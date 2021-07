Töpfereien im Leipziger Land starten neu durch

Frohburg/Borna/Bad Lausick

Jahrhunderte alt ist das Töpferhandwerk im Kohrener und Südleipziger Land. Es hat sich behauptet gegen Kriege, Seuchen, wirtschaftlichen Niedergang. Wenn es sich auch immer wieder neu erfand, bedeutet die Corona-Pandemie einen Einschnitt, unerwartet und tief. Jetzt, da die Beschränkungen nach und nach fallen, kehrt die Kundschaft zurück. Doch viele Töpfer- und Kunsthandwerker-Märkte, wichtig für Absatz und Begegnung, sind das zweite Jahr ausgefallen oder verschoben auf den Herbst. Der Neustart, er gewinnt allmählich erst an Kraft.

Jaqueline Naß: Das Entscheidende ist Fleiß

„Wenn dir verboten wird, Geld zu verdienen, ist das ne harte Nummer“, sagt Jaqueline Naß. Die Töpferin betreibt im Bornaer Ortsteil Neukirchen ihre Werkstatt. Keramik-Schmiede heißt die, ein Ein-Frau-Betrieb. Naß, Jahrgang 1972, ist zupackend, spricht die Dinge klar aus. „Vor 15 Jahren habe ich im Grunde mit nichts angefangen, habe keinen Kredit genommen, habe mich Stück für Stück durchgepaddelt“, sagt sie. Von Meckern hält sie nichts: „Wenn du das machst, ziehst du die Mundwinkel nach unten. Das sieht man den Töpfen an, die du machst.“

Jacqueline Naß betreibt in Neukirchen ihre Keramik-Schmiede. Quelle: Jens Paul Taubert

Absage von Märkten schmälert den Absatz

Von einem Tag auf den anderen bremste die Pandemie Jaqueline Naß aus. Stillstand plötzlich. Sie beantragte Soforthilfe, bekam sie, zahlte sie aber wieder zurück. Vorsichthalber, denn sie hatte trotzdem wieder zu arbeiten begonnen, hatte einige Euro Umsatz, wollte nichts riskieren. „Ich habe tolle Kunden, die wollen, dass ich über die Zeit komme“, sagt sie, sich durchwurstelnd: „Ich finanziere mein Leben durch meinen Fleiß.“ Was sie produziert, verkauft sie ab Werkstatt oder auf Märkten. Der Ende Juni in Merseburg wurde kurzfristig abgesagt; sie scheute keine Wege und fuhr kurzfristig bis Neubrandenburg, um ihren Stand aufzubauen. Den Umsatzausfall durch abgesagte Märkte lasse sich nie aufholen, sagt sie. Deshalb nutzt sie die Möglichkeiten, die sich bieten: „Du weißt ja nicht, wann sie wieder sagten: Stopp!“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Karina Werner: Online-Shop fängt manches auf

Dass in den vergangenen Wochen viel über Friseure, Gastronomen, Kosmetikerinnen gesprochen wurde, nicht aber über die vielen ebenso gebeutelten Zweige des Handwerks, ärgert Karina Werner. Das Töpferhaus Arnold in Kohren-Sahlis, dessen Ursprünge zurück reichen bis 1548 und dessen Geschäftsführung sie mit Heidi Steglich innehat, war ab November 2020 über Monate geschlossen, das sechsköpfige Team war in Kurzarbeit. „Wir können nur produzieren, wenn wir Absatz haben“, sagt die Töpfermeisterin, die die Umbrüche und Neustrukturierung des Unternehmens nach der Wende unmittelbar miterlebte und mitgestaltete. Der Vertrieb über das Internet habe geholfen, den Kontakt zur Kundschaft zu halten und über die Runden zu kommen.

Janine Fiebig ist im Töpferhaus Arnold Kohren-Sahlis beim Anbringen eines Henkels. Quelle: Jens Paul Taubert

Handwerksbetriebe sehen sich zurückgesetzt

Als das Geschäft wieder öffnen durfte, „da waren die Tests für viele ein spürbares Hindernis“, sagt Werner. „Dass wir Handwerker die Treiber der Infektion sein sollten, war für uns nicht nachvollziehbar.“ Aber man hielt sich an alle Konzepte. Jetzt kehrten die Ausflügler zurück ins Kohrener Land, und viele schauten herein. Bitter sei der Ausfall der Märkte: Kohren-Sahlis im zweiten Jahr ohne Töpfermarkt, gestrichen Bürgel, auf Herbst verschoben Waldenburg. „Unser erster Markt wird damit Mitte Juli Görlitz“, sagt Karina Werner. „Aber auch da sehe ich noch Fragezeichen – und so geht es vielen Handwerkern.“

Nancy Rhein wartet noch mit ihren Kursen

Ihr TON-Studio betreibt Nancy Rhein im Bad Lausicker Ortsteil Steinbach schrägt gegenüber des Gutskomplexes. Die Situation, sagt sie, „ist ziemlich kompliziert. Ich werde wohl den Sommer einfach abwarten, bis die Leute im Urlaub waren und alles ein bisschen klarer ist“. Klarer vor allem in Bezug auf die Töpferkurse, die Rhein in ihrer Werkstatt anbietet und die vorzugsweise von Frauen gebucht werden – zu üblichen Zeiten. Während der Pandemie selbstredend nicht. Und so ist es etwas still geworden um die Töpferin, die „überhaupt keine Markt-Gängerin“ ist, sondern sich auf ihre Werkstatt konzentriert. Die liegt an der schnellsten Verbindung zwischen Borna und Grimma. „Da kommt immer mal einer, der ein Geschenk braucht.“

Nancy Rhein arbeitet in Steinbach an ihrer Töpferscheibe. Quelle: Jens Paul Taubert

Soforthilfe 2020 war nützlich

Die Soforthilfe, die es im Frühjahr 2020 für Unternehmen gab, hat Nancy Rhein angenommen. Sie half wirtschaften. „Die Aufträge, die reinkamen, habe ich abgearbeitet. Ansonsten war es mein Mann, der mich unterstützt hat.“ Rhein, aus Borna stammend, lernte das Handwerk in Neukirchen, legte in Kohren-Sahlis ihre Prüfung ab. 2010 nahm sie ihre eigene Werkstatt in Steinbach in Betrieb. Neben ihr samt kleinem Laden sind ihre Keramiken in der Bad Lausicker Sachsenklinik in einer Verkaufsvitrine präsent.

Gundula Müller: Gut über die Zeit gekommen

„Wir haben Corona bisher recht gut überstanden“, sagt Töpfermeisterin Gundula Müller, die mit ihrem Mann Carsten, einer wichtigen Stütze, in Kohren-Sahlis eine Werkstatt betreibt. Ihr Betrieb, den sie 1990 eröffnete, war die erste Firmenneugründung in der Töpferstadt nach der Wende. „Die Pandemie ist ja noch lange nicht zu Ende, und noch immer werden Märkte abgesagt. Die Umsätze sind von denen 2019 weit entfernt.“ Die positive Tendenz aber spüre sie wohl, wenn sie an der Töpferscheibe sitze: „Die Zahl der Besucher nimmt wieder zu.“ Doch es brauche Zeit, ehe sich wieder Kontinuität und Berechenbarkeit einstellten.

Töpfermeisterin Gundula Müller lässt in Kohren-Sahlis Pilze wachsen. Quelle: Jens Paul Taubert

Töpfermarkt Kohren-Sahlis zweimal abgesagt

„Dass wir zweimal unseren Töpfermarkt absagen mussten, ist deprimierend“, sagt Gunda Müller, zugleich Vorsitzende des Vereins Kohrener Töpfermarkt. „Ich denke aber, dass wir 2020 an diese Tradition möglichst nahtlos anknüpfen können. Ob es wirklich so kommt, das kann dir heute keiner sagen.“ Der Markt mit seinen vielen Hundert Besuchern sei nicht nur wichtig für die drei Dutzend Keramiker aus mehreren Bundesländern, Tschechien und Ungarn, sondern auch für das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein von Kohren-Sahlis. Müllers Prognose: „Verhalten optimistisch.“

Von Ekkehard Schulreich