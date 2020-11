Toter 24-Jähriger in Wurzener Wohnung: Prozess beginnt in Leipzig

Leipzig/Wurzen

Gleich mehrere Gewalttaten haben Wurzen Ende Mai in Schrecken versetzt: Kurz nachdem ein 17-Jähriger bei einer tätlichen Auseinandersetzung so schwer verletzt worden war, dass er starb, wurde in einer Wohnung an der Kantstraße ein 24-Jähriger tot aufgefunden. Nun hat am Dienstag am Leipziger Landgericht der Prozess gegen den tatverdächtigen Mudasar M. begonnen. Dem 34-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, seinen Landsmann und Mitbewohner Shahzad S. am 30. Mai in dessen Wohnung mehrfach mit der Faust auf den Kopf geschlagen und ihm mit einem 20 cm langen Küchenmesser tiefe Schnittverletzungen im Brust- und Bauchbereich beigebracht zu haben.

Dabei sei die linke Herzkammerwand des Opfers zerstört worden. Auch die Kehle des Geschädigten habe M. mit mehreren Schnitten durchtrennt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte den Tod von Shahzar S. im Moment der Tat beabsichtigte und plädiert deshalb auf Totschlag.

Angeklagter lebte mit dem Geschädigten in Wurzen zusammen

Mudasar M. äußerte sich mit Hilfe eines Übersetzers selbst zu den Vorwürfen sowie seinem Lebenslauf vor der Tat. Als siebtes von neun Kindern habe es für ihn in Pakistan kaum Perspektiven gegeben. Die Eltern hätten sich das Schulgeld nur für drei der Söhne leisten können – M. selbst sei nach drei Jahren ohne lesen zu können von der Schule abgegangen. Es sei ihm ohnehin schwer gefallen, dem Unterricht zu folgen.

Nach Deutschland kam er – nach Aufenthalten in Griechenland und der Türkei – 2015 mit der Hoffnung auf eine berufliche Zukunft. Das spätere Opfer Shahzad S. habe er bereits in seinem Heimatort vom Sehen gekannt und später in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz wiedergetroffen. Im November 2015 sei ihnen mit einem weiteren Mitbewohner die Wohnung in Wurzen zugewiesen worden, in der M. – obwohl er später in Brandis gemeldet war – sich auch am Vorabend der Tat aufgehalten habe.

Geschädigter soll Tatverdächtigen mehrfach geschlagen haben

Dabei sei das Zusammenleben keinesfalls immer harmonisch gewesen. M. schildert S. als gewaltbereiten Menschen. Am 29 Mai 2020 sei die Lage im Beisein zweier weiterer Personen eskaliert. Unter anderem da S. erfahren habe, dass M. ihn in einer anderen Sache gegenüber der Polizei belastet habe. Laut Mudasar M. schlug ihn der spätere Geschädigte daraufhin mehrfach und kündigte an, geliehenes Geld nicht zurückzugeben und M. nicht mehr in der Wohnung zu wollen. Als dieser am nächsten Tag seine restlichen Sachen abholen wollte, setzte sich der Konflikt fort. S. habe ihn wieder geschlagen, er selbst hätte zurückgeschlagen, so M. Schließlich habe S. ein Messer unter seinem Kopfkissen hervor gezogen. „Als er das Messer rausgenommen hat, dachte ich, ich bin jetzt tot“, schildert es der 34-Jährige.

Genauer Tatvorgang bisher schwierig nachzuvollziehen

Der Vorsitzende Richter Weiß nahm sich in der Verhandlung viel Zeit, um den Tathergang genau zu rekonstruieren und die teilweise unstrukturierteren Aussagen des Angeklagten in die richtige Reihenfolge zu bringen – vollständige Klarheit herrschte aber auch zum Ende des ersten Verhandlungstages nicht. Im Wesentlichen, erklärte Mudasar M, habe er S. das Messer entwinden können, der Geschädigte habe seinen Hals gepackt und beide seien auf das Bett gefallen. M. sei oben gelandet und habe die Stiche gesetzt.

Mudasar M . war schon nach Paris geflüchtet

Der Angeklagte leugnet die Tat nicht, bricht zum Ende des Prozesstages in Tränen aus: „Ich wollte ihn nicht töten und nehme die Strafe an“, ließ er übersetzen. „Aber für das, was ich nicht getan habe, bitte nicht“. M. gibt an, schon erfolgreich nach Paris geflüchtet zu sein, es sich nach einem Telefonat mit einem Bruder aber anders überlegt zu haben. Zurück in Deutschland habe er sich selbst der Polizei gestellt. Der Prozess wird am 8. Dezember fortgesetzt.

