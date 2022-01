Trebsener Tierhalterin am Amtsgericht Grimma zu hoher Geldstrafe verurteilt

Grimma/Trebsen

Der Fall sorgte im Frühsommer vor zwei Jahren in und rund um Trebsen für Aufsehen. Die Tierschutzorganisation Peta hatte Strafanzeige gegen eine Tierhalterin aus der Kommune an der Bundesstraße 107 gestellt.

Neben ihrer Pferdepension hatte sich Simona T. eine Art Privatzoo mit zahlreichen exotischen Tieren aufgebaut. Dieser beherbergte Land- und Wasserschildkröten ebenso wie Rhesus- und Zwergseidenäffchen, ein Frettchen, Streifenhörnchen, eine Nebelkrähe sowie diverse Papageien und andere Ziervögel.

Vergehen gegen Tierschutzgesetz

Am Donnerstag musste sich die Mittfünfzigerin nun vor dem Amtsgericht Grimma verantworten, wo ihr die Staatsanwaltschaft ein Vergehen nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes vorwarf. Dieser sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe für den Fall vor, dass ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund getötet oder dass einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen beziehungsweise Leiden zugefügt wird.

Konkret warf die Staatsanwaltschaft Simona T. vor, 37 Wirbeltieren Leid zugefügt zu haben, von denen 14 im Verlauf der Verhandlung juristisch relevant wurden. Simona T. legte in ihrer Aussage dar, dass sie Tiere über alles lieben würde, ihr die Sache im Zuge der eingetretenen Pflegebedürftigkeit ihrer Mutter ab Ende 2018 aber über den Kopf gewachsen sei. „In den Jahren zuvor konnte ich nicht nein sagen, wenn mir ein Tier zur Pflege angetragen wurde. Zum Zeitpunkt der Anzeige hatte ich aber bereits begonnen, den Tierbestand zu reduzieren.“

Tieren „erhebliche Schmerzen angetan“

Dieses mit erkennbarer Reue vorgebrachte Geständnis und die der Entwicklung zugrundeliegenden Umstände wertete die Staatsanwaltschaft zwar strafmildernd. Sie sah es gleichwohl als erwiesen an, dass mindestens 14 der von Simona T. gehaltenen Tieren als Folge ihrer Vernachlässigung erhebliche Schmerzen angetan worden seien.

Im Ergebnis plädierte sie für eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 4000 Euro und der Übernahme der Kosten des Verfahrens. Für die von Peta in ihrer Strafanzeige geforderte Verhängung eines Tierhaltungsverbotes sah die Staatsanwaltschaft indes keine Notwendigkeit.

Geldstrafe „am unteren Ende des Strafenkatalogs“

Richter Philipp Schenderlein schloss sich dem Strafmaß der Staatsanwaltschaft an mit der Begründung, dass es Simona T. versäumt habe, sich im Sinne des Tierwohls Hilfe zu einem Zeitpunkt zu holen, an dem sie realisierte, dass ihr die Dinge entgleiten würden. Sie habe das Leid ihrer Tiere billigend in Kauf genommen, weshalb sich das Strafmaß am unteren Ende des Strafenkatalogs mit Bezug auf den Paragrafen 17 des Tierschutzgesetzes bewegen würde.

Das Verfahren gegen Simona T.s Mann, der gemeinsam mit ihr auf der Anklagebank saß, wurde im Verlauf der Sitzung gegen die Auflage eingestellt, 750 Euro an das Tierheim Schkortitz zu zahlen. Er hatte nicht unmittelbar mit dem Tierbestand seiner Frau zu tun, sondern dieser nur gelegentlich unter die Arme gegriffen. In seiner Einlassung räumte er aber ein, dass auch er nicht frei von Schuld sei und ihm die Sache sehr leid tun würde.

Von Roger Dietze