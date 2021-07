Torhaus und Kuhstall: Otterwischer räumen ihre Vergangenheit auf

Otterwisch

Nach Jahrzehnten des Verfalls sollen Teile des Torhauses und des ehemaligen Kuhstalls am Otterwischer Rittergut erstmals für Interessenten zugänglich werden. Der ortsansässige Heimatverein schafft gerade Massen an Schutt und Müll heraus, damit sich Besucher zum Tag des offenen Denkmals Mitte September gefahrlos in den Gebäuden bewegen können. Gebraucht wird dabei jede helfende Hand.

Es handelt sich um Immobilien mit Geschichte. 1755 hatte Landbaumeister David Schatz das Otterwischer Schloss fertiggestellt. Zur gleichen Zeit entstand nebenan das Rittergut, das auf einen Entwurf von ihm zurückgeht. Dazu gehören das Torhaus und der nördlich angrenzende Kuhstall, die letzten beiden historisch wertvollen Gebäude des Ensembles, die sich noch in Gemeindebesitz befinden.

Barock-Komplex von großer Bedeutung

Die Denkmalschutzbehörde hält laut Landkreis-Sprecherin Brigitte Laux den gesamten Komplex aus Schloss und Rittergut wegen seiner „kunstgeschichtlichen, kulturhistorischen, baugeschichtlichen und ortsgeschichtlichen Bedeutung“ für wertvoll. „Es liegt in unser aller Verantwortung, dieses Erbe zu erhalten und an die nächste Generation möglichst vollständig und unverfälscht weiterzugeben“, erklärt sie.

David Schatz, ein Schüler von Zwingerbaumeister Pöppelmann, habe den Barockstil in die ländlichen Regionen und damit auch nach Otterwisch gebracht. Folgerichtig sei die Anlage in die Liste der Kulturdenkmale Sachsens aufgenommen worden.

Alte Zeiten: Ein Blick durch das Torhaus auf das Schloss Otterwisch in den 1930er-Jahren. Quelle: Repro: Thomas Kube

Gemeinde rettet Kuhstall

Denkmalschutz hin oder her – wenn niemand die Initiative ergriffen hätte, wäre ein Teil der Bausubstanz schon hinüber, und der andere würde folgen. Vor Jahren ließ die Gemeinde das Dach des Kuhstalls samt Dachstuhl erneuern, sie verhinderte damit den kompletten Zusammenbruch. Der im vergangenen Jahr gegründete Heimatverein „Otti 2020“ machte sich dann bei Kommune und Fördermittelgebern dafür stark, das Torhaus neu einzudecken. Längst regnet es durch Löcher herein.

Sachsen gewährt Fördermittel

Er holte von mehreren Firmen Angebote ein, um eine Ahnung davon zu erhalten, wie teuer das Vorhaben werden könnte. Bei der Unteren Denkmalschutzbehörde im Landratsamt fragte er nach, welche Fördermöglichkeiten in Aussicht stehen. Dann ging alles recht schnell. Wegen seiner überregionalen Bedeutung stufte die Behörde das Torhaus als Vorrangprojekt ein. Binnen kurzer Zeit traf eine Zuweisung über 47 791 Euro vom Landesamt für Denkmalschutz ein.

Kommune stockt Geldbetrag auf

Damit hätte sich zwar der Großteil der tatsächlichen Kosten begleichen lassen, aber nicht alles. Der Heimatverein, der nicht über das notwendige Geld verfügt, um die Summe aufzustocken, bat die Kommune, den Rest zu übernehmen. Daraufhin beschloss der Gemeinderat im Frühjahr, einen Eigenanteil von 9246 Euro zur Verfügung zu stellen. „Die Finanzierung ist somit gesichert“, freut sich der Vereinsvorsitzende Siegfried Müller.

Dachdecker startet im September

Der Auftrag sei an die Otterwischer Dachdeckerfirma Jens Steinbach ausgelöst worden. Sie werde eine neue Dachlattung aufbringen und dann Biberschwänze verlegen. „Ursprünglich sollten es die historischen sächsischen sein, die auf der Wetterseite mit drei bis fünf Riefen profiliert sind“, erklärt Müller. „Doch das wären Sonderanfertigungen gewesen, die keiner hätte bezahlen können. Deshalb haben wir uns mit dem Denkmalschutz auf die aktuellen sächsischen Biberschwänze geeinigt, die Rippen haben. Von unten aus gesehen, lassen sie sich nicht unterscheiden.“

Auf ein Detail bestand jedoch die Behörde: Die alten Dachfenster dürfen nicht ersetzt werden. Deshalb kommen sie raus, werden aufgearbeitet und dann erneut eingebaut. In der ersten oder zweiten September-Woche sollen die Arbeiten in luftiger Höhe beginnen. „Zum Tag des offenen Denkmals werden also wahrscheinlich die Gerüste stehen“, schätzt Siegfried Müller.

Freiwillige Helfer gesucht

Bis dahin haben er und seine Mitstreiterinnen sowie Mitstreiter ordentlich ranzuklotzen. Zehn Tonnen Bauschutt müssen noch raus aus dem Torhaus und dem Kuhstall. „Dafür brauchen wir dringend Hilfe, egal ob mit Technik, beim Transport oder bei der Entsorgung“, ruft der Vereinsvorsitzende auf. „Unternehmen, Freiwillige, Einwohner können sich gerne bei mir melden.“

Angepackt: Diese Müllsäcke hat der Heimatverein bei Arbeitseinsätzen gefüllt. Quelle: Thomas Kube

Schon viel Müll entsorgt

Zwei Arbeitseinsätze liegen hinter den Mitgliedern von „Otti 2020“. 650 Kilogramm Holz brachten sie dabei weg. Sie schütteten die angefangenen Flaschen Alkohol aus, die noch massenweise im ehemaligen Jugendclub herumstanden, der im Torhaus betrieben worden war. Tetrapacks mit Glühwein und Sangria – Ablaufdatum im Jahr 2000 – waren dabei. „Sogar ein Kasten Bier, für den wir noch den Pfand zurückerhalten haben“, bemerkt Müller schmunzelnd. In Wahrheit sah das alles nicht mehr appetitlich aus.

Heruntergekommen: So sieht der Jugendclub heute aus, der sich im Torhaus befand. Quelle: Thomas Kube

500 Kilogramm Sperrmüll müssen als Nächstes fort. Die Störmthaler Firma Parentin hat angeboten, den Großteil davon kostenlos anzunehmen. Und dann ist da noch der Hausmüll, den über lange Zeit hinweg wahrscheinlich Otterwischer in den ungenutzten Räumen „auf die Schnelle loswurden“ und der nun kostenpflichtig auf die Halde muss.

Schmuckstein gefunden

Immerhin soll nicht alles wegfliegen. „Beim Aufräumen im Kuhstall haben wir historische Ziegelsteine gefunden, darunter einige im sogenannten Klosterformat, die wir für die Reparatur der Gewölbe einsetzen können“, erklärt Müller. Einen Schmuckstein erachtet er für so wertvoll, dass er später einmal ausgestellt wird.

Schmuckstein: Dieses Relikt soll einmal ausgestellt werden. Quelle: Thomas Kube

Einblicke zum Denkmaltag

Zum Denkmaltag, den der Heimatverein auf das ganze Wochenende 11./12. September ausdehnen will, sollen Besucher die historische Bausubstanz individuell und im Rahmen von Führungen begehen können. „Wir öffnen den ehemaligen Jugendclub im Südteil des Torhauses und den Kuhstall, von dem aus in den Nordflügel des Torhauses reingeschaut werden kann“, kündigt Müller an. Aufgrund des maroden Bauzustands wird im ersten Stock nur eine Plattform zugänglich sein, um einen Überblick zu gewinnen. Der zweite Stock bleibt gesperrt wegen der Gefahr einzubrechen.

Otterwischer Programm zum Denkmaltag 11. September 10 Uhr Eröffnungsansprache am Torhaus 10.15 bis 17 Uhr Führungen nach Bedarf (Gruppen bitte vorher anmelden) 12. September 10 bis 17 Uhr Führungen nach Bedarf (Gruppen bitte vorher anmelden) 10.30 Uhr Vortrag „Der sächsische Landbaumeister David Schatz – Leben und Werk“, circa 30 Minuten 13.30 Uhr Themenwanderung „Der verschollene Schlossgarten“, circa 60 Minuten An beiden Tagen bietet der Heimatverein Speisen und Getränke im Hof des Ritterguts an. Dort gibt es auch einen Behindertenparkplatz. Alle anderen Autos sollten auf dem Parkplatz an Gemeindeamt und Feuerwehr abgestellt werden. Kontakt Siegfried Müller, Telefon 0172/9 37 74 54, E-Mail HeimatvereinOtterwisch@gmail.com

Vorsicht: Damit niemand verunglückt, wird an dieser Stelle im ersten Stock des Torhauses nur der Teil zugänglich sein, auf dem Siegfried Müller steht. Quelle: Thomas Kube

Aussicht: Von der Plattform im ersten Stock aus bietet sich dieser Blick zur ehemaligen Schwarzküche im Torhaus. Quelle: Thomas Kube

Dorfgemeinschaftszentrum geplant

„Wenn ordentliche Dachrinnen dran sind, kann das Gebäude endlich austrocknen“, hofft Müller. Eins ist für ihn klar: Die zwei Gebäude sollen nicht auf Dauer leer stehen. Seinem Verein schwebt vor, aus ihnen ein Dorfgemeinschaftszentrum zu machen mit Räumen für kulturelle Veranstaltungen, Treffs und – auf Mietbasis – private Feiern. Es könnte eine Heimstatt werden für alle Otterwischer Vereine. Vielleicht lässt sich sogar eine Dauerausstellung zur Heimatgeschichte einrichten. Siegfried Müller: „Wer weitere Ideen hat, kann sie gern vorbringen.“

Von Frank Pfeifer