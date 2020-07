Trockenheit und Fischräuber bereiten Thallwitzer Anglern Sorgen

Thallwitz

Vereinschef Frank Haufe ist der Unmut über die Entwicklung deutlich anzumerken. „Vor zehn Jahren war Thallwitz noch ein Angel-Dorado, heute haben wir die Arschkarte“, findet Haufe deutliche Worte. Zumal das eingeschränkte Angelvergnügen nicht ausschließlich auf die Trockenheit der beiden vergangenen Jahre zurückzuführen geht. „Bislang wurden wir wenigstens an der Mulde geduldet, jetzt sind wir zu kilometerlangen Anmarschwegen gezwungen, die faktisch das Angeln am Fluss unmöglich machen“, klagt Haufe und bezeichnet die vom Wassergut Canitz ins Feld geführten Gründe, wie etwa die Verschmutzung der Wiesen durch Hundekot als fadenscheinig.

Und Alternativen für die Thallwitzer Petrijünger, um im Bereich der Vereinsgewässer ihre Ruten auszuwerfen, sind mittlerweile rar geworden. „Im Lossa-Aushub sinkt der Wasserstand immer weiter, was die Fischbestände schrumpfen lässt und den bekannten Räubern wie Mink, Fischotter, Reiher, Waschbär und Kormoran das Leben noch einfacher macht“, berichtet Haufe. Noch katastrophaler stelle sich die Situation im Herrenteich dar. „Hätte die Gemeinde im vergangenen Jahr die Wehranlage nicht mit Folie abgedichtet, dann wäre der Wasserstand heute mit hoher Wahrscheinlichkeit noch niedriger“, so der Thallwitzer Chef-Petrijünger.

Zu diesen Sorgen machen den Anglern noch die Einschränkungen rund um Corona zu schaffen. „Unser traditionelles Fischerfest im Oktober haben wir ebenso abgesagt wie zuvor schon das Kollauer Dorffest. Und da unser Vereinszimmer wegen des Virus gesperrt ist, mussten alle Beitragskassierungen in den vergangenen Wochen unter Beachtung der hygienischen Vorgaben bei mir zu Hause stattfinden, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet hat“, so Haufe, der auch um die Corona-Auswirkungen im Anglerverband Leipzig weiß. „Aufgrund der in diesem Jahr nicht durchführbaren Lehrgänge zur Erlangung des Fischereischeines fehlen dem Verband 300 Mitglieder, und ob es im nächsten Jahr einen Stau bei den Lehrgangs-Anträgen geben wird und wenn ja, wie sich dieser bewältigen lässt, ist derzeit noch völlig unklar.“

Von Roger Dietze