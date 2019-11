Totensonntag: Wie sich die Begräbniskultur in der Region Leipzig verändert hat

Landkreis Leipzig

„Rituale sind dafür da, um das Unsagbare zu bewältigen“, sagt der evangelische Pfarrer Markus Helbig aus Geithain. Wenn ein Kind geboren wird oder ein Paar heiratet und man noch nicht weiß, was sich nun alles verändern wird – dafür gebe es Rituale. Auch für den Tod.

Die Kirche ist ein Ritualmeister. Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Begräbnis – sie begleitet den Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Wenn der Pfarrer spürt, dass jemand bei einem dieser Ereignisse überfordert und unsicher ist, sagt er zum frisch gebackenen Vater, Bräutigam oder Trauernden vor dem Gottesdienst: „Sie brauchen mir nur hinterher zu laufen.“ Der Pfarrer als Zeremonienmeister, auf den man sich verlassen kann.

Aus allem ein Event machen

Doch die Bereitschaft, sich an die Hand nehmen zu lassen, schwindet: „Viele denken, dass sie ihre eigene Tradition brauchen.“ Für ihn hat das mit „Individualisierungsschub und Globalisierung“ zu tun. Aus allem soll ein Event werden. Außerdem schaut man Filme aus Amerika, wo die Urne der Oma in der Schrankwand steht.

Seit 18 Jahren Pfarrer in Geithain: Markus Helbig. Quelle: LVZ-Archiv

Der Gottesmann, der seit 18 Jahren in der Kleinstadt Geithain arbeitet, sieht das kritisch. Wer nach dem Tod eines Angehörigen zum Thema Begräbnis ausschließlich im Internet nachschaut, finde nur Momentaufnahmen. Tradition und feste Rituale können seiner Meinung nach in dieser Situation besser helfen, egal ob man religiös ist oder nicht.

Er vergleicht Trauer mit einem großen Kohlenhaufen vorm Haus, der in den eigenen Keller geschaufelt werden muss, einst Alltag für die meisten Menschen hierzulande. „Wenn man zwei Stunden daran gearbeitet hat, ist der Berg kaum kleiner geworden, aber irgendwann ist er weg.“ Trauer sei eine „große Arbeit“ und braucht Zeit.

Tod wird möglichst weit weg geschoben

Erschwerend komme hinzu, dass der Tod heute möglichst weit weg geschoben wird. Umso härter trifft es dann die Hinterbliebenen. Der 51-Jährige hat auch dafür ein Bild: „Stellen Sie sich vor, Sie spielen Tischtennis und plötzlich kommt ein Medizinball geflogen.“ Wer sich nicht darauf vorbereiten kann, wird umgeworfen.

Er hält es für wichtig, sich von dem Toten zu verabschieden. Viel würden sagen, sie wollen den Menschen froh und lebendig in Erinnerung behalten. Doch um wirklich zu verstehen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist, sei es wichtig, ihn aufgebahrt im Sarg zu sehen und vielleicht sogar die kalte Hand zu fassen, so der Pastor.

Am bevorstehenden Totensonntag gedenken viele Menschen ihrer verstorbenen Angehörigen. Quelle: dpa

Auch Kindern könne der Abschied bis zu einem gewissen Grad zugemutet werden. Zum Enkel zu sagen, „der Opa ist weg“ und ihm dann ein Fleckchen auf dem Friedhof zu zeigen, sei wie ein Filmriss. Denn: „Wie soll ein Kind trauern lernen wenn nicht an der Hand seines Vaters?“ Der Vater würde ihm doch auch zeigen, wie es mit der Kreissäge umzugehen hat, erst recht sei das bei so einem Thema wichtig.

Ehrlichkeit beim Bestattungswunsch

Den Friedhof mitten im Ort hält Markus Helbig für sinnvoll – hier könne der Tod verortet werden. Sein Geithainer Friedhof sei „traditionell und fortschrittlich“ zugleich. So gibt es dort keine anonymen Bestattungen auf der grünen Wiese – das lehnt er ab. Jedoch sind Gemeinschaftsgräber mit Stein und Urnenbeisetzungen an Bäumen möglich. Auch können ältere Hinterbliebene sich so lange selbst um das Grab kümmern, wie sie dazu in der Lage sind, und es zu jedem beliebigen Zeitpunkt in fremde Pflege zu geben.

Mit Sterbenden über das Begräbnis reden? „Die Frage ist, ob die Leute sich die Wahrheit sagen“, meint der Pfarrer und erzählt ein Beispiel. Ein alte Frau sagte ihm, dass sie anonym auf der grünen Wiese bestattet werden möchte – um ihren Kindern nicht zur Last zu fallen. Die Kinder wiederum berichteten dem Pfarrer, dass sie für ihre Mutter lieber eine Grabstelle auf dem Friedhof ihrer Heimatstadt möchten. Da meinte er: „Sagen Sie doch Ihrer Mutti, dass sie ihr Grab gerne pflegen möchten.“ Wochen später erfuhr er, was die alte Frau darauf geantwortet hat: „Da bin ich aber froh.“

Große Unterschiede zwischen Großstadt und Dorf

Dennoch: Weg von der Tradition mit Einzelbestattung und Grabstein hin zum individualisierten Begräbnis – diesen Trend bestätigt Eva Siegmund von Ananke. Das Bestattungsunternehmen begann vor 30 Jahren mit dem ersten Geschäft in Geithain. Heute hat es fünf Filialen in Leipzig und fünf im Leipziger Südraum, darunter auch in Frohburg und Bad Lausick.

„Es gibt große Unterschiede zwischen der Großstadt und dem Dorf “, sagt Siegmund. Während im kleinen Ort noch häufig Begräbnisse stattfinden wie vor hundert Jahren – wobei der Zug der Trauernden, angeführt vom Pfarrer, durchs Dorf zieht und fast alle Bewohner daran teilnehmen – sei dies in Leipzig fast völlig verschwunden. „Der ländliche Raum hält viel mehr an Traditionen fest“, meint sie. Dennoch sei auch in Kleinstädten schon deutlich zu bemerken, dass Familien sich für andere Formen der Bestattung entscheiden.

Individuelle Bestattungsformen liegen im Trend, meinen Eva Siegmund (li.) und Eva Fix vom Bestattungsunternehmen Ananke. Quelle: Claudia Carell

Zum Beispiel für das Gemeinschaftsgrab mit einem Stein, auf dem zwanzig Namen stehen. Dies habe auch praktische Gründe. Wenn die Hinterbliebenen anderswo leben oder schon älter sind und sich nicht 20 oder 25 Jahre um das Grab kümmern können.

Es gibt aber auch andere Formen wie die Wald- oder Seebestattung. „Hatten wir Anfang der 90er-Jahre mal eine Seebestattung in fünf Jahren, so sind es heute mindestens fünf in einem Jahr“, so Eva Siegmund. Auch für besondere Erinnerungsstücke können sich die Hinterbliebenen entscheiden. Dabei kann aus einem Teil der Asche ein Diamant entstehen oder aus dem Fingerabdruck des Verstorbenen ein goldener Kettenanhänger gefertigt werden.

Abschied nach eigenen Wünschen gestalten

Insgesamt schätzt sie die Alternativen zur traditionellen Bestattung auf weniger als zehn Prozent, „die Zahl wächst aber stetig an“. Die Kostengründe seien dabei kaum oder wenig entscheidend. „Es geht vielen Trauernden darum, wie sie den Abschied nach ihren Wünschen gestalten können“, sagt ihre Kollegin Saskia Fix, die bei Ananke als Bestattungsfachkraft arbeitet. Es gebe zum Beispiel Trauerveranstaltungen, bei denen die Familie an einer langen Kaffeetafel sitzt, auf der die Urne steht und wo man sich gesellig Fotoalben mit Bildern des Verstorbenen anschaut und sich auf diese Weise erinnert.

Deutschland gehört zu den wenigen Ländern mit Friedhofszwang. Das heißt, niemand darf den Toten in seinem Garten vergraben oder die Asche auf einer Wiese verstreuen. Allerdings gehen die Deutschen immer öfter den Umweg über Nachbarländer mit weniger restriktiver Gesetzgebung, zum Beispiel die Schweiz, wo die Urne auf der Almwiese beigesetzt werden darf.

Als individuelle Alternative wird im Internet auch die – in Deutschland allerdings umstrittene – Baumbestattung „Tree of Life“ beworben, also der „Baum des Lebens“. Die Idee dahinter ist, dass aus der Asche eines Verstorbenen ein Baum wächst. Dafür wird die Asche an ein Vertragsunternehmen im Ausland überführt, wo sie mit Bodensubstrat vermengt und zusammen mit einem jungen Baum in einen Topf gepflanzt wird. Nach einer Durchwurzelungszeit können die Angehörigen den Baum in ihren Garten setzen.

Stichwort Totensonntag – Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag fällt auf den letzten Sonntag des Kirchenjahres. Evangelische Kirchen in Deutschland und in der Schweiz gedenken an diesem Tag der Verstorbenen. – Entstehung: Der preußische König Friedrich Wilhelm III. führte 1816 das „allgemeine Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen“ am Sonntag vor dem 1. Advent ein. Es wird vermutet, dass er dafür verschiedene Gründe hatte. Zum einen gab es bis zu diesem Zeitpunkt keinen Totengedenktag im evangelischen Kirchenjahr, zum anderen forderten die Befreiungskriege gegen Napoleon etliche Tote, derer die Menschen gedenken wollten. Darüber hinaus soll auch die Trauer des Königs um seine Frau, Königin Luise, welche 1810 verstarb, ein Grund gewesen sein. – Bräuche: Der Totensonntag gilt als ein stiller Tag, an dem beispielsweise Musik-Veranstaltungen verboten sind. In manchen Gottesdiensten werden zum Gedenken die Namen der Verstorbenen des Kirchenjahres verlesen. Außerdem ist es Brauch, die Gräber mit Blumen, Kerzen und Gestecken zu schmücken. – In der römisch-katholischen Kirche wird an diesem Tag hingegen das Christkönigsfest gefeiert, mit dem die wahre Königsherrschaft von Jesus Christus betont wird. Zum Gedenken an die Toten existiert im römisch-katholischen Kalender der Feiertag Allerseelen am 2. November.

