsung ein, doch sei der Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen.

Der Zug, der von Leipzig nach Dresden unterwegs war, habe eine Frau erfasst und diese tödlich verletzt. Ihr Begleiter konnte sich gerade noch rechtzeitig retten, heißt es weiter. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um einen Unfall. Die Ermittlungen der Polizeidirektion Leipzig dauerten jedoch an. Die Strecke zwischen Wurzen und Dahlen war für etwa drei Stunden ge-sperrt. Bei 16 Zügen kam es zu insgesamt 572 Minuten Verspätung.

Feuerwehren koordinieren nötige Absperrungen

In Wurzen und Kühren heulten 13.55 Uhr die Sirenen. Beide Ortsfeuerwehren rückten mit insgesamt 16 Einsatzkräften, zwei Löschautos und einem Führungsfahrzeug aus. Die Meldung lautete: „Unfall mit Schienenfahrzeug“. Bereits zehn Minuten nach Alarmierung traf die erste Besatzung am Unglücksort ein. Etwa zeitgleich waren Polizei und Rettungsdienst zur Stelle. Einsatzleiter Peter Thomas von der Wurzener Wehr koordinierte die nötigen Absperrungen.

Der Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können, sagt Thilo Bergt, stellvertretender Kreisbrandmeister. Seine Kameraden hätten sichergestellt, dass die Retter ihre Arbeit machen konnten, ohne von Schaulustigen behelligt zu werden. Während der Zug auf freier Strecke, etwa einen Kilometer vom Bahnhof Kühren entfernt stand, habe sich die Tote noch im Bereich des Haltepunktes befunden.

Bundespolizei warnt dringend vor Leichtsinn

In dem Zug befanden sich nach ersten Schätzungen etwa 60 Reisende samt Personal. Ein Notfallmanager der Bahn war vor Ort und organisierte den Schienenersatzverkehr. So hätten die Fahrgäste ihre Reise in Richtung Dresden mit Bussen fortgesetzt. Die Feuerwehrkameraden, die das Umsteigen unterstützten, etwa Gepäck transportierten, waren bis kurz vor 17 Uhr im Einsatz. Im Anschluss wurde die Unfallstelle der Polizei übergeben, so Bergt.

Die Bundespolizei weist noch einmal eindringlich auf die Gefahren im Bahnverkehr hin: „Grundsätzlich dürfen Gleise nur an den dafür vorgesehenen Stellen überquert werden“, sagt Sprecherin Yvonne Manger: „Nutzen Sie ausschließlich diese Stellen!“ Züge näherten sich heutzutage nahezu lautlos und könnten nicht ausweichen. Ausdrücklich warnt sie vor Leichtsinn. Denn dieser könne Leben kosten.

Von Haig Latchinian