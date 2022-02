Toter Winkel: Wie Feuerwehren, Müllabfuhr und Regionalbus die Gefahr bannen

Landkreis Leipzig

Sie sind alle mit großen Fahrzeugen unterwegs: Müllabfuhr, Nahverkehr, Feuerwehren. Im täglichen Verkehrsgeschehen – besonders in Innenstädten - sollen Abbiege-Assistenten für mehr Sicherheit sorgen und schwere Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern verhindern. Wie verbreitet sind die zusätzlichen Systeme im Landkreis Leipzig?

„Bei uns sind Abbiege-Assistenten bereits seit einigen Jahren im Einsatz“, erläutert Thomas Fröhner, Sprecher der Regionalbus Leipzig GmbH. „Das bringt dem Fahrer eine zusätzliche Absicherung.“ Sideguard Assist nennt sich das System, das in Fahrzeugen des kreiseigenen Busunternehmens eingebaut ist. Der Assistent kümmert sich besonders um Fußgänger und Fahrradfahrer. Denn die haben gegen einen Omnibus wenig Chancen, wenn sie übersehen werden. Der Sideguard Assist kann über ein Radarsystem in der Seitenwand Fußgänger und Pedalritter wahrnehmen. „Eine Warnlampe leuchtet auf und zusätzlich gibt es eine Vibration im Fahrersitz.“ Diese soll den Mann oder die Frau am Lenkrad nicht vom Hocker reißen, ihn oder sie aber davor bewahren, das Manöver fortzusetzen und eine Kollision herbeizuführen.

Der Sideguard Assist kann über ein Radarsystem in der Seitenwand des Fahrzeugs Fußgänger und Fahrradfahrer wahrnehmen und so den Busfahrer warnen. Quelle: Regionalbus Leipzig GmbH

Bei Regionalbus sind 35 von 158 Bussen mit zusätzlichen Sensor ausgestattet

„Bisher sind wir dem System gut gefahren“, erklärt Fröhner. Auch wenn die Regionalbus-Flotte eher in weniger dicht besiedelten Gebieten unterwegs ist und tendenziell weniger Gefahrensituationen bestehen wie zum Beispiel auf dem Leipziger Innenstadt-Ring. „Dort sind natürlich deutlich mehr Radfahrer und Fußgänger anzutreffen.“ Dennoch: Immerhin 35 von insgesamt 158 Bussen des Nahverkehrsunternehmens verfügen bereits über einen Abbiege-Assistenten. „Die Zahl wächst sukzessive“, erläutert der Sprecher, da die Installation in Neufahrzeugen in Zukunft zur gesetzlichen Pflicht wird.“

Abbiegeassistenten sorgen in zahlreichen Bussen im Landkreis Leipzig für mehr Sicherheit. Auch Alexander Schreiner, Busfahrer bei der Regionalbus Leipzig GmbH, weiß die zusätzliche Sicherheit beim Abbiegevorgang zu schätzen. Quelle: Regionalbus Leipzig GmbH

Feuerwehren haben den toten Winkel besser im Blick

Auch die ersten Feuerwehren sind mit dem zusätzlichen Auge für den toten Winkel unterwegs. Die Gemeinde Borsdorf gehört dabei zu den Vorreitern. „Seit Ende vorigen Jahres sind unsere drei Löschfahrzeuge in Borsdorf, Panitzsch und Zweenfurth mit der zusätzlichen Technik ausgestattet“, informiert Tilo Melzer, im Borsdorfer Rathaus für Brandschutz-Themen zuständig. Der Einbau kostete insgesamt rund 7000 Euro. Die Kommune nutzte eine Finanzspritze des Bundesamtes für Güterverkehr. „Für jedes Fahrzeug gab es 1500 Euro Förderung, also unterm Strich 4500 Euro.“ Sobald der Rückwärtsgang eingelegt oder der rechte Blinker gesetzt wird, aktiviert sich der unsichtbare Beifahrer. Auf einem kleinen Bildschirm ist dann zu sehen, was sich im toten Winkel abspielt. Borsdorf habe sich bewusst für die Zusatz-Funktion entschieden, bevor die Technik gesetzliche Pflicht wird. „Schließlich sollte man nichts unterlassen, was schon jetzt für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen kann“, findet Tilo Melzer.

In der Gemeinde Borsdorf sind sei wenigen Tagen drei Löschfahrzeuge mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet – auch die Ortsfeuerwehr Zweenfurth ist jetzt dadurch sicherer unterwegs. Quelle: Feuerwehr Borsdorf

Pegau hat Löschfahrzeuge nachgerüstet

Auch die Feuerwehr Pegau nutzte die Förderung, um ihre Flotte sicherer zu machen. Seit Dezember sind drei Löschfahrzeuge mit Abbiege-Assistent ausgestattet. „Auch wir sind sehr zufrieden damit“, erklärt Ronny Wiesner, Sprecher der Pegauer Feuerwehr. „Für Fahrer und Maschinisten ist es wesentlich einfacher. Durch den kleinen Monitor, der sich jetzt seitlich im Fahrerhaus befindet, sieht man einfach viel mehr.“ Dies sei für die Kameraden besonders wichtig, da es auf dem Weg zum Einsatzort schnell gehen müsse. „Der Abbiege-Assistent sorgt hier für eine zusätzliche Absicherung.“ Auch der Rüstwagen des Landkreises, der in Pegau stationiert ist, soll noch in diesem Jahr entsprechend ertüchtig werden.

Leipziger Ausrüster-Firma sieht noch Nachholbedarf

Sowohl in Borsdorf als auch Pegau wurde die Technik von der Rainer Koch Kommunikation GmbH installiert. Eine Leipziger Firma, die sich auf Fahrzeug-Telematik spezialisiert hat. „Unsere Monteure sind deutschlandweit unterwegs, um Fahrzeuge nachzurüsten“, berichtet Alexander Baumann, Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Holzhausen. Sachsen habe im Vergleich zu anderen Bundesländern bei dem Thema noch Nachholbedarf. Sowohl was Feuerwehren, aber auch Bauhöfe oder Stadtreinigungen anbelangt. „Dabei sollte man eins nicht vergessen“, so der Experte, „nur solange der Einbau noch keine Pflicht ist, wird es die Förderung geben. Also bis zum Jahr 2024.“ Erst vor wenigen Tagen teilte das Bundesamt für Güterverkehr mit, dass wieder neue Anträge gestellt werden können. Demnach sind seit 21. Januar wieder Förderungen für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen und Busse mit mindestens neun Sitzplätzen möglich. Auch für den gewerblichen Güterverkehr gibt es erneut Zuschüsse.

Müllfahrzeuge der Kell GmbH sind ebenfalls mit Assistent unterwegs

Beim kommunalen Abfallentsorger Kell GmbH wurden 2018 die ersten Fahrzeuge mit Abbiegeassistent beschafft, ergänzt Unternehmenssprecherin Sandra Fröbel. Insgesamt sind inzwischen 15 Fahrzeuge der insgesamt 37 LKW umfassenden Flotte damit ausgestattet. „Allein in diesem Jahr werden drei neue Lkw - zwei Pressmüllfahrzeuge und ein Abrollkipper – angeschafft, die ältere Vorgänger ohne Abbiegeassistent ersetzen.“

Von Simone Prenzel