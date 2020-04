Trebelshain erhält moderne Bushaltestelle aus Glas und Stahl

Wurzen

Trotz der erschwerten Umstände während der Corona-Krise konnte die Stadt Wurzen jetzt einige geplante Bauvorhaben beenden und außerdem die Errichtung des Radweges nach Roitzsch beginnen. Wie Stadtsprecherin Cornelia Hanspach informierte, wurde nach der Ausschreibung vor wenigen Tagen die Firma Straßenbau Kunze aus Grimma mit der Errichtung des neuen Rad- und Gehweges auf einer Länge von 470 Metern entlang der Bundesstraße 6 beauftragt.

Baustart für neuen Radweg in Roitzsch

„Wir werden das Projekt in zwei Bauabschnitten durchführen“, erläuterte Michael Zerbs, Fachdienstleiter Tiefbau im Wurzener Stadthaus. Der erste Abschnitt reiche demnach vom Nemter bis zum Apfelweg. Voraussichtlich Ende Mai sei diese Etappe fertig. Danach gehe es vom Anschlussgleis der World Resources Company GmbH in Höhe der Liftket Hoffmann GmbH bis zur Grundstückszufahrt der EHL AG weiter. Anfang Juli, hofft Zerbs, hieße es dann nach dreijähriger Vorbereitungszeit „freie Fahrt“ auf dem zweieinhalb Meter breiten Asphaltstreifen.

Anzeige

Bereits am Netz ist Hanspach zufolge der erste Abschnitt der neuen Straßenbeleuchtung in der Zillestraße – von der Collmener Straße bis zur Georg-Schumann-Straße. Spätestens Mitte Mai, betont die 55-Jährige, spenden sämtliche Leuchten Licht. Im Anschluss daran erfolge der Rückbau der alten Lampen.

Weitere LVZ+ Artikel

Bis vor kurzem zierte noch dieser Bretterverschlag die Straße „Am Dorfanger“ Quelle: Kai-Uwe Brandt

Kurz vor der Zielgeraden befinden sich ferner die Arbeiten im Ortsteil Nitzschka. Wie berichtet, schloss hier der Abwasserzweckverband Muldenaue das Verlegen eines Schmutzwasserkanals ab, sodass die Straße „Am Rittergut“ nunmehr auf 600 Quadratmeter bitumiert werden kann.

Wurzen erfüllt Wunsch der Trebelshainer

Zuletzt erwähnt Hanspach noch die nagelneue Bushaltestelle im Ortsteil Trebelshain. Bis dato mussten Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs mit einem windschlüpfrigen Bretterverschlag an der Straße „Am Dorfanger“ vorlieb nehmen. „Die Zeiten sind nun endlich vorbei“, verweist Hanspach auf die jetzige Busstation aus Glas und Metall. „Über einhundert Vorschläge hatten die Einwohner von Wurzen und den Ortsteilen im Jahr 2018 gemacht und der Verwaltung Hinweise gegeben, wo sie sich eine Verschönerung oder Verbesserung des derzeitigen Zustandes wünschten. Die Haltestelle in Trebelshain passte in beide Kategorien und auch vom zuständigen Fachbereich gab es damals ein Okay für die Umsetzung.“

Von Kai-Uwe Brandt