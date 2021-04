Gedenken an Pandemie-Opfer - Trauer in Falkenhain: 44-jähriger Fußballtrainer stirbt an Corona

Am Sonntag ist offiziell der Opfer der Corona-Pandemie gedacht worden. In Falkenhain bei Wurzen trauert der Sportverein um Übungsleiter Nils Hennig, der 44-jährig einer solchen Virus-Infektion erlag.