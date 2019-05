Trebsen

Die Busse kommen öfter nach Altenhain und Seelingstädt, seit sich das Muldental in Fahrt befindet. Damit ist die Welt aber noch längst nicht in Ordnung. Die Haltestellen in den beiden Trebsener Ortsteilen weisen keinen optimalen Zustand auf. Deshalb gab der Stadtrat jetzt grünes Licht für deren Ausbau, der mächtig ins Geld geht.

Größter Handlungsbedarf besteht an der Grimmaer Landstraße in Altenhain. Dort liegen sich zwei Haltestellen gegenüber. Jene in Richtung Seelingstädt verfügt über ein Wartehäuschen, auf der gegenüberliegenden Seite gibt es keins. Es existieren zwar Buchten für die Busse, doch die Borden sind zu tief, um ebenerdig ein- und aussteigen zu können. Und die reine Fahrbahn ist schmaler, als es das Gesetz will.

Fahrbahn wird verbreitert

„Wir müssen die gesamte Straße aufweiten“, erklärt Steffen Wahle vom Bauamt. Für den Verkehr müsse mindestens eine Breite von sechs Metern zur Verfügung stehen. Da aber links und rechts Zäune der Grundstückseigentümer stehen, die nicht versetzt werden können, muss an anderer Stelle Platz eingespart werden. Das heißt, die Haltebuchten verschwinden komplett; Autofahrer müssen künftig warten, solange der Bus auf der Fahrbahn steht.

Auch Wartebereich wird breiter

Die Neugestaltung ermöglicht es im gleichen Zuge, einen größeren Wartebereich zu schaffen, denn bislang stehen die Passagiere auf dem schmalen Gehweg. Die Borde werden erhöht, damit ein barrierefreier Zustieg möglich ist; außerdem erhalten sie Blindenleitsysteme in Form von Rillenplatten. Zwei neue Unterstände sollen den Passagieren Schutz bieten.

Sicherheit hat Vorrang

„Das Dach des alten Wartehäuschens ragt soweit vor, dass mitunter die sich öffnenden Türen der Busse dagegen schlugen“, berichtet Volker Killisch von der Freien Wählergemeinschaft Altenhain. Er erachtet den Ausbau der Haltestellen grundsätzlich für wichtig, weil sie auch für den Schülerverkehr genutzt werden. „Eltern bringen ihre Kinder dorthin und holen sie ab, ihre Sicherheit steht obenan“, sagt er.

Geld auch für Seelingstädt

Die Straße „Am Bahnhof“ in Seelingstädt ist breit genug. Dort soll nur die stadtauswärts führende Haltestelle ausgebaut werden, und zwar nach den gleichen barrierefreien Maßstäben wie in Altenhain. Auch sie erhält ein Wartehäuschen.

Billig ist die Sache nicht. Inklusive der Ingenieurleistung kostet die Seelingstädter Haltestelle rund 45 000 Euro, die beiden Altenhainer schlagen sogar mit zusammen 97 000 Euro zu Buche. Die Stadt hatte mit etwas weniger gerechnet, kommt aber mit ihren Eigenanteilen trotzdem günstiger als ursprünglich geplant davon, weil sich der Satz der staatlichen Förderung von 80 auf 90 Prozent erhöht hat.

Bauamtsleiterin legt Schlussrechnungen vor

Reinen Tisch macht Bauamtsleiterin Marika Haupt, die kommende Woche in den Ruhestand geht. Sie legte dem Stadtrat Schlussrechnungen für größere Projekte der jüngsten Vergangenheit vor.

Demnach kostete 2018 die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Seelingstädt 16 300 Euro. Fast eine Punktlandung, denn im Plan standen 64 Euro mehr. Für die Umrüstung der Beleuchtung der Grimmaischen und Wurzener Straße gingen 19 500 Euro drauf, 1200 Euro weniger als angenommen. „Die Ausgabe amortisiert sich wegen der Förderung binnen kürzester Zeit“, kommentiert Bürgermeister Stefan Müller ( CDU).

Stadt kann insgesamt viel sparen

Deutlich teurer als gedacht wurde 2017 der Anbau eines zweiten Rettungswegs an die Grundschule Trebsen. „Wir hatten unter anderem kein Geld für Statik-Prüfgebühren, Tüv-Abnahme und Feuerwehrpläne eingestellt, was dann aber notwendig war“, erläuterte Haupt. Aus 122 500 Euro wurden schnell mal 146 000 Euro, der Eigenanteil der Stadt stieg von knapp 31 000 Euro auf über 54 000 Euro.

Schlussrechnungen liegen außerdem für die Sanierung der Schlossmauer, den Ausbau der Pauschwitzer Straße, den Bau des Radwegs Eisenbahnstraße und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Industriegebiet vor. Zusammengenommen musste die Stadt hier 120 000 Euro weniger als geplant ausgeben. Insgesamt konnte sie also viel sparen.

Kommentar: Trebsen spart und investiert Es erstaunt immer wieder, wie Trebsen zu wirtschaften vermag. Mehrere Großprojekte der jüngsten Vergangenheit kosteten die Stadt weit weniger als zunächst veranschlagt. So kann es sich die Kommune auch mal leisten, Projekte anzuschieben, von denen der Eine oder Andere vielleicht meint, dass sie nicht überaus wichtig sind. Auf den ersten Blick sehen die Bushaltestellen in Altenhain ganz passabel aus. Dass eine keine Überdachung hat, nun ja, das gibt’s auch in anderen Kommunen. Und mit den vorhandenen Haltebuchten kommen die Busse ein Stück weit von der Straße weg. Doch der Teufel steckt im Detail. Gemeint ist damit noch nicht einmal die Straßenbreite, die ein wenig unter der gesetzlichen Norm liegt. Aber die wartenden Fahrgäste stehen nicht sicher auf dem schmalen Bürgersteig. Gerade Schulkinder toben gerne mal herum. Gerät eines von ihnen im falschen Moment auf die Fahrbahn, könnte das fatale Folgen haben. Von daher handelt die Kommune richtig. Und vielleicht gelingt es dem Bauamt ja wieder, die Kosten etwas niedriger zu halten. Bei etlichen Großprojekten hat es bewiesen, dass es das kann. Für den Ausbau der Pauschwitzer Straße hat Trebsen beispielsweise statt der geplanten 80.000 Euro nur 48.000 Euro ausgegeben. Und die Hochwassersanierung der Schlossmauer schlug nicht mit 130.000 Euro zu Buche, sondern nur mit 53.000 Euro. Gekonnt sparen und in der Folge mehr investieren – das ist der Trebsener Erfolgsweg. Möge ihn die Stadt weiter beschreiten!

Von Frank Pfeifer