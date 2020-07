Grimma/ Bennewitz

Wieder haben Trickbetrüger versucht, Senioren im Landkreis um ihr Erspartes zu bringen. Allein am Montag wurden von der Polizei drei solcher Fälle in Grimma und Bennewitz registriert, zwei weitere Hinweise gingen aus Leipzig ein. So wurde eine 68-jährige Grimmaerin gegen 12 Uhr von einem Unbekannten angerufen, der behauptete ihr Enkel zu sein und dringend 17.000 Euro zu benötigen. Die Frau ließ sich nicht beirren und beendete das Gespräch.

Anrufer nannte Namen des echten Enkels

Etwa zehn Minuten später klingelte das Telefon einer älteren Frau in Bennewitz. Wieder meldete sich ein vermeintlicher Enkel und forderte die Frau auf, Geld bei der Sparkasse abzuheben. Diese legte jedoch auf.

Um 13 Uhr erreichte ein weiterer Anruf eine 65-jährige Grimmaerin. Diesmal meldete sich der Anrufer mit dem Namen ihres tatsächlichen Enkels. Die Frau beschreibt die Stimme als tief, zudem habe der Mann Hochdeutsch gesprochen und ebenfalls Geld gefordert. Die 65-Jährige beendete das Gespräch umgehend und rief ihren echten Enkel an. Dieser hatte sie zuvor nicht angerufen. Zu einer Geldübergabe kam es in keinem der Fälle.

